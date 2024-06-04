В результате ракетной атаки на Днепр повреждена школа, пережившая Вторую мировую войну. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во время утренних взрывов в Днепре пострадала школа № 6, в заведении упал потолок и вылетело около сотни окон.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете, передает Цензор.НЕТ.
"Школа № 6 пережила Вторую мировую войну, а 4 июня 2024 года снова приходит в себя от вражеских обстрелов. Из-за обломков сбитых ракет там выбито 85 окон и упало 250 кв. м потолка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в школе уже начали уборку, а также забивают окна на то время, пока будут изготавливать новые.
Напомним, силы ПВО утром сбили над Днепром 2 вражеские ракеты. Обломки повредили гражданскую инфраструктуру. В результате атаки, предварительно, 8 человек получили ранения, среди них 2 детей. ФОТОрепортаж
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