УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9578 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 274 81

25-річний сисадмін став зіркою TikTok, влаштувавшись вчителем інформатики у школу Києва: облаштував куток із шевронами ЗСУ та бойовими прапорами. ФОТОрепортаж

25-річний випускник КПІ Руслан Циганков шукав роботу системним адміністратором, а знайшов посаду вчителя інформатики у столичному ліцеї імені Сервантеса. Відео зірки TikTok набирають кілька мільйонів переглядів. Разом з учнями Циганков облаштував у своєму кабінеті куточок з шевронами українських захисників та прапорами бойових бригад.

Про це Циганков розповів в інтерв’ю oboz.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири роки тому я був у пошуках роботи. Мій друг запропонував мені піти працювати вчителем інформатики у школі. Спочатку було лячно, бо я мав лише досвід роботи вожатим у таборі. Але я поборов себе та пішов, і це було одне з моїх найкращих рішень", - каже він.

Руслан відчув своє покликання

Недавній студент шукав роботу системним адміністратором, а знайшов посаду вчителя інформатики.

"Я закінчив КПІ за спеціальністю Системи технології кібербезпеки. Але якось це ж вчити дітей, це треба знати, як це робити. Для того, щоб бути вчителем, вже не обов’язково мати педосвіту. І тоді тебе беруть на роботу, як спеціаліста на один рік контракти підписуєш", - розповідає він в репортажі для ТСН.

руслан,циганков
Циганков проводить практичні заняття з фізики

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міносвіти назвало професії, які матимуть великий попит через п’ять років. ПЕРЕЛІК

За рік у вчителюванні Руслан відчув своє покликання. За словами його учнів, ніхто з дітей не прогулює заняття молодого вчителя. Його спосіб зацікавити навчанням - бути оригінальним.

Вчитель оригінально підходить до уроків з фізики

Окрім інформатики, Руслан викладає фізику. Як зазвичай проходять уроки фізики можна побачити у вчительському TikTok.

Руслан робить конструкції з підручних матеріалів, щоб візуалізувати закони фізики. Деякі його відео набрали кілька мільйонів переглядів.

"Я по приколу вирішив, що можна знімати. І якось воно пішло. Але це не обов’язково. Головне — це любити працювати з дітьми. Я думаю, секрет у тому, що я на відео - такий, як у житті. Я поводжусь там так само як на уроках. Я не роблю себе ідеального. Я показую все як є. Щодо аудиторії, то думаю, що половина — це діти. Тому я відповідально ставлюся до того, що показую, в усіх соцмережах.", - розповідає він.

Руслан Циганков

Читайте також: Шмигаль анонсував підвищення зарплат учителям на 21%

Він поділився, що на вході до класу під ногами лежить затертий російський прапор. 

"На підлозі лежить прапор РФ як килимок, об який витирають ноги, – діти знають, хто їхній ворог. У них немає сліпого гніву, є тільки злість. Чиста та щира. У когось окупанти забрали рідних, у когось дім. Вони ненавидять їх. Так що їхнє ставлення до ворога абсолютно чесне. Але діти не заслуговують на те, що з ними відбувається. Я підтримую їх як можу. Їхні сльози – це дуже боляче, я це відчуваю сам, до глибини душі. Дякую нашим воїнам, що є можливість навчати та навчатись. Школярі знають, якою ціною, вони шанують та поважають кожного, хто наближає перемогу", - додає він.

руслан,циганков
Затертий російський прапор у кабінеті Циганкова

Зірка TikTok став волонтером 

Руслан постійно допомагає фронту. Його кабінет - як музей військових артефактів. Серед бойових прапорів та шевронів ЗСУ знайшлось місце і його особливій відзнаці.

"Це була моя ідея. Мені ніхто не забороняв. Я вважаю, що коли, як не зараз, виховувати патріотизм у дітей. Там є прапор з моїх волонтерських поїздок із підписами військових. Учням завжди цікава кожна історія з поїздок. Є шеврони. Діти дивляться та дізнаються, хто їх захищає та гарантує безпечний урок. Є сувеніри з війни. Це також школярам дуже цікаво", - каже він.

