Последствия ракетного удара войск РФ по Балаклее: количество пострадавших возросло до 13, среди них - 8 детей.. ФОТОРЕПОРТАЖ
Количество пострадавших в результате утреннего ракетного удара по Балаклее Харьковской области возросло до 13 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 1 июня около 5:00 ВС РФ нанесли ракетный удар по территории частного жилого сектора в г. Балаклея Изюмского района.
"Пострадали 13 человек, среди них - 8 детей: две девочки 4 и 9 лет и 6 мальчиков, самому младшему из них - 2 года, самому старшему - 17 лет", - говорится в сообщении.
Предварительно, враг ударил по городу ракетой "Искандер-К".
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее, горели дома, 12 человек пострадали.
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та звичаі війни - вилупку потрібна вся Украіна 😡
Получиш болт 🖕🖕🖕, а не Украіну !!
Одно дело - когда ты живешь за Железным занавесом
И тебя можно надурить
Но в эпоху интернета каждый кацап знает про преступления
СВОЕГО НАРОДА
Сначала убивали чеченцев
Потом грузинов
Потом сирийцев
Сейчас убивают нас
И им это СОЙДЕТ С РУК???
Всякие продажные ВАТИКАНЫ будут давать ИНДУЛЬГЕНЦИЮ путину
На убийство наших детей?
Нынешний папа римский буквально БЛАГОСЛОВЛЯЕТ путина
Продолжать убивать
Мерзота!! Ганьбище!