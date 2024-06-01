Наслідки ракетного удару військ РФ по Балаклії: кількість постраждалих зросла до 13, серед них - 8 дітей. ФОТОрепортаж
Кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Балаклії Харківської області зросла до 13 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, 1 червня близько 5:00 ЗС РФ завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у м. Балаклія Ізюмського району.
"Постраждали 13 людей, серед них 8 дітей: двоє дівчат 4 і 9 років та 6 хлопчиків, наймолодшому з них 2 роки, найстаршому - 17", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер-К".
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетного удару по Балаклії, горіли будинки, 12 людей постраждали.
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та звичаі війни - вилупку потрібна вся Украіна 😡
Получиш болт 🖕🖕🖕, а не Украіну !!
Одно дело - когда ты живешь за Железным занавесом
И тебя можно надурить
Но в эпоху интернета каждый кацап знает про преступления
СВОЕГО НАРОДА
Сначала убивали чеченцев
Потом грузинов
Потом сирийцев
Сейчас убивают нас
И им это СОЙДЕТ С РУК???
Всякие продажные ВАТИКАНЫ будут давать ИНДУЛЬГЕНЦИЮ путину
На убийство наших детей?
Нынешний папа римский буквально БЛАГОСЛОВЛЯЕТ путина
Продолжать убивать
Мерзота!! Ганьбище!