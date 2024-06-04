Вирішив, що кращу меддопомогу йому нададуть тільки в Україні: Прикордонники затримали африканця-нелегала. ФОТО
Громадянин Гвінеї намагався незаконно потрапити до України зі Словаччини.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Камери словацьких прикордонників зафіксували його рух у бік українського кордону.
"Охоронці кордону відшукали порушника. Жодних документів він не мав, тому довелося повірити на слово: назвався громадянином Гвінеї і заявив, що довгенько проживає у країнах ЄС. Оскільки стикнувся з проблемами із здоровʼям, вирішив, що кращої медичної допомоги, ніж в Україні, йому не нададуть ніде", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності. Згодом іноземця повернуть словацькій стороні в порядку реадмісії.
Топ коментарі
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Т.е на выход из Словакии негров выпускают без проблем?
Ага, и кто то верит что словаки его, без документов примут в ЕС?
В чувака компас зламався .
Да по бумагам посетители стают здоровейшими, даже если обосновано корочка 3группа а иногда и вторая .
Чудеса кашпировские у нас происходят! Кто богатырем хочет стать, все сюды
Лідер військових підполковник Мамаду Думбуя в короткому телезверненні до гвінейського народу зокрема сказав, - "Гвінея прекрасна. Досить нам гвалтувати Гвінею, давайте просто займемося з нею коханням".
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58459983