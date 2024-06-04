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Вирішив, що кращу меддопомогу йому нададуть тільки в Україні: Прикордонники затримали африканця-нелегала. ФОТО

Громадянин Гвінеї намагався незаконно потрапити до України зі Словаччини.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Камери словацьких прикордонників зафіксували його рух у бік українського кордону.

Африканець намагався незаконно потрапити до України

"Охоронці кордону відшукали порушника. Жодних документів він не мав, тому довелося повірити на слово: назвався громадянином Гвінеї і заявив, що довгенько проживає у країнах ЄС. Оскільки стикнувся з проблемами із здоровʼям, вирішив, що кращої медичної допомоги, ніж в Україні, йому не нададуть ніде", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності. Згодом іноземця повернуть словацькій стороні в порядку реадмісії.

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Автор: 

Африка (307) Держприкордонслужба ДПСУ (6028) нелегали (384)


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Топ коментарі
+13
Куда смотрит ТЦК????
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04.06.2024 15:34
+13
Отакої ! Виявляється тису штурмують і на зворот , а ви кажете
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04.06.2024 15:37
+11
Согласен: дать ему гражданство, выписать повестку и в окоп этого чернокожего ухилянта
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04.06.2024 15:37
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Куда смотрит ТЦК????
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04.06.2024 15:34 Відповісти
Согласен: дать ему гражданство, выписать повестку и в окоп этого чернокожего ухилянта
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04.06.2024 15:37 Відповісти
человек лечиться приехал, рисковал жизнью, чтобы до украинской медицины добраться
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04.06.2024 15:39 Відповісти
А мне в тролейбусе бабуся сказала, что она не навидит зеленского и что лучше не попадать в больницу, бо залечат до смерти
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04.06.2024 15:39 Відповісти
Ще й коштом пацієнта...
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04.06.2024 16:24 Відповісти
Отакої ! Виявляється тису штурмують і на зворот , а ви кажете
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04.06.2024 15:37 Відповісти
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04.06.2024 15:38 Відповісти
Камеры словацких пограничников зафиксировали его движение в сторону украинской границы. Источник:
Т.е на выход из Словакии негров выпускают без проблем?
Ага, и кто то верит что словаки его, без документов примут в ЕС?
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04.06.2024 17:03 Відповісти
)))

В чувака компас зламався .
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04.06.2024 15:38 Відповісти
Ага, думав атлантику перепливає і в сша потрапить, а тут така халепа
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04.06.2024 15:40 Відповісти
Якась постанова від 95го кварталу.
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04.06.2024 15:39 Відповісти
Это он почитал про результаты ВЛК?
Да по бумагам посетители стают здоровейшими, даже если обосновано корочка 3группа а иногда и вторая .
Чудеса кашпировские у нас происходят! Кто богатырем хочет стать, все сюды
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04.06.2024 16:25 Відповісти
Можливо ,це замаскований арестович повернувся ?
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04.06.2024 16:34 Відповісти
Так , то абдристович без макіяжу ...
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04.06.2024 17:55 Відповісти
на це слід дивитись як на диверсата, засланого пуйлом.
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04.06.2024 17:18 Відповісти
Три роки тому в Гвінеї стався військовий переворот. Військові звинуватили 83-річного президента Альфа Конде в незаконному утриманні влади, корупції та в тому, що президент довів народ до злиденного існування.

Лідер військових підполковник Мамаду Думбуя в короткому телезверненні до гвінейського народу зокрема сказав, - "Гвінея прекрасна. Досить нам гвалтувати Гвінею, давайте просто займемося з нею коханням".
https://www.bbc.com/ukrainian/news-58459983

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04.06.2024 17:47 Відповісти
Так вон оно что, теперь понятно почему каждый день нелегалы с росии по 1000орко-человек при попытках прорваться подыхают, хотят поправить здоровье))
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05.06.2024 15:12 Відповісти
 
 