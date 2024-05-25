Зеленский поздравил работников Госспецсвязи с профессиональным праздником: Уже более двух лет полномасштабной войны мы пользуемся надежной связью

По случаю Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации президент Владимир Зеленский встретился с работниками и работницами Госспецсвязи, поздравил их с праздником и отметил государственными наградами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что сказал Зеленский?

"Спасибо за работу для защиты Украины в очень чувствительной сфере - это межгосударственное общение, связь с нашими военными, защищенные и особо важные линии связи и, конечно, это защита Украины в киберпространстве - еще в одном пространстве, где ощутима агрессия России", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно благодаря таким специалистам уже более двух лет полномасштабной войны украинцы пользуются надежной связью и шаг за шагом наращивают защиту государства, его спецструктур от вражеских киберударов.

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"Мы должны помнить и помогать родным и близким тех наших людей, которые, работая ради нашего государства, защищая Украину, отдали самое дорогое - свои жизни", - добавляет глава государства.





Присутствующие почтили минутой молчания память сотрудников Госспецсвязи, погибших в результате российской агрессии.

Глава государства отметил работников ГСССЗИ орденами Богдана Хмельницкого III степени, княгини Ольги III степени, медалями "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За безупречную службу" III степени.