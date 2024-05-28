25-летний сисадмин стал звездой TikTok, устроившись учителем информатики в школу Киева: обустроил уголок с шевронами ВСУ и боевыми флагами. ФОТОРЕПОРТАЖ

25-летний выпускник КПИ Руслан Цыганков искал работу системным администратором, а нашел должность учителя информатики в столичном лицее имени Сервантеса. Видео звезды TikTok набирают несколько миллионов просмотров. Вместе с учениками Цыганков обустроил в своем кабинете уголок с шевронами украинских защитников и флагами боевых бригад.

Об этом Цыганков рассказал в интервью oboz.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Четыре года назад я был в поисках работы. Мой друг предложил мне пойти работать учителем информатики в школе. Сначала было страшно, потому что у меня был только опыт работы вожатым в лагере. Но я поборол себя и пошел, и это было одно из моих лучших решений", - говорит он.

Руслан почувствовал свое призвание

Недавний студент искал работу системным администратором, а нашел должность учителя информатики.

"Я закончил КПИ по специальности Системы технологии кибербезопасности. Но как-то это же учить детей, это надо знать, как это делать. Для того, чтобы быть учителем, уже не обязательно иметь педобразование. И тогда тебя берут на работу, как специалиста на один год контракты подписываешь", - рассказывает он в репортаже для ТСН.

Цыганков проводит практические занятия по физике

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За год в учительстве Руслан почувствовал свое призвание. По словам его учеников, никто из детей не прогуливает занятия молодого учителя. Его способ заинтересовать обучением - быть оригинальным.

Учитель оригинально подходит к урокам по физике

Кроме информатики, Руслан преподает физику. Как обычно проходят уроки физики можно увидеть в учительском TikTok.

Руслан делает конструкции из подручных материалов, чтобы визуализировать законы физики. Некоторые его видео набрали несколько миллионов просмотров.

"Я по приколу решил, что можно снимать. И как-то оно пошло. Но это не обязательно. Главное - это любить работать с детьми. Я думаю, секрет в том, что я на видео - такой, как в жизни. Я веду себя там так же как на уроках. Я не делаю себя идеальным. Я показываю все как есть. Относительно аудитории, то думаю, что половина - это дети. Поэтому я ответственно отношусь к тому, что показываю, во всех соцсетях", - рассказывает он.

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Он поделился, что на входе в класс под ногами лежит затертый российский флаг.

"На полу лежит флаг РФ как коврик, о который вытирают ноги, - дети знают, кто их враг. У них нет слепого гнева, есть только злость. Чистая и искренняя. У кого-то оккупанты забрали родных, у кого-то дом. Они ненавидят их. Так что их отношение к врагу абсолютно честное. Но дети не заслуживают того, что с ними происходит. Я поддерживаю их как могу. Их слезы - это очень больно, я это чувствую сам, до глубины души. Спасибо нашим воинам, что есть возможность учить и учиться. Школьники знают, какой ценой, они уважают и уважают каждого, кто приближает победу", - добавляет он.

Затертый российский флаг в кабинете Цыганкова

Звезда TikTok стал волонтером

Руслан постоянно помогает фронту. Его кабинет - как музей военных артефактов. Среди боевых флагов и шевронов ВСУ нашлось место и его особой награде.

"Это была моя идея. Мне никто не запрещал. Я считаю, что когда, как не сейчас, воспитывать патриотизм у детей. Там есть флаг из моих волонтерских поездок с подписями военных. Ученикам всегда интересна каждая история из поездок. Есть шевроны. Дети смотрят и узнают, кто их защищает и гарантирует безопасный урок. Есть сувениры с войны. Это также школьникам очень интересно", - говорит он.

Уголок с шевронами ВСУ

Такое признание в соцсетях и среди детей вдохновило Руслана принять участие в нынешнем конкурсе учителей Global teacher prize, который много лет устраивает общественная организация "Освитория".

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