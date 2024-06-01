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Последствия ракетного удара войск РФ по Балаклее: количество пострадавших возросло до 13, среди них - 8 детей.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Количество пострадавших в результате утреннего ракетного удара по Балаклее Харьковской области возросло до 13 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 1 июня около 5:00 ВС РФ нанесли ракетный удар по территории частного жилого сектора в г. Балаклея Изюмского района.

"Пострадали 13 человек, среди них - 8 детей: две девочки 4 и 9 лет и 6 мальчиков, самому младшему из них - 2 года, самому старшему - 17 лет", - говорится в сообщении.

Предварительно, враг ударил по городу ракетой "Искандер-К".

Также смотрите: Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее, горели дома, 12 человек пострадали. ФОТО

Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее, горели дома, 12 человек пострадали.

Автор: 

обстрел (27312) ракеты (3574) Балаклея (263)


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Руzzкіє нацисти дєнацифіцировалі центр прінятія рєшєній.
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01.06.2024 11:56 Ответить
Бидло кремлівське озвіріло і схати воно хотіло на закони
та звичаі війни - вилупку потрібна вся Украіна 😡
Получиш болт 🖕🖕🖕, а не Украіну !!
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01.06.2024 12:01 Ответить
Эх, Господи, что они этим добьются, убивая невинных людей, наделали кучи оружия, напали на страну послабее и так самоутверждаются, соберут разве что себе таких страданий в десять крат больше.
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01.06.2024 12:03 Ответить
Сьогодні свято "День захисту дітей ",ось так рашиські варвари "привітали" дітей Балаклії ,ці виродки убили і покалічили тисячі українських дітей,для цієї здичавілої орди нічого святого ,це злочинці терористи і просто кінчена рашиська мерзота.
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01.06.2024 12:13 Ответить
Они там все - нелюди
Одно дело - когда ты живешь за Железным занавесом
И тебя можно надурить
Но в эпоху интернета каждый кацап знает про преступления
СВОЕГО НАРОДА
Сначала убивали чеченцев
Потом грузинов
Потом сирийцев
Сейчас убивают нас
И им это СОЙДЕТ С РУК???
Всякие продажные ВАТИКАНЫ будут давать ИНДУЛЬГЕНЦИЮ путину
На убийство наших детей?
Нынешний папа римский буквально БЛАГОСЛОВЛЯЕТ путина
Продолжать убивать
Мерзота!! Ганьбище!
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01.06.2024 13:51 Ответить
 
 