руслан,циганков
Куточок із шевронами ЗСУ

руслан,циганков

Таке визнання у соцмережах і серед дітей надихнуло Руслана взяти участь у цьогорічному конкурсі вчителів Global teacher prize, що багато років влаштовує громадська організація "Освіторія".

Також читайте: Українські вчителі Пройдаков і Таболіна потрапили до рейтингу 50 найкращих у світі. ФОТО

Автор: 

Київ (19525) школа (2214) вчитель (398)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Не треба про всіх судити по собі, пане ухилянт.
показати весь коментар
28.05.2024 14:30
+17
не ясно, чому ви намагаєтесь щось хороше спаплюжити?
показати весь коментар
28.05.2024 14:39
+8
Він вчитель
показати весь коментар
28.05.2024 14:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він вчитель
показати весь коментар
28.05.2024 14:23 Відповісти
а що у вас болить-постійно ця тема. Наболіло
показати весь коментар
28.05.2024 14:33 Відповісти
Він військовозобовязаний.
показати весь коментар
28.05.2024 15:46 Відповісти
Вчитель інформатики точно має ставку, а то й більше, відповідно, має бронь і не боїться ТЦК. Саме тому, цей чоловік раптом зрозумів, що його покликання бути викладачем. Все інше окозамилювання. Таких чоловіків, які раптово зрозуміли, що їхнє покликання навчати різко побільшало по всій країні, щойно стало відомо, що це дає можливість отримати бронювання від армії.
показати весь коментар
28.05.2024 14:33 Відповісти
а яке твоє покликання? обсєрати все навкого?
показати весь коментар
28.05.2024 14:58 Відповісти
З окопу строчиш чи з палати для енурезників?
показати весь коментар
28.05.2024 15:01 Відповісти
4 роки тому. То він передбачив мобілізацію?
показати весь коментар
28.05.2024 15:10 Відповісти
ти статтю читало? він 4 (ЧОТИРИ) чотири, IV роки тому пішов працювати вчителем в 2020 році, 2024-4=2020. Так зрозуміло?
показати весь коментар
28.05.2024 15:40 Відповісти
Мова йде не про 2014-2015, а про 2020, коли в АТО йшли виключно контрактники, а дехто пропонував "просто пєрєстать стрєлять"...
показати весь коментар
28.05.2024 15:58 Відповісти
І так, йому зараз 25 років, в 2020 йому було 21...
показати весь коментар
28.05.2024 16:05 Відповісти
Вчителі мають бронь. Тому нарешті мрія про чоловіків на робіті вчительок здійснилася. Ну т чого не зробиш аби відкосити? А те що з дітей ухилянт робить рекрутів державу влаштовує. На мою думку, без особистого досвіду бойових дій він не має права займатися рекрутингом до війська. А саме цим він займається серед старшокласників. Батькам потрібно пояснити "дещо" ухилянту...
показати весь коментар
28.05.2024 14:27 Відповісти
Не треба про всіх судити по собі, пане ухилянт.
показати весь коментар
28.05.2024 14:30 Відповісти
З часом об'ясніт всьо правільно.
показати весь коментар
28.05.2024 14:30 Відповісти
Він учитель фізики та інформатики, який нах рекрутинг? Який нах взагалі може рекрутинг серед школярів?

