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25-летний сисадмин стал звездой TikTok, устроившись учителем информатики в школу Киева: обустроил уголок с шевронами ВСУ и боевыми флагами. ФОТОРЕПОРТАЖ

25-летний выпускник КПИ Руслан Цыганков искал работу системным администратором, а нашел должность учителя информатики в столичном лицее имени Сервантеса. Видео звезды TikTok набирают несколько миллионов просмотров. Вместе с учениками Цыганков обустроил в своем кабинете уголок с шевронами украинских защитников и флагами боевых бригад.

Об этом Цыганков рассказал в интервью oboz.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Четыре года назад я был в поисках работы. Мой друг предложил мне пойти работать учителем информатики в школе. Сначала было страшно, потому что у меня был только опыт работы вожатым в лагере. Но я поборол себя и пошел, и это было одно из моих лучших решений", - говорит он.

Руслан почувствовал свое призвание

Недавний студент искал работу системным администратором, а нашел должность учителя информатики.

"Я закончил КПИ по специальности Системы технологии кибербезопасности. Но как-то это же учить детей, это надо знать, как это делать. Для того, чтобы быть учителем, уже не обязательно иметь педобразование. И тогда тебя берут на работу, как специалиста на один год контракты подписываешь", - рассказывает он в репортаже для ТСН.

руслан,циганков
Цыганков проводит практические занятия по физике

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За год в учительстве Руслан почувствовал свое призвание. По словам его учеников, никто из детей не прогуливает занятия молодого учителя. Его способ заинтересовать обучением - быть оригинальным.

Учитель оригинально подходит к урокам по физике

Кроме информатики, Руслан преподает физику. Как обычно проходят уроки физики можно увидеть в учительском TikTok.

Руслан делает конструкции из подручных материалов, чтобы визуализировать законы физики. Некоторые его видео набрали несколько миллионов просмотров.

"Я по приколу решил, что можно снимать. И как-то оно пошло. Но это не обязательно. Главное - это любить работать с детьми. Я думаю, секрет в том, что я на видео - такой, как в жизни. Я веду себя там так же как на уроках. Я не делаю себя идеальным. Я показываю все как есть. Относительно аудитории, то думаю, что половина - это дети. Поэтому я ответственно отношусь к тому, что показываю, во всех соцсетях", - рассказывает он.

Руслан Циганков

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Он поделился, что на входе в класс под ногами лежит затертый российский флаг.

"На полу лежит флаг РФ как коврик, о который вытирают ноги, - дети знают, кто их враг. У них нет слепого гнева, есть только злость. Чистая и искренняя. У кого-то оккупанты забрали родных, у кого-то дом. Они ненавидят их. Так что их отношение к врагу абсолютно честное. Но дети не заслуживают того, что с ними происходит. Я поддерживаю их как могу. Их слезы - это очень больно, я это чувствую сам, до глубины души. Спасибо нашим воинам, что есть возможность учить и учиться. Школьники знают, какой ценой, они уважают и уважают каждого, кто приближает победу", - добавляет он.

руслан,циганков
Затертый российский флаг в кабинете Цыганкова

Звезда TikTok стал волонтером

Руслан постоянно помогает фронту. Его кабинет - как музей военных артефактов. Среди боевых флагов и шевронов ВСУ нашлось место и его особой награде.

"Это была моя идея. Мне никто не запрещал. Я считаю, что когда, как не сейчас, воспитывать патриотизм у детей. Там есть флаг из моих волонтерских поездок с подписями военных. Ученикам всегда интересна каждая история из поездок. Есть шевроны. Дети смотрят и узнают, кто их защищает и гарантирует безопасный урок. Есть сувениры с войны. Это также школьникам очень интересно", - говорит он.

руслан,циганков
Уголок с шевронами ВСУ

руслан,циганков

Такое признание в соцсетях и среди детей вдохновило Руслана принять участие в нынешнем конкурсе учителей Global teacher prize, который много лет устраивает общественная организация "Освитория".

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Автор: 

Киев (25572) школа (3015) учитель (497)


