Наслідки ракетного удару військ РФ по Балаклії: кількість постраждалих зросла до 13, серед них - 8 дітей. ФОТОрепортаж

Кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Балаклії Харківської області зросла до 13 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 1 червня близько 5:00 ЗС РФ завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у м. Балаклія Ізюмського району.

"Постраждали 13 людей, серед них 8 дітей: двоє дівчат 4 і 9 років та 6 хлопчиків, наймолодшому з них 2 роки, найстаршому - 17", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, ворог вдарив по місту ракетою "Іскандер-К".

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що окупанти завдали ракетного удару по Балаклії, горіли будинки, 12 людей постраждали.