У кацапів зомбують про іногаентів, бандерівців і натовський спецназ, а в нас уже почали таку саму тему, але з ухилянтами робити
показати весь коментар
28.05.2024 14:32 Відповісти
Учитель фізики та інформатики має вчити цим предметам, а не займатися пропагандою військових підрозділів армії. Що не ясно?
показати весь коментар
28.05.2024 14:35 Відповісти
не ясно, чому ви намагаєтесь щось хороше спаплюжити?
показати весь коментар
28.05.2024 14:39 Відповісти
Коли чоловік іде на копійчану "жіночу" роботу на яку не може сам себе утримувати лише для того щоб не служити у війську, віри йому не має. Це фарс і нещирість. Припускаю, що у вас може бути інша думка.
показати весь коментар
28.05.2024 14:44 Відповісти
Халтуры в рабочее время еще никто не отменял, не знаю какой у него багаж знаний, но если айтишник грамотный, то на фрилансе будет подымать норм. А педагогика то для души или для ТЦК)
показати весь коментар
28.05.2024 14:53 Відповісти
Я ж саме на це і звертаю увагу. Хоча тут варто було б ухилянту нагадати байку "коль спізділ сир, то жрі, зараза, і нє фуй по деревьям лазіть"...
показати весь коментар
28.05.2024 14:57 Відповісти
Таки для душі, бо в 2020 про ТЦК ніхто не думав...
показати весь коментар
28.05.2024 16:06 Відповісти
може тому, що немає власної сім'ї з маленькими дітьми, яких на таку зарплату не прогодуєш, молоді як раз можуть собі дозволити працювати в школах, можна за сумісництвом
показати весь коментар
28.05.2024 14:58 Відповісти
Я теж колись був молодим, але чітко знав що "молодість це засіб забезпечити старість" і в 25 років вже мав дитину, вчився в університеті паралельно на двох факультетах і утримував родину працюючи в наукових проектах. Жодних перспектив робота вчителя в школі чоловіку не дає.
показати весь коментар
28.05.2024 15:05 Відповісти
у вас в голові клепок не вистачає, відняти від 2024 4 роки, і зрозуміти про шо стаття.. тому єдиний ухилянт тут - ви, бо люди по собі судять інших..
показати весь коментар
28.05.2024 15:18 Відповісти
А ви новину читали? Він на цю роботу пішов У 2020 РОЦІ! Не в 2023, не в 2022, а в 2020!
P.S. А чому вирішили, що він не кодить десь на віддаленому після школи?
показати весь коментар
28.05.2024 16:00 Відповісти
А я нагадаю також, що з 2016 у нас мобілізацію не проводили, оскільки в АТО вистачало контрактників (а в 2019 дехто "увідєл мір в глазах" і ще й почав скорочувати їх кількість)...

