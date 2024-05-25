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Зеленський привітав працівників Держспецзв’язку з професійним святом: Уже понад 2 роки повномасштабної війни ми користуємося надійним зв’язком. ВІДЕО+ФОТО

З нагоди Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації президент Володимир Зеленський зустрівся з працівниками та працівницями Держспецзв’язку, привітав їх зі святом і відзначив державними нагородами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

Що сказав Зеленський?

"Дякую за роботу для захисту України в дуже чутливій сфері - це міждержавне спілкування, зв’язок із нашими військовими, захищені й особливо важливі лінії зв’язку і, звичайно, це захист України в кіберпросторі - ще в одному просторі, де є відчутною агресія Росії", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що саме завдяки таким фахівцям уже понад два роки повномасштабної війни українці користуються надійним зв’язком та крок за кроком нарощують захист держави, її спецструктур від ворожих кіберударів.

Також читайте: Російські хакери активізували атаки на телефони воїнів ЗСУ, - Держспецзв’язок

"Маємо пам’ятати й допомагати рідним та близьким тих наших людей, які, працюючи заради нашої держави, захищаючи Україну, віддали найдорожче - свої життя", - додає глава держави.

Зеленський привітав працівників Держспецзвʼязку
Зеленський привітав працівників Держспецзвʼязку

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять працівників Держспецзвʼязку, які загинули внаслідок російської агресії.

Глава держави відзначив працівників ДССЗЗІ орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За бездоганну службу" ІІІ ступеня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) привітання (730) Держспецзв’язок (351)


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Топ коментарі
+4
це та клоака, через яку федоров грошики заробляє?
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25.05.2024 10:08
+2
Це Ви про яку клоаку?Про ту у якї срок повноважень закінчився?
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25.05.2024 10:15
+1
"...президент Володимир Зеленський зустрівся..." Джерело:

Чому не писати як є: "тимчасово виконуючий обов"язки"? Хоча... ще краще: "сидячий у кріслі президента"
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25.05.2024 10:23
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це та клоака, через яку федоров грошики заробляє?
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25.05.2024 10:08 Відповісти
Це Ви про яку клоаку?Про ту у якї срок повноважень закінчився?
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25.05.2024 10:15 Відповісти
куди не ткни, всюди клоака!
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25.05.2024 10:21 Відповісти
Якось дивно петляєте від прямої відповіді…
Вам про попа, а ви, про попову доньку…
Співпадіння, чи дійсно ….?
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25.05.2024 10:26 Відповісти
Хоп, мусорок, не шей мне срок
Машина «Зингера» иголочку сломала
Всех понятых, полублатных
Да и тебя, ***, мусор, я в гробу видала
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25.05.2024 10:53 Відповісти
Цікаво взнати чи платять там зарплату ?
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25.05.2024 10:21 Відповісти
"...президент Володимир Зеленський зустрівся..." Джерело:

Чому не писати як є: "тимчасово виконуючий обов"язки"? Хоча... ще краще: "сидячий у кріслі президента"
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25.05.2024 10:23 Відповісти
Зеленському-ухилянту, соромно в очі дивитися Українцям!!
Такого натворив віз з прутіним воєнним злочинцем в Україні, що сидіти в лайні обом до скінченні роду Людського!
Кров Українців, не водиця, за неї КАРАТИ годиться!
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25.05.2024 10:24 Відповісти
А про операторів звичайного зв'язку, не хоче ні чого сказати?
Третій рік війна. Як пропала світло, пропада і мобільний інтернет майже повністю. Дозвонитися до когось, теж, квест.
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25.05.2024 10:44 Відповісти
Так ясно написано,дякую,що ми користуємося,але не народ.
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25.05.2024 12:42 Відповісти
Велике свято...
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25.05.2024 12:59 Відповісти
"Президент наголосив, що саме завдяки таким фахівцям уже понад два роки повномасштабної війни українці користуються надійним зв'язком та крок за кроком нарощують захист держави, її спецструктур від ворожих кіберударів."
Щось я не зрозумів: як прості українці можуть користуватися послугами держспецзвязку???
Можливо Вовочка так про себе обмовився від третьої особи через свою вроджену скромність?
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28.05.2024 20:44 Відповісти
 
 