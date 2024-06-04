Унаслідок ракетної атаки на Дніпро пошкоджено школу, яка пережила Другу світову війну. ФОТОрепортаж
Під час ранкових вибухів у Дніпрі постраждала школа № 6, у закладі впала стеля та вилетіло близько сотні вікон.
Про це повідомили в Дніпровській міській раді, передає Цензор.НЕТ.
"Школа № 6 пережила Другу світову війну, а 4 червня 2024 року знову оговтується від ворожих обстрілів. Через уламки збитих ракет там вибито 85 вікон та впало 250 кв. м стелі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у школі вже розпочали прибирання, а також забивають вікна на той час, поки виготовлятимуть нові.
Нагадаємо, сили ППО зранку збили над Дніпром 2 ворожі ракети. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру. Унаслідок атаки, попередньо, 8 людей зазнали поранень, серед них 2 дітей. ФОТОрепортаж
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