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Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: идентифицировано тело сотрудника гипермаркета, 8-летний сын которого сдавал образцы ДНК. ФОТО

Полиция нашла отца восьмилетнего Миши. Мужчина работал в харьковском "Эпицентре" в момент вражеского удара. Тело погибшего идентифицировали сегодня ночью по анализу ДНК, отобранного у мальчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Харьковщины.

Правоохранители напоминают, что ребенок с мамой пришли в штаб следственного управления, развернутый возле уничтоженного супермаркета 26 мая. Мальчик не дождался, когда отец вернется с работы. Услышали о трагедии и на следующий день пришли в полицию. Анализы ДНК отобрали у ребенка, поскольку он - прямой родственник погибшего мужчины.

Также смотрите: В Харькове возле "Эпицентра" обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу. Жертв обстрела могло быть гораздо больше, - прокуратура. ФОТО

Ідентифіковано тіло загиблого чоловіка у Епіцентрі Харкова
Ідентифіковано тіло загиблого чоловіка у Епіцентрі Харкова
Ідентифіковано тіло загиблого чоловіка у Епіцентрі Харкова

"Сегодня криминалисты уже точно могут подтвердить, что найденное вчера тело принадлежит отцу Миши. 38-летний Александр работал в супермаркете. 25 мая рашисты убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня две авиабомбы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 06:00 утра из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются.

Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Сейчас известно о 18 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

Цензор.НЕТ также информировал, что 8-летний сын пропавшего без вести сотрудника харьковского "Эпицентра" сдал образцы ДНК для экспертизы.

Автор: 

Нацполиция (16490) Харьков (7515) экспертиза (301)


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Топ комментарии
+5
Діду Байден, а тепер вже можно хєрачить ATACMSами по Приморсько-Ахтарську, чи для вас ще нам треба ******** третю загоризонтну РЛС у Лєхтусі, яка скоро вже зможе контролювати повітряний простір аж до східного узбережжя США???
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28.05.2024 07:49
+5
злізьте з розового поні. Поки що ні один ATACMS, а також ні один "шторм" не полетів ні у Халіно (100 км від кордону), ні у Балтімор (180 км від кордону), з яких злітають літаки запускати по Харкову УПАБи. Не полетів і на хімзавод у Сєльцах (120 км від кордону), де виробляють ********** для РСЗВ «Град», «Торнадо», «Смерч»... І таких суто військових цілей у прикордонній полосі у 200 км щонайменше десятки.
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28.05.2024 09:28
+4
Горіти москалям в пеклі ! Проклята нація!
Царство небесне безневинно загиблим!
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28.05.2024 08:52
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Правила форума Совет форумчан
Діду Байден, а тепер вже можно хєрачить ATACMSами по Приморсько-Ахтарську, чи для вас ще нам треба ******** третю загоризонтну РЛС у Лєхтусі, яка скоро вже зможе контролювати повітряний простір аж до східного узбережжя США???
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28.05.2024 07:49 Ответить
А може ще й за ручку відв5сти до пускових?
Не поширюйТЕ дурню ОПи, Україні дозволено бити по усіх окупованих територіях та англійськими Штормами по туди, куди дістануть!
Може досить вже слухати агента козиря і не шкодити діду на виборах?
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28.05.2024 08:57 Ответить
злізьте з розового поні. Поки що ні один ATACMS, а також ні один "шторм" не полетів ні у Халіно (100 км від кордону), ні у Балтімор (180 км від кордону), з яких злітають літаки запускати по Харкову УПАБи. Не полетів і на хімзавод у Сєльцах (120 км від кордону), де виробляють ********** для РСЗВ «Град», «Торнадо», «Смерч»... І таких суто військових цілей у прикордонній полосі у 200 км щонайменше десятки.
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28.05.2024 09:28 Ответить
Ех,якби ж ми мали своїх ракет кількасот штук,хоча б кілька сот. .
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28.05.2024 09:33 Ответить
я розумію, що у виробництві ОТРК "Вільха" приймало участь більше десятка підприємств, але пройшло вже 27 місяців повномасштабної війни, і за цей час вже можно було перемістити, організувати і розгорнути виробництво комплесів і ракет до них, хоча би у Польщі. Проте, я не виключаю, що ми наразі маємо десяток-другий ракет для "Вільхи". От тільки застосування по теріторії рф потребує політичної волі вищого керівництва держави.
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28.05.2024 09:49 Ответить
ATACMS вже давно займає перше місце в списку побажань України через свою вогневу міць, що дозволяє українським силам завдавати ударів по російських цілях далеко за лінією фронту, пише журнал Newsweek.

Нові ракети дають Україні майже вдвічі більшу дальність - до 300 кілометрів - порівняно з середньодальною версією ATACMS, яку Київ отримав від США у жовтні минулого року.
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28.05.2024 08:04 Ответить
ООН переходить в розряд сільської ради десь на Житомирщині. Потрібно виходити з ООН та ОБСЄ, може почнуть шивилитися.
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28.05.2024 08:18 Ответить
Горіти москалям в пеклі ! Проклята нація!
Царство небесне безневинно загиблим!
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28.05.2024 08:52 Ответить
Багато для кого авторитетний тут ТаймЗє натякає: доказатєльств, что ето россія, нєт, вибухнули заздалегідь закладені заряди.
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28.05.2024 09:42 Ответить
(((( біда. Хлопчик все життя буде пам"ятати ХТО вбив його тата..
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28.05.2024 09:50 Ответить
Кацапи Дістали на горіхи: Вибухи у тимчасово окупованому Луганську пролунали ввечері 27 травня.

За попередніми даними, відбулося прибуття до Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів.

На місці події спалахнула потужна пожежа.

Повідомляється, що в будівлі перебував персонал.
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28.05.2024 10:29 Ответить
 
 