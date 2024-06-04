В результате ракетной атаки на Днепр повреждена школа, пережившая Вторую мировую войну. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время утренних взрывов в Днепре пострадала школа № 6, в заведении упал потолок и вылетело около сотни окон.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Школа № 6 пережила Вторую мировую войну, а 4 июня 2024 года снова приходит в себя от вражеских обстрелов. Из-за обломков сбитых ракет там выбито 85 окон и упало 250 кв. м потолка", - говорится в сообщении.







Отмечается, что в школе уже начали уборку, а также забивают окна на то время, пока будут изготавливать новые.

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