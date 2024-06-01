Зеленский провел первую в истории Украины встречу с президентом Тимор-Лешти. ФОТО

На полях саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре глава Украинского государства Владимир Зеленский провел встречу с президентом Демократической Республики Тимор-Лешти Жозе Мануэлем Рамошем-Ортой. Эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений между странами.

Об этом говорится на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинский лидер поблагодарил президента Тимор-Лешти за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и важных резолюций ООН по осуждению агрессии России.

Во время разговора со своим коллегой из Тимор-Лешти Зеленский отметил важность стран Юго-Восточной Азии в Глобальном саммите мира. В свою очередь Тимор-Лешти подтвердил участие в двухдневном саммите мира, который пройдет в Швейцарии.

Украинский лидер отметил, что одним из ключевых вопросов на саммите будет пункт Формулы мира по продовольственной безопасности.

"Для нас очень важно начать процесс установления справедливого мира. Россия не хочет остановить войну. Поэтому вместе со всем миром мы должны делать шаги для приближения мира", - заявил глава Украинского государства.

Кроме этого, Зеленский выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество с Тимором-Лешти, в частности в направлении поставок аграрной продукции, а также пригласил Жозе Мануэля Рамоша-Орту посетить Украину.

Напомним, что в субботу, 1 июня, президент Зеленский прибыл в Сингапур. Здесь он примет участие в конференции "Диалог Шангри-Ла".

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