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Топ комментарии
+22
Не треба про всіх судити по собі, пане ухилянт.
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28.05.2024 14:30
+17
не ясно, чому ви намагаєтесь щось хороше спаплюжити?
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28.05.2024 14:39
+8
Він вчитель
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28.05.2024 14:23
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Він вчитель
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28.05.2024 14:23 Ответить
а що у вас болить-постійно ця тема. Наболіло
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28.05.2024 14:33 Ответить
Він військовозобовязаний.
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28.05.2024 15:46 Ответить
Вчитель інформатики точно має ставку, а то й більше, відповідно, має бронь і не боїться ТЦК. Саме тому, цей чоловік раптом зрозумів, що його покликання бути викладачем. Все інше окозамилювання. Таких чоловіків, які раптово зрозуміли, що їхнє покликання навчати різко побільшало по всій країні, щойно стало відомо, що це дає можливість отримати бронювання від армії.
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28.05.2024 14:33 Ответить
а яке твоє покликання? обсєрати все навкого?
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28.05.2024 14:58 Ответить
З окопу строчиш чи з палати для енурезників?
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28.05.2024 15:01 Ответить
4 роки тому. То він передбачив мобілізацію?
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28.05.2024 15:10 Ответить
ти статтю читало? він 4 (ЧОТИРИ) чотири, IV роки тому пішов працювати вчителем в 2020 році, 2024-4=2020. Так зрозуміло?
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28.05.2024 15:40 Ответить
Мова йде не про 2014-2015, а про 2020, коли в АТО йшли виключно контрактники, а дехто пропонував "просто пєрєстать стрєлять"...
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28.05.2024 15:58 Ответить
І так, йому зараз 25 років, в 2020 йому було 21...
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28.05.2024 16:05 Ответить
Вчителі мають бронь. Тому нарешті мрія про чоловіків на робіті вчительок здійснилася. Ну т чого не зробиш аби відкосити? А те що з дітей ухилянт робить рекрутів державу влаштовує. На мою думку, без особистого досвіду бойових дій він не має права займатися рекрутингом до війська. А саме цим він займається серед старшокласників. Батькам потрібно пояснити "дещо" ухилянту...
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28.05.2024 14:27 Ответить
Не треба про всіх судити по собі, пане ухилянт.
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28.05.2024 14:30 Ответить
З часом об'ясніт всьо правільно.
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28.05.2024 14:30 Ответить
Він учитель фізики та інформатики, який нах рекрутинг? Який нах взагалі може рекрутинг серед школярів?

У кацапів зомбують про іногаентів, бандерівців і натовський спецназ, а в нас уже почали таку саму тему, але з ухилянтами робити
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28.05.2024 14:32 Ответить
Учитель фізики та інформатики має вчити цим предметам, а не займатися пропагандою військових підрозділів армії. Що не ясно?
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28.05.2024 14:35 Ответить
не ясно, чому ви намагаєтесь щось хороше спаплюжити?
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28.05.2024 14:39 Ответить
Коли чоловік іде на копійчану "жіночу" роботу на яку не може сам себе утримувати лише для того щоб не служити у війську, віри йому не має. Це фарс і нещирість. Припускаю, що у вас може бути інша думка.
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28.05.2024 14:44 Ответить
Халтуры в рабочее время еще никто не отменял, не знаю какой у него багаж знаний, но если айтишник грамотный, то на фрилансе будет подымать норм. А педагогика то для души или для ТЦК)
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28.05.2024 14:53 Ответить
Я ж саме на це і звертаю увагу. Хоча тут варто було б ухилянту нагадати байку "коль спізділ сир, то жрі, зараза, і нє фуй по деревьям лазіть"...
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28.05.2024 14:57 Ответить
Таки для душі, бо в 2020 про ТЦК ніхто не думав...
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28.05.2024 16:06 Ответить
може тому, що немає власної сім'ї з маленькими дітьми, яких на таку зарплату не прогодуєш, молоді як раз можуть собі дозволити працювати в школах, можна за сумісництвом
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28.05.2024 14:58 Ответить
Я теж колись був молодим, але чітко знав що "молодість це засіб забезпечити старість" і в 25 років вже мав дитину, вчився в університеті паралельно на двох факультетах і утримував родину працюючи в наукових проектах. Жодних перспектив робота вчителя в школі чоловіку не дає.
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28.05.2024 15:05 Ответить
у вас в голові клепок не вистачає, відняти від 2024 4 роки, і зрозуміти про шо стаття.. тому єдиний ухилянт тут - ви, бо люди по собі судять інших..
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28.05.2024 15:18 Ответить
А ви новину читали? Він на цю роботу пішов У 2020 РОЦІ! Не в 2023, не в 2022, а в 2020!
P.S. А чому вирішили, що він не кодить десь на віддаленому після школи?
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28.05.2024 16:00 Ответить
А я нагадаю також, що з 2016 у нас мобілізацію не проводили, оскільки в АТО вистачало контрактників (а в 2019 дехто "увідєл мір в глазах" і ще й почав скорочувати їх кількість)...

