Доба на Донеччині: 1 особа загинула, 3 дістали поранення внаслідок російських обстрілів. ФОТОрепортаж
Війська РФ протягом доби 16 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого є загиблий та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район.
Рашисти 6 разів обстріляли Курахівську громаду. Курахове - 4 рази, а також Гірник та Новоселидівку. Жертв немає.
Краматорський район.
Внаслідок обстрілу у Лимані поранено 2 особи, пошкоджено 4 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. У Торському зруйновано 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і 2 адмінбудівлі; у Молочарці пошкоджено приватний будинок. У Тарасівці Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді росіяни обстріляли Калинівку, загинула 1 особа. У Верхньокам'янському Званівської громади 1 людина поранена. У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 202 людини, зокрема 17 дітей.
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