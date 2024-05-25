Зеленський привітав працівників Держспецзв’язку з професійним святом: Уже понад 2 роки повномасштабної війни ми користуємося надійним зв’язком. ВІДЕО+ФОТО

З нагоди Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації президент Володимир Зеленський зустрівся з працівниками та працівницями Держспецзв’язку, привітав їх зі святом і відзначив державними нагородами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що сказав Зеленський?

"Дякую за роботу для захисту України в дуже чутливій сфері - це міждержавне спілкування, зв’язок із нашими військовими, захищені й особливо важливі лінії зв’язку і, звичайно, це захист України в кіберпросторі - ще в одному просторі, де є відчутною агресія Росії", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що саме завдяки таким фахівцям уже понад два роки повномасштабної війни українці користуються надійним зв’язком та крок за кроком нарощують захист держави, її спецструктур від ворожих кіберударів.

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"Маємо пам’ятати й допомагати рідним та близьким тих наших людей, які, працюючи заради нашої держави, захищаючи Україну, віддали найдорожче - свої життя", - додає глава держави.





Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять працівників Держспецзвʼязку, які загинули внаслідок російської агресії.

Глава держави відзначив працівників ДССЗЗІ орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За бездоганну службу" ІІІ ступеня.