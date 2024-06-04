На Тернопільщині вандал пошкодив могили загиблих бійців. ФОТО

У селищі Гусятин Тернопільської області місцевий житель пошкодив чотири могили нещодавно похованих захисників. Він повитягував дерев’яні хрести з поховань, зірвав державні та червоно-чорні прапори, побив портрети воїнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Зранку 3 червня місцева мешканка повідомила правоохоронців про те, що на кладовищі у селищі Гусятин невідомий пошкодив чотири могили.

Поліцейські оперативно розшукали винуватця - 53-річного місцевого жителя. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні невідомі розмалювати стіни Українського дому у Варшаві написами "Нам потрібні вибори!" українською і польською мовами.

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