Плюс, якщо зараз хлопу 25, то він тільки зараз почне підпадати під мобілізацію, а до недавнього часу ж брали з 27. Ви дійсно вірите, що в 2020 хлоп передбачив усе на 6 років вперед і думав, що він весь цей час працюватиме в школі?
показати весь коментар
28.05.2024 16:10 Відповісти
Мова про сьогоднішній стан. Все що було до війни вже не має значення...
показати весь коментар
28.05.2024 16:11 Відповісти
До війни - це ж у 2013? Так цей хлоп тоді ще був школярем!
показати весь коментар
28.05.2024 16:21 Відповісти
Пардон, а ти багато дівчат ІТ-шниць знаєш, щоб у всі школи вчительками інформатики пішли? На профільних факультетах вузів 90% студентів - ХЛОПЦІ! Це тобі не філфак, де одні дівчата!
показати весь коментар
28.05.2024 16:27 Відповісти
Це вже давно не відповідає дійсності. В мене зараз дві дочки на технічних спеціальностях в КПІ. Більше половини груп дівчата. І до речі найвищі бали по ЗНО з математики теж у них. В минулому році більше половини випускників шкіл не здали ЗНО з математики...
показати весь коментар
28.05.2024 17:11 Відповісти
Підтверджую. Вважаю грузинів в Україні паразитами не здатними до чесної праці. Якщо хтось мені покаже чесного і порядного грузина в Україні то ладен серед ночі встати щоб поглянути на таке диво. Всі без винятку в криміналі.
показати весь коментар
28.05.2024 15:11 Відповісти
На відміну від вас я свої слова можу довести біографіями "видатних" грузин в країні. Наприклад сутенер, наркоторгівець, садист і покидьок Лєв Пацхаладзе. Або Давід Жванія - власник золотого унітазу, злодій і зрадник України... Про Міхо Саакашвілі згадувати навіть не варто бо тягне на блювоту. Кожного місяця українські правоохоронці ловлять "варов в законє" грузинського походження і депортують... Ви теж з тих "Сочі біль? Чужой карман лазіль? Нєт? - Сочі нє біль"...
показати весь коментар
28.05.2024 17:17 Відповісти
Батько й син Чілачава - дуже класні і порядні (гугліть, якщо не знаєте. хто це). Українську мову чудово вивчили, Чілачава-молодший ЗСУ допомагає...
показати весь коментар
28.05.2024 17:29 Відповісти
Немає правил без винятків. Але правило на жаль таке що порядні грузини живуть і працюють в Грузії, а до нас їдуть красти і "керувати" всілякі гогілашвілі... В 80-ті я всю Грузію пройшов пішки і розумію різницю між справжніми грузинами і тим лайном яке до нас приїздить хапати...
показати весь коментар
28.05.2024 17:36 Відповісти
Перечитайте що ви пишите і як звертаєтесь до опонента. Кілька десятків грузин які в розшуку в Грузії та ********** за скоєними ними кримінальні злочини в ЗСУ не аргумент. Можливо серед них і є винятки, але це не порушує правило. Є така категорія незалежно від національності - "пси війни". Ім все одно за кого аби воювати. І Ваше хамство лише підтверджує що таких як ви потрібно дубасити халявами по пиці і гнати працювати в Грузію. Нічого. Скоро грузини повернуться в свій холуйсько-злодійський стан (закон про іноагентів) і не зможуть отримувати візи на вїзд в Україну. Решту злодійського хамла буде депортовано. До речі, українці для Незалежності Грузії зробили в стоні раз більше ніж грузини для України...
показати весь коментар
28.05.2024 18:31 Відповісти
На слові "нацист" кацапська консєрва врешті бахнула.
показати весь коментар
28.05.2024 18:50 Відповісти
Для кацапів це пропаганда, а для нас - патріотичне виховання. І де написано, що він цим замість уроків займається?
показати весь коментар
28.05.2024 14:40 Відповісти
Під час війни цим мають займатися жінки.
показати весь коментар
28.05.2024 14:47 Відповісти
а ти чим займаєшся крім обсєрання?
показати весь коментар
28.05.2024 14:59 Відповісти
і хто ж питає?
показати весь коментар
28.05.2024 15:08 Відповісти
Иди в спам, кацапе!
показати весь коментар
28.05.2024 15:44 Відповісти
Чія мрія?
показати весь коментар
28.05.2024 15:52 Відповісти
Директорів шкіл яким ні з ким було бухнути - навколо були одні вчительки...
показати весь коментар
28.05.2024 15:57 Відповісти
Ні, шановний, ці 0,75 ставки вже коштують грошей. Чи уклоністи святі.
показати весь коментар
28.05.2024 16:01 Відповісти
І шо він може навчити,за ради бога.Проблема не в чітелях,а в батьках.Бо скіки знаю вони любять дітей,но коли доходе до виховання,то відповідь у багатьох-"я працюю,зярплята маленька-хай держава вчить"-мне все должни.
показати весь коментар
28.05.2024 14:31 Відповісти
І тут народ винуватий, що вчителям хріново платить. Який у нас хитрожопий народ в Україні попався, воювати не хоче, вчителям платити не хоче, сидіти на євроцінах і євротарифах не хоче.
показати весь коментар
28.05.2024 14:36 Відповісти
Дятел,з одною хромосомою,де я казав про зярпляту вчителя.Як батько вчительки початкових класів,я знаю як це відбувається.Почато уроку,теми і завдання,а 2/3 сидять в смартфанах і відосіках і по..х на вчителя.А потім прибіга папаша,чи мамаша дебіла і починає нити що вчитель абідел дитинку.Бо у дегенератів на смартфон і і-нет грошей хватає, а виховати у дитині повагу-ні.
показати весь коментар
28.05.2024 14:50 Відповісти
судячи з початку твоєї відповіді людині, що нічим тебе не образила, ти свою дитину в такому ж дусі виховав.
Отже, скарги на твою "вчительку початкових класів" можуть бути цілком обгрунтовані.
показати весь коментар
28.05.2024 15:05 Відповісти
Я неможу судити по собі,може і не так вчив,але коли моя дочка пішла вчитись на філолога(укр.мова і література) то я просив її відноситись до педагогів з повагою;забути про емоціі,гаджети,та інші ніщяки навколо доки ідуть пари.Легко знання не даються.
показати весь коментар
28.05.2024 15:53 Відповісти
Програміст навчить, умовно, хакнути підписку на Нетфліксі, так його потім ті учні на руках носитимуть!
показати весь коментар
28.05.2024 16:23 Відповісти
4 роки назад? йому з таким даром передбачення в лотереї грати.. ну чукчі блін, хоч читайте перед тим як писати
показати весь коментар
28.05.2024 15:17 Відповісти
А війна вже 10 років.
показати весь коментар
28.05.2024 15:44 Відповісти
Ану розкажи нам тут, яка хвиля мобілізації була в 2020, коли він на роботу влаштовувався?

