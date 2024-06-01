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Зеленський провів першу в історії України зустріч з президентом Тимор-Лешті. ФОТО

На полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі очільник Української держави Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин між країнами.

Про це йдеться на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Український лідер подякував президентові Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії.

Під час розмови зі своїм колегою із Тимор-Лешті Зеленський наголосив на важливості країн Південно-Східної Азії у Глобальному саміті миру. Своєю чергою Тимор-Лешті підтвердив участь у дводенному саміті миру, який пройде у Швейцарії.

Зеленський провів першу в історії України зустріч з президентом Тимор-Лешті

Український лідер зауважив, що одним із ключових питань на саміті буде пункт Формули миру щодо продовольчої безпеки. 

"Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. Росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру", - заявив очільник Української держави.

Крім цього, Зеленський висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю з Тимором-Лешті, зокрема в напрямі постачання аграрної продукції, а також запросив  Жозе Мануеля Рамоша-Орту відвідати Україну.

Нагадаємо, що у суботу, 1 червня, президент Зеленський прибув у Сінгапур. Тут він візьме участь у конференції "Діалог Шангрі-Ла".

Дивіться також: Зеленський зустрівся з президентом Індонезії: говорили про Формулу миру і двосторонню співпрацю. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) саміт (764) Формула миру (96)


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Топ коментарі
+38
На полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі очільник Української держави Володимир Зеленський провів зустріч

Трудівник полів!
Хлібодар!
Годувальник!
(сякається розчулено)
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01.06.2024 21:27
+25
потужно
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01.06.2024 21:29
+21
)) то був тест від найвеличнішого. чи сяде з ним хтось рядом на полі?
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01.06.2024 21:40
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На полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі очільник Української держави Володимир Зеленський провів зустріч

Трудівник полів!
Хлібодар!
Годувальник!
(сякається розчулено)
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01.06.2024 21:27 Відповісти
👍
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01.06.2024 21:29 Відповісти
Щастя та кокоє! Я до цього дня не знав про існування можливості зустрічі з президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою. Хоча вже 30 років перечитую вес Интернет двічі на місяць регулярно.
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01.06.2024 21:45 Відповісти
Эта новость открыла мне глаза. А разве последний город земли - это не Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
В ПТУ говорили о черепахе и трех слонах. Неужели Васька пиз врал?
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01.06.2024 22:17 Відповісти
Я ПИТАЮ ДЕ ДЄРЬМАК ? Тільки для інтиму?
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01.06.2024 23:15 Відповісти
Д'`Єрмак на цей раз відпустив Вову самого. Нехай з президентом Тимор-Лешті в президенти пограється.
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02.06.2024 04:34 Відповісти


зліва "кудрі рамоша" зправа - коліна дєрьмака ))

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02.06.2024 14:25 Відповісти
потужно
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01.06.2024 21:29 Відповісти
Ги-ги-ги!
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01.06.2024 21:34 Відповісти
Це де?
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01.06.2024 21:34 Відповісти
друзів тре знати))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80 https://ru.wikipedia.org/wiki/Восточный_Тимор
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01.06.2024 21:37 Відповісти
а чому хрюзге, так звичніше?
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01.06.2024 21:56 Відповісти
Три лаптя правее солнца.
"Как зайдешь, так прямо наискосок"
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01.06.2024 22:19 Відповісти
Честно признаюсь, даже и не знал про такую страну...
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01.06.2024 21:35 Відповісти
Н І Х У Я С О Б І !!!!! ЙДЕМОНАРЕКОРД !!!! Гінес кусає локті!
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01.06.2024 21:36 Відповісти
Після саміту поЇдь наш величніший подякувати дорожників за асфальт за 20 км від лінії зіткнення! Може в Україні справи знайдуться?
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01.06.2024 21:37 Відповісти
Це колишній Східний Тімор. Був португальською колонією, потім ця половина острова була окупована Індонезією. Зрештою, провели референдум під контролем ООН, і країна отримала незалежність.
Фактично, це такі самі індонезійці, тільки не мусульмани, а християни-католики.
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01.06.2024 21:38 Відповісти
)) то був тест від найвеличнішого. чи сяде з ним хтось рядом на полі?
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01.06.2024 21:40 Відповісти
+++
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01.06.2024 22:20 Відповісти
Східний Тимор, за даними Організації Об'єднаних Націй, є найбіднішою країною в Азії. Безробіття становить близько 20 %. 41 % населення живуть за межею бідності.
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01.06.2024 21:40 Відповісти
Ну то зеленському є на кого рівнятись!
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01.06.2024 21:46 Відповісти
А вже трохи залишилось і наздоженемо. А може й випередимо
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02.06.2024 01:22 Відповісти
Не Зеленському рівнятись, а Україну рівняти. Я впевнений, що це й є справжньою Україною його "мрій", а не те, що воно белькотіло перед виборами. А у нього самого усе дуже навіть добре.
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02.06.2024 08:07 Відповісти
Кстати, вспомнился Оман и его "инвестиции"...
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01.06.2024 21:43 Відповісти
пля... вони в одному магазині капці купували!
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01.06.2024 21:43 Відповісти
Нарешті, мотався, мотався і здибав рівного. Майже.
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02.06.2024 01:23 Відповісти
Чомусь, Неперевершений, Оман обходить стороною...
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01.06.2024 21:44 Відповісти
Тимор тоже дал гарантии полюбас, гарантии раздают как рекламные буклеты.
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01.06.2024 21:45 Відповісти
На єдиному зе-шмарафонє сьогодні епохальна подія! Тімор-Лєшті з офісом преЗЕдента - братья навєк!!! Значення Тімор-Лєшті в майбутньому України до цього дня всі недооцінювали, особливо цим нехтували кляті порохоботи та байдужий Запад, але найвеличніший просрочєний лідор ********** сьогодні виправив цю історичну несправедливість і дата 01.06.24. увійде в історію, як міжгалактичний "Тімор-ЗЕ-Лєштівський пройоб прорив"...
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01.06.2024 21:47 Відповісти
Не знайшов когось більш відомого, що би виправдати свою поїздку туди?
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01.06.2024 21:47 Відповісти
Сингапур это азиатский перекрёсток наркотрафика.
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01.06.2024 21:51 Відповісти
Не треба ля-ля. Якщо вам надоїло жити, то можете помандрувати з наркотиками у Сингапур.
Там вас приймуть под бєли ручєньки. Навіть за траву можуть повісити. Недавно повісили жіночку, в якої знайшли кілограм трави.

