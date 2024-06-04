Решил, что лучшую медпомощь ему окажут только в Украине: Пограничники задержали африканца-нелегала. ФОТО
Гражданин Гвинеи пытался незаконно попасть в Украину из Словакии.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
Камеры словацких пограничников зафиксировали его движение в сторону украинской границы.
"Пограничники отыскали нарушителя. Никаких документов у него не было, поэтому пришлось поверить на слово: назвался гражданином Гвинеи и заявил, что долгое время проживает в странах ЕС. Поскольку столкнулся с проблемами со здоровьем, решил, что лучшей медицинской помощи, чем в Украине, ему не окажут нигде", - говорится в сообщении.
Мужчину привлекли к админответственности. Впоследствии иностранца вернут словацкой стороне в порядке реадмиссии.
Топ комментарии
+13 dd13
показать весь комментарий04.06.2024 15:34
+13 polini orop
показать весь комментарий04.06.2024 15:37
+11 Підлога Маккартні
показать весь комментарий04.06.2024 15:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Т.е на выход из Словакии негров выпускают без проблем?
Ага, и кто то верит что словаки его, без документов примут в ЕС?
В чувака компас зламався .
Да по бумагам посетители стают здоровейшими, даже если обосновано корочка 3группа а иногда и вторая .
Чудеса кашпировские у нас происходят! Кто богатырем хочет стать, все сюды
Лідер військових підполковник Мамаду Думбуя в короткому телезверненні до гвінейського народу зокрема сказав, - "Гвінея прекрасна. Досить нам гвалтувати Гвінею, давайте просто займемося з нею коханням".
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58459983