Ти з-за порєбріка пишеш, чи що?
показати весь коментар
28.05.2024 16:18 Відповісти
Тупые идиоты даже читать не умеют, там сказано что он устроился еще 4 года назад, до вторжения. Но сраные ухилянты по себе судят, и думают что он пошел ради брони.
показати весь коментар
28.05.2024 15:16 Відповісти
Зніміть з них бронь, наші жінки впораються з вихованням дітей.
показати весь коментар
28.05.2024 15:43 Відповісти
"Руслан відчув своє покликання" - бути заброньованим. 0,75 ставки дива творить не треба навіть бігти від прикордонників, пливти через Тису. Зніміть з них бронь і там знов залишаться тільки жінки з якихось педагогічних універів. Зайдіть у любу школу там їх, як сиріт у богодельні і всі з бородами.
показати весь коментар
28.05.2024 15:42 Відповісти
Ви вважаєте Руслана Нострадамусом, який у 2020 році передбачив усе і тому пішов у школу?
показати весь коментар
28.05.2024 16:14 Відповісти
Ой, як красиво подоляковські зеботи в цій новині спалилися! Новину саму не прочитали, що чувак з 2020 року викладає, а зразу записали його в ухилянти!

Точно так само в 2019 зеботи тут у кожній новині в коментах про Пороха згадували! Навіть якщо новина не по темі. Та ж схема!

Бравісімо! Ну ви і ідіоти! Хоча... А чого ще можна було очікувати від вcраних зебуїнів?
показати весь коментар
28.05.2024 16:03 Відповісти
Та ж сама думка, Африкане, уже ж спілкувалися про це! У 2014 були боти за яника проти Майдану, в 2019 - за Зе проти Петі, а зараз - у них нова тема! Але методика ТА Ж САМА!
показати весь коментар
28.05.2024 16:13 Відповісти
У мене були викладачі чоловіки у середній школі. Майже всі вони, включаючи директора. були фронтовиками. Вони дуже рідко носили ордени і медалі і ніколи не носили бороди. З оцім"носторданусом" нічого схожого. І вчили нас "не по пріколу".
показати весь коментар
28.05.2024 16:22 Відповісти
Судячи по кількості помилок у ваших постах, вчили вони якраз "по приколу"...
показати весь коментар
28.05.2024 16:29 Відповісти
двійку мені постав
показати весь коментар
28.05.2024 16:40 Відповісти
Та я просто взяв за правило не дослуховуватися до думки людей, які не вміють грамотно писати. Саме переважно такі обрали нам в 2010 яника, а в 2019 - Зе...
показати весь коментар
28.05.2024 16:50 Відповісти
Редкая положительная статья о достойном человеке.Но все равно нашлось несколько то ли кацапских засланых казачков, то ли просто клинических кретинов, которые принялись гадить на его голову.
показати весь коментар
28.05.2024 19:01 Відповісти
Шановний, достойна людина у 25 років бронь не бере. Для неї зараз є інша справа.
показати весь коментар
28.05.2024 22:11 Відповісти
Ти сам тоді недостойний, бо тут в коментах сидиш, а не в окопі?
показати весь коментар
29.05.2024 09:39 Відповісти
Учи школьников хакингу, чтоб всякие Сдеки ломали и прочее😄
показати весь коментар
29.05.2024 00:24 Відповісти
Знов я, а ви що робити будете? тік-токаться?
показати весь коментар
29.05.2024 11:24 Відповісти
 
 