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01.06.2024 22:32 Відповісти
Кило травы? Сингапур крупнейший порт в Азии, тоннами наркота расходится по миру, контролирует всё это в основной своей массе Триада.
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02.06.2024 02:33 Відповісти
Так дурне, цілий 1кг. з собою носити!))))
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02.06.2024 07:35 Відповісти
То може йому за це орден?
А наступна зустріч буде з пінгвінами. Теж вперше в історії.
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01.06.2024 21:48 Відповісти
Такими темпами "розвитку" дипломатії, "хрипатий віслюк" пережене "лаврового коня":
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01.06.2024 21:49 Відповісти
А далі фінальний оккорд:
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01.06.2024 21:50 Відповісти
Пардон: *Акорд
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01.06.2024 22:49 Відповісти
Там перед коньом ще й на коліна падали. І напоїли традиційним фіджійським напоєм з легкою наркотичною дією, який https://hochyvseznat.ru/kava-tradicionnyi-napitok-bez-kotorogo-na-fidji-ne-obhoditsia-ni-odno-sobytie.html називається кава . Роблять його з коріння фіджійського перця. Кажуть, що згідно зі справжньою традицією, при розтирання кореня у горщик повинен плювати гостинний господар, перед тим, як пригостити гостя. Така традиція. )))

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01.06.2024 22:13 Відповісти
Протерміноваму вождю ще роботи і роботи, можливо хтось із них підкине списів та луків з стрілами:

