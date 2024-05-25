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Зеленский поздравил работников Госспецсвязи с профессиональным праздником: Уже более двух лет полномасштабной войны мы пользуемся надежной связью

По случаю Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации президент Владимир Зеленский встретился с работниками и работницами Госспецсвязи, поздравил их с праздником и отметил государственными наградами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что сказал Зеленский?

"Спасибо за работу для защиты Украины в очень чувствительной сфере - это межгосударственное общение, связь с нашими военными, защищенные и особо важные линии связи и, конечно, это защита Украины в киберпространстве - еще в одном пространстве, где ощутима агрессия России", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно благодаря таким специалистам уже более двух лет полномасштабной войны украинцы пользуются надежной связью и шаг за шагом наращивают защиту государства, его спецструктур от вражеских киберударов.

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"Мы должны помнить и помогать родным и близким тех наших людей, которые, работая ради нашего государства, защищая Украину, отдали самое дорогое - свои жизни", - добавляет глава государства.

Зеленський привітав працівників Держспецзвʼязку
Зеленський привітав працівників Держспецзвʼязку

Присутствующие почтили минутой молчания память сотрудников Госспецсвязи, погибших в результате российской агрессии.

Глава государства отметил работников ГСССЗИ орденами Богдана Хмельницкого III степени, княгини Ольги III степени, медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За безупречную службу" III степени.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) поздравление (1057) Госспецсвязь (176)


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Топ комментарии
+4
це та клоака, через яку федоров грошики заробляє?
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25.05.2024 10:08
+2
Це Ви про яку клоаку?Про ту у якї срок повноважень закінчився?
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25.05.2024 10:15
+1
"...президент Володимир Зеленський зустрівся..." Джерело:

Чому не писати як є: "тимчасово виконуючий обов"язки"? Хоча... ще краще: "сидячий у кріслі президента"
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25.05.2024 10:23
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це та клоака, через яку федоров грошики заробляє?
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25.05.2024 10:08 Ответить
Це Ви про яку клоаку?Про ту у якї срок повноважень закінчився?
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25.05.2024 10:15 Ответить
куди не ткни, всюди клоака!
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25.05.2024 10:21 Ответить
Якось дивно петляєте від прямої відповіді…
Вам про попа, а ви, про попову доньку…
Співпадіння, чи дійсно ….?
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25.05.2024 10:26 Ответить
Хоп, мусорок, не шей мне срок
Машина «Зингера» иголочку сломала
Всех понятых, полублатных
Да и тебя, ***, мусор, я в гробу видала
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25.05.2024 10:53 Ответить
Цікаво взнати чи платять там зарплату ?
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25.05.2024 10:21 Ответить
"...президент Володимир Зеленський зустрівся..." Джерело:

Чому не писати як є: "тимчасово виконуючий обов"язки"? Хоча... ще краще: "сидячий у кріслі президента"
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25.05.2024 10:23 Ответить
Зеленському-ухилянту, соромно в очі дивитися Українцям!!
Такого натворив віз з прутіним воєнним злочинцем в Україні, що сидіти в лайні обом до скінченні роду Людського!
Кров Українців, не водиця, за неї КАРАТИ годиться!
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25.05.2024 10:24 Ответить
А про операторів звичайного зв'язку, не хоче ні чого сказати?
Третій рік війна. Як пропала світло, пропада і мобільний інтернет майже повністю. Дозвонитися до когось, теж, квест.
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25.05.2024 10:44 Ответить
Так ясно написано,дякую,що ми користуємося,але не народ.
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25.05.2024 12:42 Ответить
Велике свято...
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25.05.2024 12:59 Ответить
"Президент наголосив, що саме завдяки таким фахівцям уже понад два роки повномасштабної війни українці користуються надійним зв'язком та крок за кроком нарощують захист держави, її спецструктур від ворожих кіберударів."
Щось я не зрозумів: як прості українці можуть користуватися послугами держспецзвязку???
Можливо Вовочка так про себе обмовився від третьої особи через свою вроджену скромність?
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28.05.2024 20:44 Ответить
 
 