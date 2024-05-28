Доба на Донеччині: 1 особа загинула, 3 дістали поранення внаслідок російських обстрілів. ФОТОрепортаж

Війська РФ протягом доби 16 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район.

Рашисти 6 разів обстріляли Курахівську громаду. Курахове - 4 рази, а також Гірник та Новоселидівку. Жертв немає.

Краматорський район.

Внаслідок обстрілу у Лимані поранено 2 особи, пошкоджено 4 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. У Торському зруйновано 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і 2 адмінбудівлі; у Молочарці пошкоджено приватний будинок. У Тарасівці Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів.

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Бахмутський район.

У Часовоярській громаді росіяни обстріляли Калинівку, загинула 1 особа. У Верхньокам'янському Званівської громади 1 людина поранена. У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 202 людини, зокрема 17 дітей.

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