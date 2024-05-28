Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, 3 получили ранения в результате российских обстрелов. ФОТОрепортаж

Войска РФ в течение суток 16 раз обстреляли Донетчину, есть погибший и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

Рашисты 6 раз обстреляли Кураховскую громаду. Курахово - 4 раза, а также Горняк и Новоселидовку. Жертв нет.

Краматорский район

В результате обстрела в Лимане ранены 2 человека, повреждены 4 многоэтажки и 3 админздания. В Торском разрушены 2 дома. В Константиновке повреждены 3 многоэтажки, 3 частных дома и 2 админздания; в Молочарке поврежден частный дом. В Тарасовке Ильиновской громады повреждены 5 объектов.

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Бахмутский район

В Часовоярской громаде россияне обстреляли Калиновку, погиб 1 человек. В Верхнекаменском Звановской громады 1 человек ранен. В Торецкой громаде поврежден инфраструктурный объект.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 202 человека, в том числе - 17 детей.

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