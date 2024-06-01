Зеленский встретился с президентом Индонезии: говорили о Формуле мира и двустороннем сотрудничестве. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сингапуре на полях ежегодного Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Индонезии Прабово Субианто.

Об этом говорится на сайте главы Украинского государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи Зеленский поздравил своего индонезийского коллегу с победой на выборах в марте этого года. Кроме этого, лидеры государств обсудили ряд вопросов. В частности, прогресс в реализации украинской Формулы мира и направления двустороннего сотрудничества.

"Мы рассчитываем на поддержку Индонезией суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил украинский лидер.

Также Зеленский выразил надежду на участие Индонезии в Глобальном саммите мира на высшем уровне.

Во время встречи с Субианто глава Украинского государства также заявил о готовности Украины нарастить поставки в Индонезию сельскохозяйственной продукции, несмотря на попытки РФ помешать гражданскому судоходству в Черном море.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и стремится получить статус Секторального диалогового партнера Ассоциации.

Напомним, что в субботу, 1 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла".

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