Плюс, якщо зараз хлопу 25, то він тільки зараз почне підпадати під мобілізацію, а до недавнього часу ж брали з 27. Ви дійсно вірите, що в 2020 хлоп передбачив усе на 6 років вперед і думав, що він весь цей час працюватиме в школі?
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28.05.2024 16:10 Ответить
Мова про сьогоднішній стан. Все що було до війни вже не має значення...
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28.05.2024 16:11 Ответить
До війни - це ж у 2013? Так цей хлоп тоді ще був школярем!
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28.05.2024 16:21 Ответить
Пардон, а ти багато дівчат ІТ-шниць знаєш, щоб у всі школи вчительками інформатики пішли? На профільних факультетах вузів 90% студентів - ХЛОПЦІ! Це тобі не філфак, де одні дівчата!
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28.05.2024 16:27 Ответить
Це вже давно не відповідає дійсності. В мене зараз дві дочки на технічних спеціальностях в КПІ. Більше половини груп дівчата. І до речі найвищі бали по ЗНО з математики теж у них. В минулому році більше половини випускників шкіл не здали ЗНО з математики...
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28.05.2024 17:11 Ответить
Підтверджую. Вважаю грузинів в Україні паразитами не здатними до чесної праці. Якщо хтось мені покаже чесного і порядного грузина в Україні то ладен серед ночі встати щоб поглянути на таке диво. Всі без винятку в криміналі.
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28.05.2024 15:11 Ответить
На відміну від вас я свої слова можу довести біографіями "видатних" грузин в країні. Наприклад сутенер, наркоторгівець, садист і покидьок Лєв Пацхаладзе. Або Давід Жванія - власник золотого унітазу, злодій і зрадник України... Про Міхо Саакашвілі згадувати навіть не варто бо тягне на блювоту. Кожного місяця українські правоохоронці ловлять "варов в законє" грузинського походження і депортують... Ви теж з тих "Сочі біль? Чужой карман лазіль? Нєт? - Сочі нє біль"...
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28.05.2024 17:17 Ответить
Батько й син Чілачава - дуже класні і порядні (гугліть, якщо не знаєте. хто це). Українську мову чудово вивчили, Чілачава-молодший ЗСУ допомагає...
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28.05.2024 17:29 Ответить
Немає правил без винятків. Але правило на жаль таке що порядні грузини живуть і працюють в Грузії, а до нас їдуть красти і "керувати" всілякі гогілашвілі... В 80-ті я всю Грузію пройшов пішки і розумію різницю між справжніми грузинами і тим лайном яке до нас приїздить хапати...
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28.05.2024 17:36 Ответить
Перечитайте що ви пишите і як звертаєтесь до опонента. Кілька десятків грузин які в розшуку в Грузії та ********** за скоєними ними кримінальні злочини в ЗСУ не аргумент. Можливо серед них і є винятки, але це не порушує правило. Є така категорія незалежно від національності - "пси війни". Ім все одно за кого аби воювати. І Ваше хамство лише підтверджує що таких як ви потрібно дубасити халявами по пиці і гнати працювати в Грузію. Нічого. Скоро грузини повернуться в свій холуйсько-злодійський стан (закон про іноагентів) і не зможуть отримувати візи на вїзд в Україну. Решту злодійського хамла буде депортовано. До речі, українці для Незалежності Грузії зробили в стоні раз більше ніж грузини для України...
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28.05.2024 18:31 Ответить
На слові "нацист" кацапська консєрва врешті бахнула.
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28.05.2024 18:50 Ответить
Для кацапів це пропаганда, а для нас - патріотичне виховання. І де написано, що він цим замість уроків займається?
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28.05.2024 14:40 Ответить
Під час війни цим мають займатися жінки.
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28.05.2024 14:47 Ответить
а ти чим займаєшся крім обсєрання?
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28.05.2024 14:59 Ответить
і хто ж питає?
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28.05.2024 15:08 Ответить
Иди в спам, кацапе!
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28.05.2024 15:44 Ответить
Чія мрія?
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28.05.2024 15:52 Ответить
Директорів шкіл яким ні з ким було бухнути - навколо були одні вчительки...
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28.05.2024 15:57 Ответить
Ні, шановний, ці 0,75 ставки вже коштують грошей. Чи уклоністи святі.
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28.05.2024 16:01 Ответить
І шо він може навчити,за ради бога.Проблема не в чітелях,а в батьках.Бо скіки знаю вони любять дітей,но коли доходе до виховання,то відповідь у багатьох-"я працюю,зярплята маленька-хай держава вчить"-мне все должни.
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28.05.2024 14:31 Ответить
І тут народ винуватий, що вчителям хріново платить. Який у нас хитрожопий народ в Україні попався, воювати не хоче, вчителям платити не хоче, сидіти на євроцінах і євротарифах не хоче.
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28.05.2024 14:36 Ответить
Дятел,з одною хромосомою,де я казав про зярпляту вчителя.Як батько вчительки початкових класів,я знаю як це відбувається.Почато уроку,теми і завдання,а 2/3 сидять в смартфанах і відосіках і по..х на вчителя.А потім прибіга папаша,чи мамаша дебіла і починає нити що вчитель абідел дитинку.Бо у дегенератів на смартфон і і-нет грошей хватає, а виховати у дитині повагу-ні.
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28.05.2024 14:50 Ответить
судячи з початку твоєї відповіді людині, що нічим тебе не образила, ти свою дитину в такому ж дусі виховав.
Отже, скарги на твою "вчительку початкових класів" можуть бути цілком обгрунтовані.
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28.05.2024 15:05 Ответить
Я неможу судити по собі,може і не так вчив,але коли моя дочка пішла вчитись на філолога(укр.мова і література) то я просив її відноситись до педагогів з повагою;забути про емоціі,гаджети,та інші ніщяки навколо доки ідуть пари.Легко знання не даються.
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28.05.2024 15:53 Ответить
Програміст навчить, умовно, хакнути підписку на Нетфліксі, так його потім ті учні на руках носитимуть!
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28.05.2024 16:23 Ответить
4 роки назад? йому з таким даром передбачення в лотереї грати.. ну чукчі блін, хоч читайте перед тим як писати
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28.05.2024 15:17 Ответить
А війна вже 10 років.
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28.05.2024 15:44 Ответить
Ану розкажи нам тут, яка хвиля мобілізації була в 2020, коли він на роботу влаштовувався?

