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Решил, что лучшую медпомощь ему окажут только в Украине: Пограничники задержали африканца-нелегала. ФОТО

Гражданин Гвинеи пытался незаконно попасть в Украину из Словакии.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Камеры словацких пограничников зафиксировали его движение в сторону украинской границы.

Африканець намагався незаконно потрапити до України

"Пограничники отыскали нарушителя. Никаких документов у него не было, поэтому пришлось поверить на слово: назвался гражданином Гвинеи и заявил, что долгое время проживает в странах ЕС. Поскольку столкнулся с проблемами со здоровьем, решил, что лучшей медицинской помощи, чем в Украине, ему не окажут нигде", - говорится в сообщении.

Мужчину привлекли к админответственности. Впоследствии иностранца вернут словацкой стороне в порядке реадмиссии.

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Автор: 

Африка (278) Госпогранслужба (6433) нелегалы (452)


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Топ комментарии
+13
Куда смотрит ТЦК????
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04.06.2024 15:34
+13
Отакої ! Виявляється тису штурмують і на зворот , а ви кажете
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04.06.2024 15:37
+11
Согласен: дать ему гражданство, выписать повестку и в окоп этого чернокожего ухилянта
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04.06.2024 15:37
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Куда смотрит ТЦК????
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04.06.2024 15:34 Ответить
Согласен: дать ему гражданство, выписать повестку и в окоп этого чернокожего ухилянта
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04.06.2024 15:37 Ответить
человек лечиться приехал, рисковал жизнью, чтобы до украинской медицины добраться
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04.06.2024 15:39 Ответить
А мне в тролейбусе бабуся сказала, что она не навидит зеленского и что лучше не попадать в больницу, бо залечат до смерти
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04.06.2024 15:39 Ответить
Ще й коштом пацієнта...
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04.06.2024 16:24 Ответить
Отакої ! Виявляється тису штурмують і на зворот , а ви кажете
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04.06.2024 15:37 Ответить
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04.06.2024 15:38 Ответить
Камеры словацких пограничников зафиксировали его движение в сторону украинской границы. Источник:
Т.е на выход из Словакии негров выпускают без проблем?
Ага, и кто то верит что словаки его, без документов примут в ЕС?
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04.06.2024 17:03 Ответить
)))

В чувака компас зламався .
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04.06.2024 15:38 Ответить
Ага, думав атлантику перепливає і в сша потрапить, а тут така халепа
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04.06.2024 15:40 Ответить
Якась постанова від 95го кварталу.
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04.06.2024 15:39 Ответить
Это он почитал про результаты ВЛК?
Да по бумагам посетители стают здоровейшими, даже если обосновано корочка 3группа а иногда и вторая .
Чудеса кашпировские у нас происходят! Кто богатырем хочет стать, все сюды
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04.06.2024 16:25 Ответить
Можливо ,це замаскований арестович повернувся ?
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04.06.2024 16:34 Ответить
Так , то абдристович без макіяжу ...
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04.06.2024 17:55 Ответить
на це слід дивитись як на диверсата, засланого пуйлом.
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04.06.2024 17:18 Ответить
Три роки тому в Гвінеї стався військовий переворот. Військові звинуватили 83-річного президента Альфа Конде в незаконному утриманні влади, корупції та в тому, що президент довів народ до злиденного існування.

Лідер військових підполковник Мамаду Думбуя в короткому телезверненні до гвінейського народу зокрема сказав, - "Гвінея прекрасна. Досить нам гвалтувати Гвінею, давайте просто займемося з нею коханням".
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58459983

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04.06.2024 17:47 Ответить
Так вон оно что, теперь понятно почему каждый день нелегалы с росии по 1000орко-человек при попытках прорваться подыхают, хотят поправить здоровье))
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05.06.2024 15:12 Ответить
 
 