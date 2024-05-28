Удар РФ по "Эпицентру" в Харькове: идентифицировано тело сотрудника гипермаркета, 8-летний сын которого сдавал образцы ДНК. ФОТО

Полиция нашла отца восьмилетнего Миши. Мужчина работал в харьковском "Эпицентре" в момент вражеского удара. Тело погибшего идентифицировали сегодня ночью по анализу ДНК, отобранного у мальчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Харьковщины.

Правоохранители напоминают, что ребенок с мамой пришли в штаб следственного управления, развернутый возле уничтоженного супермаркета 26 мая. Мальчик не дождался, когда отец вернется с работы. Услышали о трагедии и на следующий день пришли в полицию. Анализы ДНК отобрали у ребенка, поскольку он - прямой родственник погибшего мужчины.

Также смотрите: В Харькове возле "Эпицентра" обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу. Жертв обстрела могло быть гораздо больше, - прокуратура. ФОТО







"Сегодня криминалисты уже точно могут подтвердить, что найденное вчера тело принадлежит отцу Миши. 38-летний Александр работал в супермаркете. 25 мая рашисты убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня две авиабомбы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 06:00 утра из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются.

Российский удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские захватчики нанесли удар по Харькову: сбросили две авиабомбы на "Эпицентр". В результате обстрела начался пожар на площади 15 тысяч кв.м. Сейчас известно о 18 погибших.

Утром 26 мая глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар в "Эпицентре" в Харькове ликвидировали. По данным МВД, 16 человек по состоянию на утро считались без вести пропавшими.

27 мая в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате удара РФ по строительному гипермаркету.

Цензор.НЕТ также информировал, что 8-летний сын пропавшего без вести сотрудника харьковского "Эпицентра" сдал образцы ДНК для экспертизы.