Скрывался 21 день от бойцов ВСУ: Пограничники взяли в плен раненого оккупанта в Волчанске. ВИДЕО+ФОТО

Бойцы бригады "Сталевий Кордон" взяли в плен раненого российского захватчика, которого его товарищи бросили в одном из зданий Волчанска.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 34-летний пленный - из Тверской области РФ. Он проходил службу в должности стрелка. Оккупант рассказал, что основной мотивацией воевать в Украине для него был заработок.

"Его подразделение пересекло украинскую границу 10 мая в Харьковской области. Он получил ранения от сброса с дрона 12 мая и был брошен оккупантами в одном из зданий н.п. Волчанск, в котором он скрывался 21 день от украинских защитников", - говорится в сообщении.

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Кроме того, во время проведения штурмовых действий украинские пограничники "Сталевого Кордону" в Волчанске отбили 4 вражеские огневые позиции и уничтожили 6 захватчиков.



