Зеленський зустрівся з президентом Індонезії: говорили про Формулу миру і двосторонню співпрацю. ФОТОрепортаж

У Сінгапурі на полях щорічного Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Індонезії Прабово Субіанто.

Про це йдеться на сайті очільника Української держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час зустрічі Зеленський привітав свого індонезійського колегу із перемогою на виборах у березні цього року. Крім цього, лідери держав обговорили низку питань. Зокрема, прогрес у реалізації української Формули миру та напрями двосторонньої співпраці.

"Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України", - заявив український лідер.

Також Зеленський висловив сподівання на участь Індонезії в Глобальному саміті миру на найвищому рівні.

Під час зустрічі з Субіанто очільник Української держави також заявив про готовність України наростити постачання в Індонезію сільськогосподарської продукції, попри спроби РФ завадити цивільному судноплавству в Чорному морі.

Крім цього, Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) і прагне отримати статус Секторального діалогового партнера Асоціації.

Нагадаємо, що у суботу, 1 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла".

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