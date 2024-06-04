Решил, что лучшую медпомощь ему окажут только в Украине: Пограничники задержали африканца-нелегала. ФОТО

Гражданин Гвинеи пытался незаконно попасть в Украину из Словакии.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Камеры словацких пограничников зафиксировали его движение в сторону украинской границы.

"Пограничники отыскали нарушителя. Никаких документов у него не было, поэтому пришлось поверить на слово: назвался гражданином Гвинеи и заявил, что долгое время проживает в странах ЕС. Поскольку столкнулся с проблемами со здоровьем, решил, что лучшей медицинской помощи, чем в Украине, ему не окажут нигде", - говорится в сообщении.

Мужчину привлекли к админответственности. Впоследствии иностранца вернут словацкой стороне в порядке реадмиссии.

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