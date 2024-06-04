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В Тернопольской области вандал повредил могилы погибших бойцов. ФОТО

В поселке Гусятин Тернопольской области местный житель повредил четыре могилы недавно похороненных защитников. Он вытащил деревянные кресты из захоронений, сорвал государственные и красно-черные флаги, побил портреты воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Утром 3 июня местная жительница сообщила правоохранителям о том, что на кладбище в поселке Гусятин неизвестный повредил четыре могилы.

Полицейские оперативно разыскали виновника - 53-летнего местного жителя. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в мае неизвестные разрисовали стены Украинского дома в Варшаве надписями "Нам нужны выборы!" на украинском и польском языках.

Также смотрите: Памятник на могиле Бандеры в Германии разрисовали словами "нам нужны выборы". ФОТО

Тернопільщина
Тернопільщина
Тернопільщина

Автор: 

вандализм (604) Тернопольская область (730)


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Топ комментарии
+23
закопати живцем цю тварюку. генетичний кацап, бо тілки руцькі з мертвими воюють
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04.06.2024 10:45
+19
нажаль !!! на Тернопільщині великий вплив має так звана "упц мп - рпц", у них в Почаєві навіть своя штабквартира є ...
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04.06.2024 10:58
+11
Так зєля ж їх кришує, чому тут дивуватись. Воювати їм "релігія не дозволяє", а вести диверсійно-підривну діяльність "всєгдапажалуста"
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04.06.2024 11:08
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закопати живцем цю тварюку. генетичний кацап, бо тілки руцькі з мертвими воюють
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04.06.2024 10:45 Ответить
Якщо вже писати про такі випадки то потрібно висвітлювати мотиви вандалізму. Яким чином той тип пояснює свої дії?
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04.06.2024 10:45 Ответить
что это меняет?
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04.06.2024 10:58 Ответить
"Сова Мінерви вилітає в сутінки". Здійснене вже не змінити, але зрозумівши мотиви можна запобігти таким ганебним діям в подальшому.
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04.06.2024 11:36 Ответить
Бо сталінська секта рпц вважає кладовище своєю власністю, а тут український священник був на похоронах і поховані українці, які воювали проти русні. Тому московський сектант вчинив цей злочин. Поки сталінська церква не заборонена, це буде продовжуватись.
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06.06.2024 08:03 Ответить
Відправити скотину на риття окопів!
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04.06.2024 10:46 Ответить
на розмінування ...
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04.06.2024 11:00 Ответить
И ухилянтам 5 лет дают и твари до 5 лет которая издевалась над павшими бойцами и ихними родственниками тоже до 5 лет. Вот *** у нас законы пишут
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04.06.2024 10:46 Ответить
На Тернопільщині... Капець.
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04.06.2024 10:50 Ответить
нажаль !!! на Тернопільщині великий вплив має так звана "упц мп - рпц", у них в Почаєві навіть своя штабквартира є ...
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04.06.2024 10:58 Ответить
Так зєля ж їх кришує, чому тут дивуватись. Воювати їм "релігія не дозволяє", а вести диверсійно-підривну діяльність "всєгдапажалуста"
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04.06.2024 11:08 Ответить
хто б сперечався я не буду ...
у зеленського до цих пір вжають ПЦУ - єдину в Україні православну Церкву яка має Томос (ліцензію) від Вселенського Патріарха, на свою діяльність на теренах Украаїни власністю Петра Порошенка !!! а так звану "упц мп - рпц" з "томосом" від тогваріща сталіна - українською церквою !!! назвати це неподобство, інакше ніж саботаж та зрада України не можна !!!



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04.06.2024 11:16 Ответить
япочатку так званий "томос" виданий Вселенським Православним Патріархом виданий так званій "рпц" з 1240 року і до наших днів покажіть, а вже потім будемо розмовляти про "таблетки" ... бо я чоусь знайшов тільки такий від тогваріща сталіна :



чи такий

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04.06.2024 11:40 Ответить
Прикро,що таке відбувається.Багато латентних ватників,навідь в Галичині.Я колись наївний думав, що в Галичині одні патріоти.Поки в травні 2014 року не стикнувся з одним молодим жителем півночі Тернопільської області,який переконував мене що московити то наші брати.І що ти з такими зробиш,якщо вони ще й приховують своє нутро.
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04.06.2024 11:00 Ответить
Подивісь в яких областях більше всього ухилянтів...буде весело
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04.06.2024 11:09 Ответить
Эти так называемые вандалы, ухилянты и боты разговаривающие на украинском языке и ноющие против власти на страницах Цензор -все они работают по инструкции вражеских спецслужб. То есть все они распространяют всеобщий хаос и панику а также разочарование в обществе..
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04.06.2024 11:05 Ответить
100%. Ботам, які розмовляють українською мовою довіряти не можна. Треба довіряти чувакам з казахтанським прапорцем, який спілкується кацапською
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04.06.2024 13:30 Ответить
53 - чудовий вік для фронту. А там - полон і ..... далі, з йього тернопільским вимовом хай доказує шо він мальчіш-плохіш.
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04.06.2024 11:09 Ответить
Віддати цю істоту родичам загиблих Героїв на самосуд!
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04.06.2024 11:13 Ответить
Ні фіга хлопʼята - це один із нас! Дякуючі 1+1, Інтеру, ICTV і іншій ліберально-демократичній ЛГБТ пропаганді маємо те, що маємо!
І той варʼят з села Гусятин - то не пʼята колона МПЦ. То є субʼєкт для вивчення психіатрів. А от ті, хто на Донбасі, в Одесі і Харкові дають координати для кацапських ракет - це поважна причина щоб замислитись, а що ми зробили не так за 30 років.
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04.06.2024 11:17 Ответить
та то воно косить так, щас положать в дурку, видадуть довідку що дурік і дальше буде по селі гуляти
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04.06.2024 11:29 Ответить
але ж з переламаними руками багато не навандалиш, а з переламаними ногами далеко не зайдеш
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04.06.2024 11:32 Ответить
53 роки? А чому цей мужчина досі не на фронті?
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04.06.2024 11:41 Ответить
 
 