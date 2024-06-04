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На Тернопільщині вандал пошкодив могили загиблих бійців. ФОТО

У селищі Гусятин Тернопільської області місцевий житель пошкодив чотири могили нещодавно похованих захисників. Він повитягував дерев’яні хрести з поховань, зірвав державні та червоно-чорні прапори, побив портрети воїнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Зранку 3 червня місцева мешканка повідомила правоохоронців про те, що на кладовищі у селищі Гусятин невідомий пошкодив чотири могили.

Поліцейські оперативно розшукали винуватця - 53-річного місцевого жителя. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні невідомі розмалювати стіни Українського дому у Варшаві написами "Нам потрібні вибори!" українською і польською мовами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пам’ятник на могилі Бандери в Німеччині розмалювали словами "нам потрібні вибори". ФОТО

Тернопільщина
Тернопільщина
Тернопільщина

Автор: 

вандалізм (430) Тернопільська область (593)


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Топ коментарі
+23
закопати живцем цю тварюку. генетичний кацап, бо тілки руцькі з мертвими воюють
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04.06.2024 10:45
+19
нажаль !!! на Тернопільщині великий вплив має так звана "упц мп - рпц", у них в Почаєві навіть своя штабквартира є ...
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04.06.2024 10:58
+11
Так зєля ж їх кришує, чому тут дивуватись. Воювати їм "релігія не дозволяє", а вести диверсійно-підривну діяльність "всєгдапажалуста"
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04.06.2024 11:08
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закопати живцем цю тварюку. генетичний кацап, бо тілки руцькі з мертвими воюють
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04.06.2024 10:45 Відповісти
Якщо вже писати про такі випадки то потрібно висвітлювати мотиви вандалізму. Яким чином той тип пояснює свої дії?
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04.06.2024 10:45 Відповісти
что это меняет?
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04.06.2024 10:58 Відповісти
"Сова Мінерви вилітає в сутінки". Здійснене вже не змінити, але зрозумівши мотиви можна запобігти таким ганебним діям в подальшому.
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04.06.2024 11:36 Відповісти
Бо сталінська секта рпц вважає кладовище своєю власністю, а тут український священник був на похоронах і поховані українці, які воювали проти русні. Тому московський сектант вчинив цей злочин. Поки сталінська церква не заборонена, це буде продовжуватись.
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06.06.2024 08:03 Відповісти
Відправити скотину на риття окопів!
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04.06.2024 10:46 Відповісти
на розмінування ...
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04.06.2024 11:00 Відповісти
И ухилянтам 5 лет дают и твари до 5 лет которая издевалась над павшими бойцами и ихними родственниками тоже до 5 лет. Вот *** у нас законы пишут
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04.06.2024 10:46 Відповісти
На Тернопільщині... Капець.
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04.06.2024 10:50 Відповісти
нажаль !!! на Тернопільщині великий вплив має так звана "упц мп - рпц", у них в Почаєві навіть своя штабквартира є ...
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04.06.2024 10:58 Відповісти
Так зєля ж їх кришує, чому тут дивуватись. Воювати їм "релігія не дозволяє", а вести диверсійно-підривну діяльність "всєгдапажалуста"
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04.06.2024 11:08 Відповісти
хто б сперечався я не буду ...
у зеленського до цих пір вжають ПЦУ - єдину в Україні православну Церкву яка має Томос (ліцензію) від Вселенського Патріарха, на свою діяльність на теренах Украаїни власністю Петра Порошенка !!! а так звану "упц мп - рпц" з "томосом" від тогваріща сталіна - українською церквою !!! назвати це неподобство, інакше ніж саботаж та зрада України не можна !!!



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04.06.2024 11:16 Відповісти
япочатку так званий "томос" виданий Вселенським Православним Патріархом виданий так званій "рпц" з 1240 року і до наших днів покажіть, а вже потім будемо розмовляти про "таблетки" ... бо я чоусь знайшов тільки такий від тогваріща сталіна :



чи такий

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04.06.2024 11:40 Відповісти
Прикро,що таке відбувається.Багато латентних ватників,навідь в Галичині.Я колись наївний думав, що в Галичині одні патріоти.Поки в травні 2014 року не стикнувся з одним молодим жителем півночі Тернопільської області,який переконував мене що московити то наші брати.І що ти з такими зробиш,якщо вони ще й приховують своє нутро.
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04.06.2024 11:00 Відповісти
Подивісь в яких областях більше всього ухилянтів...буде весело
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04.06.2024 11:09 Відповісти
Эти так называемые вандалы, ухилянты и боты разговаривающие на украинском языке и ноющие против власти на страницах Цензор -все они работают по инструкции вражеских спецслужб. То есть все они распространяют всеобщий хаос и панику а также разочарование в обществе..
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04.06.2024 11:05 Відповісти
100%. Ботам, які розмовляють українською мовою довіряти не можна. Треба довіряти чувакам з казахтанським прапорцем, який спілкується кацапською
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04.06.2024 13:30 Відповісти
53 - чудовий вік для фронту. А там - полон і ..... далі, з йього тернопільским вимовом хай доказує шо він мальчіш-плохіш.
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04.06.2024 11:09 Відповісти
Віддати цю істоту родичам загиблих Героїв на самосуд!
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04.06.2024 11:13 Відповісти
Ні фіга хлопʼята - це один із нас! Дякуючі 1+1, Інтеру, ICTV і іншій ліберально-демократичній ЛГБТ пропаганді маємо те, що маємо!
І той варʼят з села Гусятин - то не пʼята колона МПЦ. То є субʼєкт для вивчення психіатрів. А от ті, хто на Донбасі, в Одесі і Харкові дають координати для кацапських ракет - це поважна причина щоб замислитись, а що ми зробили не так за 30 років.
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04.06.2024 11:17 Відповісти
та то воно косить так, щас положать в дурку, видадуть довідку що дурік і дальше буде по селі гуляти
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04.06.2024 11:29 Відповісти
але ж з переламаними руками багато не навандалиш, а з переламаними ногами далеко не зайдеш
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04.06.2024 11:32 Відповісти
53 роки? А чому цей мужчина досі не на фронті?
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04.06.2024 11:41 Відповісти
 
 