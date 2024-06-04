Вирішив, що кращу меддопомогу йому нададуть тільки в Україні: Прикордонники затримали африканця-нелегала. ФОТО

Громадянин Гвінеї намагався незаконно потрапити до України зі Словаччини.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Камери словацьких прикордонників зафіксували його рух у бік українського кордону.

"Охоронці кордону відшукали порушника. Жодних документів він не мав, тому довелося повірити на слово: назвався громадянином Гвінеї і заявив, що довгенько проживає у країнах ЄС. Оскільки стикнувся з проблемами із здоровʼям, вирішив, що кращої медичної допомоги, ніж в Україні, йому не нададуть ніде", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності. Згодом іноземця повернуть словацькій стороні в порядку реадмісії.

Читайте: Польські фермери заблокували рух вантажівок у ПП "Рава-Руська"