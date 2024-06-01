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Зеленский встретился с президентом Индонезии: говорили о Формуле мира и двустороннем сотрудничестве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сингапуре на полях ежегодного Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Индонезии Прабово Субианто.

Об этом говорится на сайте главы Украинского государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи Зеленский поздравил своего индонезийского коллегу с победой на выборах в марте этого года. Кроме этого, лидеры государств обсудили ряд вопросов. В частности, прогресс в реализации украинской Формулы мира и направления двустороннего сотрудничества.

"Мы рассчитываем на поддержку Индонезией суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил украинский лидер.

Зеленський зустрівся з президентом Індонезії

Также Зеленский выразил надежду на участие Индонезии в Глобальном саммите мира на высшем уровне.

Во время встречи с Субианто глава Украинского государства также заявил о готовности Украины нарастить поставки в Индонезию сельскохозяйственной продукции, несмотря на попытки РФ помешать гражданскому судоходству в Черном море.

Зеленський зустрівся з президентом Індонезії

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и стремится получить статус Секторального диалогового партнера Ассоциации.

Напомним, что в субботу, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла".

Смотрите также: Зеленский прибыл в Сингапур. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Индонезия (140) Формула мира (78)


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Топ комментарии
+3
до Монголії поїде?...
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01.06.2024 19:14
+3
Гидко дивитися на "делегатів", ********* нашу Україну
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01.06.2024 19:54
+2
Завтра поїде до пінгвінів, для чого туди такі гроші виділили?
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01.06.2024 19:48
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до Монголії поїде?...
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01.06.2024 19:14 Ответить
а хіба Монголія шось рішає?
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01.06.2024 19:15 Ответить
Монголія дуже незалежна країна... від неї нічого не залежить
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01.06.2024 20:22 Ответить
цікаве відношення до незалежної країни
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01.06.2024 23:52 Ответить
Монголія - для Х@ йла. Якщо ще пустять. Наша територія - цивілізований світ.
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01.06.2024 19:22 Ответить

ну клоуни, шо лідор, шо його вівці...

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01.06.2024 19:57 Ответить
Тобі смішно, що Зеленський обганяє твого Х@йла по впливу на Африканські країни ? Чи ти расист ? Фууууу
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01.06.2024 20:28 Ответить
Мені вже давно не смішно ні від шоу з петардами й феєрверками, яке злочинці влаштували, ні від тупого стада, яке насолоджується цим шоу і плескає в долоні...
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01.06.2024 20:41 Ответить
На море отдыхать. Оно уже очень утало от войны.
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01.06.2024 19:56 Ответить
Усіх окрім тих хто дійсно має причетність до того миру... Але буде МИР, будуть вибори на яких усе це вилітає в одну калітку ! А поки щоб не сумно було податки вони піднімають.. Припиніть красти ублюдки 24/7
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01.06.2024 19:16 Ответить
праворуч - бомжі
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01.06.2024 19:34 Ответить
нехарашо якось дерьмак на свого другого офіціального ліца дивиться. якби по ітогам візіта чергового покушенія на нього не було ))
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01.06.2024 19:46 Ответить
Завтра поїде до пінгвінів, для чого туди такі гроші виділили?
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01.06.2024 19:48 Ответить
Гидко дивитися на "делегатів", ********* нашу Україну
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01.06.2024 19:54 Ответить
Молодець, Президент ! Добре, що інформує про нашу біду світ. 😍
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01.06.2024 20:32 Ответить
так він сам цю біду зробив і робить! Адекватна людина це не напише!
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02.06.2024 08:02 Ответить
Так Ви ж написали. Тобто Зеленський зараз обстрілює Харків ? Чи твоє Х@йло ? Поналазило кацапотролів, як тарганів . Читайте свою Мурзілку про подорожі вашого Х@ йла в Узбекистан.
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02.06.2024 09:29 Ответить
если бы при этом он не лез командовать войсками...
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02.06.2024 10:33 Ответить
 
 