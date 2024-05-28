25-річний сисадмін став зіркою TikTok, влаштувавшись вчителем інформатики у школу Києва: облаштував куток із шевронами ЗСУ та бойовими прапорами. ФОТОрепортаж

25-річний випускник КПІ Руслан Циганков шукав роботу системним адміністратором, а знайшов посаду вчителя інформатики у столичному ліцеї імені Сервантеса. Відео зірки TikTok набирають кілька мільйонів переглядів. Разом з учнями Циганков облаштував у своєму кабінеті куточок з шевронами українських захисників та прапорами бойових бригад.

Про це Циганков розповів в інтерв’ю oboz.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири роки тому я був у пошуках роботи. Мій друг запропонував мені піти працювати вчителем інформатики у школі. Спочатку було лячно, бо я мав лише досвід роботи вожатим у таборі. Але я поборов себе та пішов, і це було одне з моїх найкращих рішень", - каже він.

Руслан відчув своє покликання

Недавній студент шукав роботу системним адміністратором, а знайшов посаду вчителя інформатики.

"Я закінчив КПІ за спеціальністю Системи технології кібербезпеки. Але якось це ж вчити дітей, це треба знати, як це робити. Для того, щоб бути вчителем, вже не обов’язково мати педосвіту. І тоді тебе беруть на роботу, як спеціаліста на один рік контракти підписуєш", - розповідає він в репортажі для ТСН.

Циганков проводить практичні заняття з фізики

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За рік у вчителюванні Руслан відчув своє покликання. За словами його учнів, ніхто з дітей не прогулює заняття молодого вчителя. Його спосіб зацікавити навчанням - бути оригінальним.

Вчитель оригінально підходить до уроків з фізики

Окрім інформатики, Руслан викладає фізику. Як зазвичай проходять уроки фізики можна побачити у вчительському TikTok.

Руслан робить конструкції з підручних матеріалів, щоб візуалізувати закони фізики. Деякі його відео набрали кілька мільйонів переглядів.

"Я по приколу вирішив, що можна знімати. І якось воно пішло. Але це не обов’язково. Головне — це любити працювати з дітьми. Я думаю, секрет у тому, що я на відео - такий, як у житті. Я поводжусь там так само як на уроках. Я не роблю себе ідеального. Я показую все як є. Щодо аудиторії, то думаю, що половина — це діти. Тому я відповідально ставлюся до того, що показую, в усіх соцмережах.", - розповідає він.

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Він поділився, що на вході до класу під ногами лежить затертий російський прапор.

"На підлозі лежить прапор РФ як килимок, об який витирають ноги, – діти знають, хто їхній ворог. У них немає сліпого гніву, є тільки злість. Чиста та щира. У когось окупанти забрали рідних, у когось дім. Вони ненавидять їх. Так що їхнє ставлення до ворога абсолютно чесне. Але діти не заслуговують на те, що з ними відбувається. Я підтримую їх як можу. Їхні сльози – це дуже боляче, я це відчуваю сам, до глибини душі. Дякую нашим воїнам, що є можливість навчати та навчатись. Школярі знають, якою ціною, вони шанують та поважають кожного, хто наближає перемогу", - додає він.

Затертий російський прапор у кабінеті Циганкова

Зірка TikTok став волонтером

Руслан постійно допомагає фронту. Його кабінет - як музей військових артефактів. Серед бойових прапорів та шевронів ЗСУ знайшлось місце і його особливій відзнаці.

"Це була моя ідея. Мені ніхто не забороняв. Я вважаю, що коли, як не зараз, виховувати патріотизм у дітей. Там є прапор з моїх волонтерських поїздок із підписами військових. Учням завжди цікава кожна історія з поїздок. Є шеврони. Діти дивляться та дізнаються, хто їх захищає та гарантує безпечний урок. Є сувеніри з війни. Це також школярам дуже цікаво", - каже він.

Куточок із шевронами ЗСУ

Таке визнання у соцмережах і серед дітей надихнуло Руслана взяти участь у цьогорічному конкурсі вчителів Global teacher prize, що багато років влаштовує громадська організація "Освіторія".

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