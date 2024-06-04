Унаслідок ракетної атаки на Дніпро пошкоджено школу, яка пережила Другу світову війну. ФОТОрепортаж

Під час ранкових вибухів у Дніпрі постраждала школа № 6, у закладі впала стеля та вилетіло близько сотні вікон.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

"Школа № 6 пережила Другу світову війну, а 4 червня 2024 року знову оговтується від ворожих обстрілів. Через уламки збитих ракет там вибито 85 вікон та впало 250 кв. м стелі", - йдеться в повідомленні.







Зазначається, що у школі вже розпочали прибирання, а також забивають вікна на той час, поки виготовлятимуть нові.

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