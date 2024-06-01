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Новини Фото Війна
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Наслідки ракетного удару військ РФ по Балаклії: кількість постраждалих зросла до 13, серед них - 8 дітей. ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Балаклії Харківської області зросла до 13 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора. 

За даними слідства, 1 червня близько 5:00 ЗС РФ завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у м. Балаклія Ізюмського району.

"Постраждали 13 людей, серед них 8 дітей: двоє дівчат 4 і 9 років та 6 хлопчиків, наймолодшому з них 2 роки, найстаршому - 17", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер-К".

Також читайте: До 14 років за ґратами засуджено зрадника, який під час захоплення Балаклії очолив окупаційну адміністрацію

Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії
Наслідки ракетного удару по Балаклії

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетного удару по Балаклії, горіли будинки, 12 людей постраждали.

Автор: 

обстріл (28486) ракети (4023) Балаклія (275)


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Руzzкіє нацисти дєнацифіцировалі центр прінятія рєшєній.
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01.06.2024 11:56 Відповісти
Бидло кремлівське озвіріло і схати воно хотіло на закони
та звичаі війни - вилупку потрібна вся Украіна 😡
Получиш болт 🖕🖕🖕, а не Украіну !!
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01.06.2024 12:01 Відповісти
Эх, Господи, что они этим добьются, убивая невинных людей, наделали кучи оружия, напали на страну послабее и так самоутверждаются, соберут разве что себе таких страданий в десять крат больше.
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01.06.2024 12:03 Відповісти
Сьогодні свято "День захисту дітей ",ось так рашиські варвари "привітали" дітей Балаклії ,ці виродки убили і покалічили тисячі українських дітей,для цієї здичавілої орди нічого святого ,це злочинці терористи і просто кінчена рашиська мерзота.
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01.06.2024 12:13 Відповісти
Они там все - нелюди
Одно дело - когда ты живешь за Железным занавесом
И тебя можно надурить
Но в эпоху интернета каждый кацап знает про преступления
СВОЕГО НАРОДА
Сначала убивали чеченцев
Потом грузинов
Потом сирийцев
Сейчас убивают нас
И им это СОЙДЕТ С РУК???
Всякие продажные ВАТИКАНЫ будут давать ИНДУЛЬГЕНЦИЮ путину
На убийство наших детей?
Нынешний папа римский буквально БЛАГОСЛОВЛЯЕТ путина
Продолжать убивать
Мерзота!! Ганьбище!
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01.06.2024 13:51 Відповісти
 
 