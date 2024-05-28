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Новини Фото Війна
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Доба на Донеччині: 1 особа загинула, 3 дістали поранення внаслідок російських обстрілів. ФОТОрепортаж

Війська РФ протягом доби 16 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район.

Рашисти 6 разів обстріляли Курахівську громаду. Курахове - 4 рази, а також Гірник та Новоселидівку. Жертв немає.

Краматорський район.

Внаслідок обстрілу у Лимані поранено 2 особи, пошкоджено 4 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. У Торському зруйновано 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і 2 адмінбудівлі; у Молочарці пошкоджено приватний будинок. У Тарасівці Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів.

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Бахмутський район.

У Часовоярській громаді росіяни обстріляли Калинівку, загинула 1 особа. У Верхньокам'янському Званівської громади 1 людина поранена. У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 202 людини, зокрема 17 дітей.

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Наслідки російських обстрілів Донеччини 27 травня
Наслідки російських обстрілів Донеччини 27 травня
Наслідки російських обстрілів Донеччини 27 травня
Наслідки російських обстрілів Донеччини 27 травня
Наслідки російських обстрілів Донеччини 27 травня

Автор: 

обстріл (28633) Донецька область (8541)


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