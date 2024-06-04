В Тернопольской области вандал повредил могилы погибших бойцов. ФОТО

В поселке Гусятин Тернопольской области местный житель повредил четыре могилы недавно похороненных защитников. Он вытащил деревянные кресты из захоронений, сорвал государственные и красно-черные флаги, побил портреты воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Утром 3 июня местная жительница сообщила правоохранителям о том, что на кладбище в поселке Гусятин неизвестный повредил четыре могилы.

Полицейские оперативно разыскали виновника - 53-летнего местного жителя. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в мае неизвестные разрисовали стены Украинского дома в Варшаве надписями "Нам нужны выборы!" на украинском и польском языках.

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