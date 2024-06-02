Сутки на Харьковщине: россияне обстреляли Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Купянский районы, есть пострадавшие. ФОТО

За прошедшие сутки в Харьковской области враг нанес удары по селам Перовское, Ивашки, Лесное, Богуславка и Петропавловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В результате минометного обстрела села Перовское Богодуховский район повреждены 3 частных дома. Вечером из артиллерии россияне обстреляли с. Ивашки. Там повреждены три дома, хозяйственные постройки, энергосети.

В селе Чайковка Харьковского района в результате удара КАБом поврежден частный дом, пострадали две женщины. Днем россияне обстреляли КАБами н.п. Лесное из Белгорода.

В с. Богуславка Изюмского района повреждено помещение склада. В результате обстрела с. Петропавловка Купянский район произошел пожар.

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