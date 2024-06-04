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Унаслідок ракетної атаки на Дніпро пошкоджено школу, яка пережила Другу світову війну. ФОТОрепортаж

Під час ранкових вибухів у Дніпрі постраждала школа № 6, у закладі впала стеля та вилетіло близько сотні вікон.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді, передає Цензор.НЕТ.

"Школа № 6 пережила Другу світову війну, а 4 червня 2024 року знову оговтується від ворожих обстрілів. Через уламки збитих ракет там вибито 85 вікон та впало 250 кв. м стелі", - йдеться в повідомленні.

Школа №6 у Дніпрі
Школа №6 у Дніпрі
Школа №6 у Дніпрі

Зазначається, що у школі вже розпочали прибирання, а також забивають вікна на той час, поки виготовлятимуть нові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО зранку збили над Дніпром 2 ворожі ракети. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру. 6 поранених, серед них немовля. ФОТО

Нагадаємо, сили ППО зранку збили над Дніпром 2 ворожі ракети. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру. Унаслідок атаки, попередньо, 8 людей зазнали поранень, серед них 2 дітей. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3282) обстріл (28687)


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Рашистские мрази уже переплюнули в преступлениях своих учителей, немецких нацистов.
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04.06.2024 16:11 Відповісти
ще невідомо хто з них у кого вчився...
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04.06.2024 17:08 Відповісти
Відомо. Гітлерівці (SS) вчилися у досвідчених костоломів-гулагівців з гпу-нквд в радянському союзі.
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05.06.2024 20:15 Відповісти
Sehr Gut, liebe Waldemar.
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04.06.2024 16:15 Відповісти
Німецькі нацисти цивілізовніші були ніж кацапські нацисти...
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04.06.2024 16:39 Відповісти
Для нацизму (націонал - соціалізму) насамперед треба мати націю.
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04.06.2024 17:42 Відповісти
"Через уламки збитих ракет там вибито 85 вікон та впало 250 кв. м стелі", - йдеться в повідомленні." Джерело: Цілилися в інше.
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05.06.2024 10:08 Відповісти
 
 