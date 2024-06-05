РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5182 посетителя онлайн
Новости Фото Война
13 809 25

Скрывался 21 день от бойцов ВСУ: Пограничники взяли в плен раненого оккупанта в Волчанске. ВИДЕО+ФОТО

Бойцы бригады "Сталевий Кордон" взяли в плен раненого российского захватчика, которого его товарищи бросили в одном из зданий Волчанска.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 34-летний пленный - из Тверской области РФ. Он проходил службу в должности стрелка. Оккупант рассказал, что основной мотивацией воевать в Украине для него был заработок.

"Его подразделение пересекло украинскую границу 10 мая в Харьковской области. Он получил ранения от сброса с дрона 12 мая и был брошен оккупантами в одном из зданий н.п. Волчанск, в котором он скрывался 21 день от украинских защитников", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Оккупант с поднятыми вверх руками идет по разбитой улице в Волчанске: "П#дар сдается!". ВИДЕО

Кроме того, во время проведения штурмовых действий украинские пограничники "Сталевого Кордону" в Волчанске отбили 4 вражеские огневые позиции и уничтожили 6 захватчиков.

Полонений росіянин у Вовчанську
Полонений росіянин у Вовчанську

Автор: 

армия РФ (19249) Госпогранслужба (6433) плен (2610) Харьковщина (5577) Волчанск (389)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
На Єрмака схожий...
показать весь комментарий
05.06.2024 15:22
+11
Живучий гад , 21 день з пораненням , у спеку , без антибіотиків і не здохнув ((
показать весь комментарий
05.06.2024 15:26
+11
"...якого його побратими покинули..." - прекратите уже писать такие слова по отношению к кацапам .
Нет у них такого понятия - есть " сообщники - подельники - пособники - соучастники - собутыльники - братва - пи@ары ... " - ВЫБИРАЙТЕ !
показать весь комментарий
05.06.2024 15:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Єрмака схожий...
показать весь комментарий
05.06.2024 15:22 Ответить
100500
показать весь комментарий
05.06.2024 15:43 Ответить
Може то ще один молодший брат його...
показать весь комментарий
06.06.2024 09:35 Ответить
Живучий гад , 21 день з пораненням , у спеку , без антибіотиків і не здохнув ((
показать весь комментарий
05.06.2024 15:26 Ответить
сечу пив замiсть антибiотикiв
показать весь комментарий
05.06.2024 15:44 Ответить
Ну, ну, попий 21 день сечу , потім розкажеш про свої враження ((
показать весь комментарий
05.06.2024 15:51 Ответить
По все вопросом о лечебных свойствах мочи - до цапорылых. Это их фишка. За шо купил, за то и продал...
показать весь комментарий
05.06.2024 16:02 Ответить
Краще б воно тієї мочі напилося на своїх болотах іще до того як до нас приперлося ((
показать весь комментарий
05.06.2024 17:16 Ответить
***** 21 день жер і пив те що мали в запасі господарі будику..всі закрутки обжер та щей обісрак касап іпучий...треба тихо кончити гада..чик по горлянці і пекло козлорилого...
показать весь комментарий
05.06.2024 15:27 Ответить
Щось не розумію, як урода могли залишити побратими? КакЦапи і побратими, це щось неймовірне. Там навіть підлітки здають своїх батьків за банку врєнья. Павлік морозов у приклад.
показать весь комментарий
05.06.2024 15:32 Ответить
Грошей воно прилізло на Україну підзаробити з збоєю в руках гвалтувати і вбивати.Ми його не кликали і треба сцуку кончить по тихому бо тепер за наші кошти будемо лікувать і утримувать падлу а потім Єрмак вгодованого цього кабана відпустить тихенько а воно знову полізе сюди. Ех нема у нас ще злості як в бандерівців .Я б його на смереку за ноги повісив та закоптив щоб другим касапам сташно стало шо тут водки нет а люта смерть жде...
показать весь комментарий
05.06.2024 15:35 Ответить
Які в свинособаки «побратими»!?!?
показать весь комментарий
05.06.2024 15:36 Ответить
"...якого його побратими покинули..." - прекратите уже писать такие слова по отношению к кацапам .
Нет у них такого понятия - есть " сообщники - подельники - пособники - соучастники - собутыльники - братва - пи@ары ... " - ВЫБИРАЙТЕ !
показать весь комментарий
05.06.2024 15:43 Ответить
Есть еще ПОЦаны, помните в Сирии, сбитый кацаполетчик рвонул себя гранатой пркричав, шо взрывается за поцанов. Вот бы все кацапы перевзрывались тупо за поцанов.
показать весь комментарий
05.06.2024 15:48 Ответить
Тепер витрачати кошти та ліки на його лікування та кошти на утримання, а могли б просто прикінчити на місці.
показать весь комментарий
05.06.2024 15:57 Ответить
Маресьев, ***
показать весь комментарий
05.06.2024 16:01 Ответить
Та не, це звичайна мишка в норке.
показать весь комментарий
05.06.2024 16:04 Ответить
ну і дали б йому зіграти в "русскую рулєтку" на пол-ставкі - заробив би перед смертю
показать весь комментарий
05.06.2024 16:16 Ответить
Хтось , мабуть , із місцевих допомагав цьому кацапському уроду ,
тому і вижив ,
але ніхто не звзнається🙁
показать весь комментарий
05.06.2024 16:45 Ответить
Його навіть свої залишили, а ми будемо увесь непотрід підбирати.
показать весь комментарий
05.06.2024 17:21 Ответить
А он точно из посадки вышел?
показать весь комментарий
05.06.2024 18:43 Ответить
Матьорий або ждуни допомагали.
показать весь комментарий
05.06.2024 21:15 Ответить
Треба щоб гімн расії заспівав та ногою під дих як вони наших, та стрельнуть біля їбала, і піз...ти як старе відро, та слухати дише ті не дишє. Коли дишє продовжуйте пиз...ти.
показать весь комментарий
06.06.2024 21:41 Ответить
 
 