Ти з-за порєбріка пишеш, чи що?
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28.05.2024 16:18 Ответить
Тупые идиоты даже читать не умеют, там сказано что он устроился еще 4 года назад, до вторжения. Но сраные ухилянты по себе судят, и думают что он пошел ради брони.
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28.05.2024 15:16 Ответить
Зніміть з них бронь, наші жінки впораються з вихованням дітей.
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28.05.2024 15:43 Ответить
"Руслан відчув своє покликання" - бути заброньованим. 0,75 ставки дива творить не треба навіть бігти від прикордонників, пливти через Тису. Зніміть з них бронь і там знов залишаться тільки жінки з якихось педагогічних універів. Зайдіть у любу школу там їх, як сиріт у богодельні і всі з бородами.
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28.05.2024 15:42 Ответить
Ви вважаєте Руслана Нострадамусом, який у 2020 році передбачив усе і тому пішов у школу?
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28.05.2024 16:14 Ответить
Ой, як красиво подоляковські зеботи в цій новині спалилися! Новину саму не прочитали, що чувак з 2020 року викладає, а зразу записали його в ухилянти!

Точно так само в 2019 зеботи тут у кожній новині в коментах про Пороха згадували! Навіть якщо новина не по темі. Та ж схема!

Бравісімо! Ну ви і ідіоти! Хоча... А чого ще можна було очікувати від вcраних зебуїнів?
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28.05.2024 16:03 Ответить
Та ж сама думка, Африкане, уже ж спілкувалися про це! У 2014 були боти за яника проти Майдану, в 2019 - за Зе проти Петі, а зараз - у них нова тема! Але методика ТА Ж САМА!
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28.05.2024 16:13 Ответить
У мене були викладачі чоловіки у середній школі. Майже всі вони, включаючи директора. були фронтовиками. Вони дуже рідко носили ордени і медалі і ніколи не носили бороди. З оцім"носторданусом" нічого схожого. І вчили нас "не по пріколу".
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28.05.2024 16:22 Ответить
Судячи по кількості помилок у ваших постах, вчили вони якраз "по приколу"...
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28.05.2024 16:29 Ответить
двійку мені постав
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28.05.2024 16:40 Ответить
Та я просто взяв за правило не дослуховуватися до думки людей, які не вміють грамотно писати. Саме переважно такі обрали нам в 2010 яника, а в 2019 - Зе...
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28.05.2024 16:50 Ответить
Редкая положительная статья о достойном человеке.Но все равно нашлось несколько то ли кацапских засланых казачков, то ли просто клинических кретинов, которые принялись гадить на его голову.
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28.05.2024 19:01 Ответить
Шановний, достойна людина у 25 років бронь не бере. Для неї зараз є інша справа.
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28.05.2024 22:11 Ответить
Ти сам тоді недостойний, бо тут в коментах сидиш, а не в окопі?
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29.05.2024 09:39 Ответить
Учи школьников хакингу, чтоб всякие Сдеки ломали и прочее😄
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29.05.2024 00:24 Ответить
Знов я, а ви що робити будете? тік-токаться?
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29.05.2024 11:24 Ответить
 
 