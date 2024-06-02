Доба на Харківщині: росіяни обстріляли Богодухівський, Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони, є постраждалі. ФОТО
Протягом минулої доби у Харківській області ворог завдав ударів по селах Перовське, Івашки, Лісне, Богуславка та Петропавлівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок мінометного обстрілу села Перовське Богодухівський район пошкоджені 3 приватні будинки. Ввечері з артилерії росіяни обстріляли с. Івашки. Там пошкоджено три будинки, господарчі споруди, енергомережі.
У селі Чайківка Харківського району внаслідок удару КАБом пошкоджено приватний будинок, постраждали дві жінки. Вдень росіяни обстріляли КАБами н.п. Лісне з Бєлгорода.
У с. Богуславка Ізюмського району пошкоджено приміщення складу. Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп’янський район сталася пожежа.
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