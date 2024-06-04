В Тернопольской области вандал повредил могилы погибших бойцов. ФОТО
В поселке Гусятин Тернопольской области местный житель повредил четыре могилы недавно похороненных защитников. Он вытащил деревянные кресты из захоронений, сорвал государственные и красно-черные флаги, побил портреты воинов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
Утром 3 июня местная жительница сообщила правоохранителям о том, что на кладбище в поселке Гусятин неизвестный повредил четыре могилы.
Полицейские оперативно разыскали виновника - 53-летнего местного жителя. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в мае неизвестные разрисовали стены Украинского дома в Варшаве надписями "Нам нужны выборы!" на украинском и польском языках.
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у зеленського до цих пір вжають ПЦУ - єдину в Україні православну Церкву яка має Томос (ліцензію) від Вселенського Патріарха, на свою діяльність на теренах Украаїни власністю Петра Порошенка !!! а так звану "упц мп - рпц" з "томосом" від тогваріща сталіна - українською церквою !!! назвати це неподобство, інакше ніж саботаж та зрада України не можна !!!
чи такий
І той варʼят з села Гусятин - то не пʼята колона МПЦ. То є субʼєкт для вивчення психіатрів. А от ті, хто на Донбасі, в Одесі і Харкові дають координати для кацапських ракет - це поважна причина щоб замислитись, а що ми зробили не так за 30 років.