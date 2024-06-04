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В результате ракетной атаки на Днепр повреждена школа, пережившая Вторую мировую войну. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время утренних взрывов в Днепре пострадала школа № 6, в заведении упал потолок и вылетело около сотни окон.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

"Школа № 6 пережила Вторую мировую войну, а 4 июня 2024 года снова приходит в себя от вражеских обстрелов. Из-за обломков сбитых ракет там выбито 85 окон и упало 250 кв. м потолка", - говорится в сообщении.

Школа №6 у Дніпрі
Школа №6 у Дніпрі
Школа №6 у Дніпрі

Отмечается, что в школе уже начали уборку, а также забивают окна на то время, пока будут изготавливать новые.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО с утра сбили над Днепром 2 вражеские ракеты. Обломки повредили гражданскую инфраструктуру. Есть раненые, в том числе, дети. ФОТО

Напомним, силы ПВО утром сбили над Днепром 2 вражеские ракеты. Обломки повредили гражданскую инфраструктуру. В результате атаки, предварительно, 8 человек получили ранения, среди них 2 детей. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4418) обстрел (27202)


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Рашистские мрази уже переплюнули в преступлениях своих учителей, немецких нацистов.
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04.06.2024 16:11 Ответить
ще невідомо хто з них у кого вчився...
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04.06.2024 17:08 Ответить
Відомо. Гітлерівці (SS) вчилися у досвідчених костоломів-гулагівців з гпу-нквд в радянському союзі.
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05.06.2024 20:15 Ответить
Sehr Gut, liebe Waldemar.
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04.06.2024 16:15 Ответить
Німецькі нацисти цивілізовніші були ніж кацапські нацисти...
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04.06.2024 16:39 Ответить
Для нацизму (націонал - соціалізму) насамперед треба мати націю.
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04.06.2024 17:42 Ответить
"Через уламки збитих ракет там вибито 85 вікон та впало 250 кв. м стелі", - йдеться в повідомленні." Джерело: Цілилися в інше.
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05.06.2024 10:08 Ответить
 
 