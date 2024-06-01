Последствия ракетного удара войск РФ по Балаклее: количество пострадавших возросло до 13, среди них - 8 детей.. ФОТОРЕПОРТАЖ

Количество пострадавших в результате утреннего ракетного удара по Балаклее Харьковской области возросло до 13 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 1 июня около 5:00 ВС РФ нанесли ракетный удар по территории частного жилого сектора в г. Балаклея Изюмского района.

"Пострадали 13 человек, среди них - 8 детей: две девочки 4 и 9 лет и 6 мальчиков, самому младшему из них - 2 года, самому старшему - 17 лет", - говорится в сообщении.

Предварительно, враг ударил по городу ракетой "Искандер-К".

Также смотрите: Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее, горели дома, 12 человек пострадали. ФОТО





















Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее, горели дома, 12 человек пострадали.