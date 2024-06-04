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Дніпро місто (2695) пожежа (4243) ДСНС (4987)

Ракетна атака на Дніпро: попередньо, 8 людей зазнали поранень, серед них 2 дітей. ФОТОрепортаж

У Дніпрі рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ракетної атаки російських військ на місто 4 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. У приватних будинках багатоповерхівках та лікарні вибиті вікна. Півтора десятка автівок пошкоджені.

Як повідомили в ДСНС, попередньо, 8 людей дістали поранення, серед них 2 дітей.

Рятувальники ліквідували загорання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО зранку збили над Дніпром 2 ворожі ракети. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру. 6 поранених, серед них немовля. ФОТО

Раніше повідомлялося, що кількість поранених внаслідок ранкової атаки ворога на Дніпро зросла до 7 людей.

Дніпро - наслідки атаки 4 червня 2024 року
Дніпро - наслідки атаки 4 червня 2024 року
Дніпро - наслідки атаки 4 червня 2024 року

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стільки приватних та багатоповерховок понівичено((.
Прокляті виродки рашистські!! Горіть у пеклі, виродки та нелюди.
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04.06.2024 10:35 Відповісти
 
 