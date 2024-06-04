На Тернопільщині вандал пошкодив могили загиблих бійців. ФОТО
У селищі Гусятин Тернопільської області місцевий житель пошкодив чотири могили нещодавно похованих захисників. Він повитягував дерев’яні хрести з поховань, зірвав державні та червоно-чорні прапори, побив портрети воїнів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Тернопільської області.
Зранку 3 червня місцева мешканка повідомила правоохоронців про те, що на кладовищі у селищі Гусятин невідомий пошкодив чотири могили.
Поліцейські оперативно розшукали винуватця - 53-річного місцевого жителя. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у травні невідомі розмалювати стіни Українського дому у Варшаві написами "Нам потрібні вибори!" українською і польською мовами.
Топ коментарі
+23 Frol Fedoroff
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у зеленського до цих пір вжають ПЦУ - єдину в Україні православну Церкву яка має Томос (ліцензію) від Вселенського Патріарха, на свою діяльність на теренах Украаїни власністю Петра Порошенка !!! а так звану "упц мп - рпц" з "томосом" від тогваріща сталіна - українською церквою !!! назвати це неподобство, інакше ніж саботаж та зрада України не можна !!!
чи такий
І той варʼят з села Гусятин - то не пʼята колона МПЦ. То є субʼєкт для вивчення психіатрів. А от ті, хто на Донбасі, в Одесі і Харкові дають координати для кацапських ракет - це поважна причина щоб замислитись, а що ми зробили не так за 30 років.