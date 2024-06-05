Переховувався 21 день від бійців ЗСУ: Прикордонники взяли в полон пораненого окупанта у Вовчанську. ВІДЕО+ФОТО

Бійці бригади "Сталевий Кордон" полонили пораненого російського загарбника, якого його побратими покинули в одній з будівель Вовчанська.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 34-річний полонений - з Тверської області РФ. Він проходив службу на посаді стрільця. Окупант розповів, що основною мотивацією воювати в Україні для нього був заробіток.

"Його підрозділ перетнув український кордон 10 травня у Харківській області. Він отримав поранення від скиду з дрона 12 травня та був кинутий окупантами в одній з будівель н.п. Вовчанськ, в якому він переховувався 21 день від українських захисників", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, під час проведення штурмових дій українські прикордонники "Сталевого кордону" у Вовчанську також відбили 4 ворожі вогневі позиції та знищили 6 загарбників.