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01.06.2024 22:47 Відповісти
зліва "кудрі рамоша" зправа - коліна дєрьмака ))
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01.06.2024 21:51 Відповісти
1000 лайків, сто балів, аж побачила, коліна, коли Ви вказали. Дякую.
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01.06.2024 22:57 Відповісти
Це було під силу тільки нетряпці просроченій!
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01.06.2024 21:52 Відповісти
Велике дипломатство!!!
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01.06.2024 21:55 Відповісти
Д .б .
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01.06.2024 21:58 Відповісти
Молодець, Президент ! Мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб зробити із нейтрала - друга.
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01.06.2024 22:05 Відповісти
Знатно підлизав! Зачьот
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01.06.2024 22:24 Відповісти
Шершаво.
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01.06.2024 22:54 Відповісти
Потужно , може вони нас грошей дадуть ?
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01.06.2024 22:08 Відповісти
Всю ніч малюватимуть!
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02.06.2024 01:27 Відповісти
Это по рангу клоуна в самый раз. Не хочу обидеть этим президента Тимора. Но 100% президент Тимора даже не знает какой по уши конченный "президент" рядом с ним сидит. Ну а для клоуна это конечно прорыв в мировой политике.Ох хоть с кем то встретился. Клоун хоть не в кедах с ним встречается? Все-увидел что не в кедах, а как положено в их кругу-в кросовках, Все по этикету как и положенно клоунам.
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01.06.2024 22:08 Відповісти
Сильные ботинки у хлопца с Тимора Лешти. Как на зиму. И всё остальное в цвет кресла. И это почти экватор. Кстати Сингапур столица абсолютная моряков загранзаплыва эпохи совдепии. Мечта зайти туда! И заходили. Особо в 60-70гг и позже. Мохер, сервизы Мадонна, зонты Три слона, жвачка, кримплен ткань, сначала однокасетники, потом на 2 гнезда. Айва, Акай, Пионер, Нейшнл Панассоник, Техникс, Ну и Сони конечно. Много всякого пёрли. Великолепно по рууски шпарили в тех магазинах. И названия были Новороссийск, Одесса, москва, Владивосток и тому подобное. Индусы в основном торговцы были. Перекрёсток морских дорог город.
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01.06.2024 22:08 Відповісти
сначала однокасетники, потом на 2 гнезда. Айва, Акай
********
У 90-х бачив у продажі в Києві (здається, в "Дитячому світі") імпортний магнітофон. Називався він "Акайва". Посміявся, що на таке хтось може клюнути. Мабуть, винахідливі китайці постаралися.
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01.06.2024 22:20 Відповісти
БОльшая тема эта. В 90 гг китая не было ещё по электронике. Я ведь с того поколения когда японская техника редкость жуткая была, ценилась очень. На те годы в Сингапуре много было именно Японии, просто всё, беспошлинная продажа, зона такой торговли. И не только там тогда. Покупали с экипажа часто на Фиджи, И Гонконге, и часы тоже Сейко например. Но даже барменом работая чуть зажал. Купил Ориент с гранёным стеклом за 65д австралийских. А Сейко -люкс не уступали от 95 баксов! Это на 77г. Средняя зарплата в валюте былп тогда у моряков, смех сегодня но правда, 35---45дол в месяц! Старший комсостав 55---70 дол. Штурмана, механики, старпом, главмех, директор ресторана и капитан. Всё правда. И это на пасфлоте---чуть выше чем у всех. Самая низкая по валюте была у рыбаков. Но в руб выше всех и чеки в премиях---труд каторжный кстати, На БМРТ особо. 6 месяцев болтанки в северных широтах или тропики. Всё ушло--туда и дорога.
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02.06.2024 21:37 Відповісти
в мене досі Три Слона парасолька куплена у 83 у Бєрьозке - як нова
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01.06.2024 22:44 Відповісти
Это разные вещи! В Сингапуре конечно подделка. Но хорошая была, главное чехол был красавец. На те годы конечно. Часто заходил в тот город Работая на лайнерах пасфлота чмп в кругосветках и в круизах от Сиднея с 1974 по 79г. Потом работал на иных лайнерах по Средиземному морю и Атлантика. Давно ушедшая эпоха.
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02.06.2024 21:22 Відповісти
Все відносно. Я колись влітку 2 місяці в Туркменістані провів, вертаюсь додому - в Борисполі дубарина + 27. Мало куртку не вдягнув). Так що такі мешти людині з Екватору можуть бути дуже комфортними в "холодному" Сінгапурі.
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02.06.2024 03:10 Відповісти
Та да, ніхто не здогадався лазити по таким грєбєням. Це таки вперше в історії України ********** такий придурок, що лазить де попало, аби не працювати і не заважати кротам знищувать державу. Коли ти вже тварина хапнеш передозу!
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01.06.2024 22:21 Відповісти
Ольга,ану замовкніть!Це потужно!!!!
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01.06.2024 22:29 Відповісти
Та я шо, мовчу вже
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01.06.2024 22:34 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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02.06.2024 01:01 Відповісти
Аби тільки здійснилось.
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02.06.2024 01:30 Відповісти
В нас вперше в історії клован-президент. Вперше в історії країною керує завгосп, а за сумісництвом агент ''козир''.. І ще багато чого вперше..
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01.06.2024 22:26 Відповісти
Всё хорошо, но тема стеклянных бус не раскрыта. Причём с обоих сторон.
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01.06.2024 22:29 Відповісти
Сатира какая-то..
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01.06.2024 22:32 Відповісти
Та не смійтеся, підуть потужні інвестиції з тімору, та й на відпочинок можна буде змотатись туди
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01.06.2024 22:41 Відповісти
Вот это "прорыв " Там народу живёт ,как в трёх районах Киева. Скоро и до мышей с гос визитами поедет ?
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01.06.2024 22:42 Відповісти
На черзі зустріч з президентом Мумбо-Юмбо.
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01.06.2024 22:55 Відповісти
У-р-а!!!
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01.06.2024 22:56 Відповісти
Дякую за коментарі, насміялася од душі. Хтось шукає місце,або готує місце, зникнути з місця злочину, не вийде. Бережи Господь Україну!
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01.06.2024 23:05 Відповісти
Найвеличніший дійшов до піку...правління та здобутків...
Від Вашінгтону ,США до якогось задрипаного Тімора-Лешті десь на краю Азії...
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01.06.2024 23:12 Відповісти
Чи знає клоун що Тимор Лешті казав що щоб побороти корупцію, треба вперше за все посадити своїх друзів.
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02.06.2024 00:15 Відповісти
ДЕБІЛУ РОБИТИ НІЧОГО ВІН І ЯЙЦЯ СОБІ ЛИЖЕ.
Замість того щоб крити стратегічні цілі на Параше ракетами воно гарячково шукає відмазки цього не робити.
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02.06.2024 00:31 Відповісти
Зелений чмоня готує собі місце куди буде тікати
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02.06.2024 01:15 Відповісти
Не розумію, Цензор тролить чи на повному серьозі тулить такі заголовки?
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02.06.2024 07:21 Відповісти
Переговори пройшли успішно, найвеличнішому надали койку на ніч.
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02.06.2024 08:19 Відповісти
Ще б до пінгвінів на північний полюс поїхав, й бажано щоб назад не повернувся
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02.06.2024 10:21 Відповісти
 
 