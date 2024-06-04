Ракетна атака на Дніпро: попередньо, 8 людей зазнали поранень, серед них 2 дітей. ФОТОрепортаж

У Дніпрі рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ракетної атаки російських військ на місто 4 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста. У приватних будинках багатоповерхівках та лікарні вибиті вікна. Півтора десятка автівок пошкоджені.

Як повідомили в ДСНС, попередньо, 8 людей дістали поранення, серед них 2 дітей.

Рятувальники ліквідували загорання.

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Раніше повідомлялося, що кількість поранених внаслідок ранкової атаки ворога на Дніпро зросла до 7 людей.





