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На Сумщині 5 років в’язниці отримав чоловік, який незаконно переправляв військовозобов’язаних через кордон до Молдови та РФ, - прокуратура. ФОТО

26-річний чоловік отримав 5 років в’язниці з конфіскацією майна за участь у схемі незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Про це повідомила прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обвинувачений діяв разом зі спільником. Охочих виїхати за межі України чоловіки шукали в інтернеті. Свої послуги вони оцінювали від 1400 до 4300 доларів США.

На Сумщині чоловік отримав 5 років в’язниці переправлення ухилянтів за кордон

За даними прокуратури, для трьох осіб чоловіки організували переправлення на територію Молдови. Ще для одного чоловіка - до Росії через один із пунктів пропуску на Сумщині, де через постійні ворожі обстріли відсутні прикордонники та інші правоохоронці.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та запевнив, що розкаюється. Чоловіка визнано винним у незаконному переправленні військовозобов’язаних осіб через державний кордон України. Він отримав вирок у вигляді 5 років за ґратами з конфіскацією майна. 

На Сумщині чоловік отримав 5 років в’язниці переправлення ухилянтів за кордон

Стосовно іншого фігуранта цієї справи триває судовий розгляд.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті двом переправникам ухилянтів повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. 

Дивіться також: Четверо чоловіків хотіли перетнути Тису на двох дитячих надувних кругах: Переправнику заплатили по $4000 з кожного, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

прокуратура (3677) Сумська область (3681) ухилянти (906)


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Ухилянти вже в расіюшку спасаються? Це премія Дарвіна?
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30.05.2024 20:02 Відповісти
Так, а може цього вилупка на нуль відправити треба?
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30.05.2024 20:05 Відповісти
Відправлять. Замість відсидки. Тільки тепер безкоштовно повоює. Виключно за пайку.
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30.05.2024 20:10 Відповісти
Його за сутенерство посадили? Бо тих хто тікає від мобілізації інакше як курвами назвати не можна. А він їх регулював.
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30.05.2024 20:06 Відповісти
Ти хоча б навчився грамотно писати для початку...
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30.05.2024 20:09 Відповісти
А ти професор правопису?
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30.05.2024 20:12 Відповісти
Прочитав у заголовку "до Молдови та рф", подумав, що "очєпятка".
Аж ні: "через один із пунктів пропуску на Сумщині, де через постійні ворожі обстріли відсутні прикордонники та інші правоохоронці." Джерело:

Це ж скільки ворожих ДРГ безперешкодно пройшло сюди і назад, якщо якийсь поц на раз шастає туди-сюди...
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30.05.2024 20:14 Відповісти
А лохи башляють... БГГГГ...
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30.05.2024 20:44 Відповісти
А як ти собі це уявляєш? Там сотні кілометрів прикордонної лінії - людей просто фізично не вистачить аби все це перекрити. Тим більше села у прикордонні всі пусті. В них вже давно ніхто не живе із-за постійних обстрілів.
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30.05.2024 20:58 Відповісти
 
 