Зеленський провів першу в історії України зустріч з президентом Тимор-Лешті. ФОТО

На полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі очільник Української держави Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між країнами.

Про це йдеться на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Український лідер подякував президентові Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії.

Під час розмови зі своїм колегою із Тимор-Лешті Зеленський наголосив на важливості країн Південно-Східної Азії у Глобальному саміті миру. Своєю чергою Тимор-Лешті підтвердив участь у дводенному саміті миру, який пройде у Швейцарії.

Український лідер зауважив, що одним із ключових питань на саміті буде пункт Формули миру щодо продовольчої безпеки.

"Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. Росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру", - заявив очільник Української держави.

Крім цього, Зеленський висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю з Тимором-Лешті, зокрема в напрямі постачання аграрної продукції, а також запросив Жозе Мануеля Рамоша-Орту відвідати Україну.

Нагадаємо, що у суботу, 1 червня, президент Зеленський прибув у Сінгапур. Тут він візьме участь у конференції "Діалог Шангрі-Ла".

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