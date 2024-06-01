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Зеленський зустрівся з президентом Індонезії: говорили про Формулу миру і двосторонню співпрацю. ФОТОрепортаж

У Сінгапурі на полях щорічного Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Індонезії Прабово Субіанто.

Про це йдеться на сайті очільника Української держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час зустрічі Зеленський привітав свого індонезійського колегу із перемогою на виборах у березні цього року. Крім цього, лідери держав обговорили низку питань. Зокрема, прогрес у реалізації української Формули миру та напрями двосторонньої співпраці.

"Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України", - заявив український лідер.

Зеленський зустрівся з президентом Індонезії

Також Зеленський висловив сподівання на участь Індонезії в Глобальному саміті миру на найвищому рівні.

Під час зустрічі з Субіанто очільник Української держави також заявив про готовність України наростити постачання в Індонезію сільськогосподарської продукції, попри спроби РФ завадити цивільному судноплавству в Чорному морі.

Зеленський зустрівся з президентом Індонезії

Крім цього, Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) і прагне отримати статус Секторального діалогового партнера Асоціації.

Нагадаємо, що у суботу, 1 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла".

Читайте також: Зеленський провів розмову з президентом Індонезії Субіанто: Запросив долучитися до саміту миру

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Індонезія (149) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+3
до Монголії поїде?...
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01.06.2024 19:14
+3
Гидко дивитися на "делегатів", ********* нашу Україну
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01.06.2024 19:54
+2
Завтра поїде до пінгвінів, для чого туди такі гроші виділили?
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01.06.2024 19:48
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до Монголії поїде?...
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01.06.2024 19:14 Відповісти
а хіба Монголія шось рішає?
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01.06.2024 19:15 Відповісти
Монголія дуже незалежна країна... від неї нічого не залежить
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01.06.2024 20:22 Відповісти
цікаве відношення до незалежної країни
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01.06.2024 23:52 Відповісти
Монголія - для Х@ йла. Якщо ще пустять. Наша територія - цивілізований світ.
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01.06.2024 19:22 Відповісти

ну клоуни, шо лідор, шо його вівці...

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01.06.2024 19:57 Відповісти
Тобі смішно, що Зеленський обганяє твого Х@йла по впливу на Африканські країни ? Чи ти расист ? Фууууу
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01.06.2024 20:28 Відповісти
Мені вже давно не смішно ні від шоу з петардами й феєрверками, яке злочинці влаштували, ні від тупого стада, яке насолоджується цим шоу і плескає в долоні...
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01.06.2024 20:41 Відповісти
На море отдыхать. Оно уже очень утало от войны.
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01.06.2024 19:56 Відповісти
Усіх окрім тих хто дійсно має причетність до того миру... Але буде МИР, будуть вибори на яких усе це вилітає в одну калітку ! А поки щоб не сумно було податки вони піднімають.. Припиніть красти ублюдки 24/7
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01.06.2024 19:16 Відповісти
праворуч - бомжі
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01.06.2024 19:34 Відповісти
нехарашо якось дерьмак на свого другого офіціального ліца дивиться. якби по ітогам візіта чергового покушенія на нього не було ))
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01.06.2024 19:46 Відповісти
Завтра поїде до пінгвінів, для чого туди такі гроші виділили?
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01.06.2024 19:48 Відповісти
Гидко дивитися на "делегатів", ********* нашу Україну
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01.06.2024 19:54 Відповісти
Молодець, Президент ! Добре, що інформує про нашу біду світ. 😍
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01.06.2024 20:32 Відповісти
так він сам цю біду зробив і робить! Адекватна людина це не напише!
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02.06.2024 08:02 Відповісти
Так Ви ж написали. Тобто Зеленський зараз обстрілює Харків ? Чи твоє Х@йло ? Поналазило кацапотролів, як тарганів . Читайте свою Мурзілку про подорожі вашого Х@ йла в Узбекистан.
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02.06.2024 09:29 Відповісти
если бы при этом он не лез командовать войсками...
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02.06.2024 10:33 Відповісти
 
 