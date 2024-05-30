В Сумской области 5 лет тюрьмы получил мужчина, который незаконно переправлял военнообязанных через границу в Молдову и РФ, - прокуратура. ФОТО
26-летний мужчина получил 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества за участие в схеме незаконной переправки военнообязанных через границу.
Об этом сообщила прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что обвиняемый действовал вместе с сообщником. Желающих выехать за пределы Украины мужчины искали в интернете. Свои услуги они оценивали от 1400 до 4300 долларов США.
По данным прокуратуры, для трех человек мужчины организовали переправку на территорию Молдовы. Еще для одного человека - в Россию через один из пунктов пропуска на Сумщине, где из-за постоянных вражеских обстрелов отсутствуют пограничники и другие правоохранители.
Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и заверил, что раскаивается. Мужчина признан виновным в незаконной переправке военнообязанных лиц через государственную границу Украины. Он получил приговор в виде 5 лет за решеткой с конфискацией имущества.
В отношении другого фигуранта этого дела продолжается судебное разбирательство.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье двум переправщикам уклонистов сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
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Аж ні: "через один із пунктів пропуску на Сумщині, де через постійні ворожі обстріли відсутні прикордонники та інші правоохоронці." Джерело:
Це ж скільки ворожих ДРГ безперешкодно пройшло сюди і назад, якщо якийсь поц на раз шастає туди-сюди...