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В Сумской области 5 лет тюрьмы получил мужчина, который незаконно переправлял военнообязанных через границу в Молдову и РФ, - прокуратура. ФОТО

26-летний мужчина получил 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества за участие в схеме незаконной переправки военнообязанных через границу.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обвиняемый действовал вместе с сообщником. Желающих выехать за пределы Украины мужчины искали в интернете. Свои услуги они оценивали от 1400 до 4300 долларов США.

На Сумщині чоловік отримав 5 років в’язниці переправлення ухилянтів за кордон

По данным прокуратуры, для трех человек мужчины организовали переправку на территорию Молдовы. Еще для одного человека - в Россию через один из пунктов пропуска на Сумщине, где из-за постоянных вражеских обстрелов отсутствуют пограничники и другие правоохранители.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и заверил, что раскаивается. Мужчина признан виновным в незаконной переправке военнообязанных лиц через государственную границу Украины. Он получил приговор в виде 5 лет за решеткой с конфискацией имущества.

На Сумщині чоловік отримав 5 років в’язниці переправлення ухилянтів за кордон

В отношении другого фигуранта этого дела продолжается судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье двум переправщикам уклонистов сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

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прокуратура (5020) Сумская область (3172) уклонисты (863)


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Ухилянти вже в расіюшку спасаються? Це премія Дарвіна?
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30.05.2024 20:02 Ответить
Так, а може цього вилупка на нуль відправити треба?
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30.05.2024 20:05 Ответить
Відправлять. Замість відсидки. Тільки тепер безкоштовно повоює. Виключно за пайку.
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30.05.2024 20:10 Ответить
Його за сутенерство посадили? Бо тих хто тікає від мобілізації інакше як курвами назвати не можна. А він їх регулював.
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30.05.2024 20:06 Ответить
Ти хоча б навчився грамотно писати для початку...
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30.05.2024 20:09 Ответить
А ти професор правопису?
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30.05.2024 20:12 Ответить
Прочитав у заголовку "до Молдови та рф", подумав, що "очєпятка".
Аж ні: "через один із пунктів пропуску на Сумщині, де через постійні ворожі обстріли відсутні прикордонники та інші правоохоронці." Джерело:

Це ж скільки ворожих ДРГ безперешкодно пройшло сюди і назад, якщо якийсь поц на раз шастає туди-сюди...
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30.05.2024 20:14 Ответить
А лохи башляють... БГГГГ...
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30.05.2024 20:44 Ответить
А як ти собі це уявляєш? Там сотні кілометрів прикордонної лінії - людей просто фізично не вистачить аби все це перекрити. Тим більше села у прикордонні всі пусті. В них вже давно ніхто не живе із-за постійних обстрілів.
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30.05.2024 20:58 Ответить
 
 