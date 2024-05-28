РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10359 посетителей онлайн
Новости Фото Война
413 0

Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, 3 получили ранения в результате российских обстрелов. ФОТОрепортаж

Войска РФ в течение суток 16 раз обстреляли Донетчину, есть погибший и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

Рашисты 6 раз обстреляли Кураховскую громаду. Курахово - 4 раза, а также Горняк и Новоселидовку. Жертв нет.

Краматорский район

В результате обстрела в Лимане ранены 2 человека, повреждены 4 многоэтажки и 3 админздания. В Торском разрушены 2 дома. В Константиновке повреждены 3 многоэтажки, 3 частных дома и 2 админздания; в Молочарке поврежден частный дом. В Тарасовке Ильиновской громады повреждены 5 объектов.

Также смотрите: Готовил захват Красногоровки: СБУ задержала агента на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Бахмутский район

В Часовоярской громаде россияне обстреляли Калиновку, погиб 1 человек. В Верхнекаменском Звановской громады 1 человек ранен. В Торецкой громаде поврежден инфраструктурный объект.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 202 человека, в том числе - 17 детей.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: 5 человек погибли в результате российских обстрелов, 3 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки російських обстрілів Донеччини 27 травня
Наслідки російських обстрілів Донеччини 27 травня
Наслідки російських обстрілів Донеччини 27 травня
Наслідки російських обстрілів Донеччини 27 травня
Наслідки російських обстрілів Донеччини 27 травня

Автор: 

обстрел (27327) Донецкая область (9734)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 