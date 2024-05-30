На Сумщині 5 років в’язниці отримав чоловік, який незаконно переправляв військовозобов’язаних через кордон до Молдови та РФ, - прокуратура. ФОТО

26-річний чоловік отримав 5 років в’язниці з конфіскацією майна за участь у схемі незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон.

Про це повідомила прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обвинувачений діяв разом зі спільником. Охочих виїхати за межі України чоловіки шукали в інтернеті. Свої послуги вони оцінювали від 1400 до 4300 доларів США.

За даними прокуратури, для трьох осіб чоловіки організували переправлення на територію Молдови. Ще для одного чоловіка - до Росії через один із пунктів пропуску на Сумщині, де через постійні ворожі обстріли відсутні прикордонники та інші правоохоронці.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та запевнив, що розкаюється. Чоловіка визнано винним у незаконному переправленні військовозобов’язаних осіб через державний кордон України. Він отримав вирок у вигляді 5 років за ґратами з конфіскацією майна.

Стосовно іншого фігуранта цієї справи триває судовий розгляд.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті двом переправникам ухилянтів повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

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