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Новини Фото Війна
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Переховувався 21 день від бійців ЗСУ: Прикордонники взяли в полон пораненого окупанта у Вовчанську. ВІДЕО+ФОТО

Бійці бригади "Сталевий Кордон" полонили пораненого російського загарбника, якого його побратими покинули в одній з будівель Вовчанська.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 34-річний полонений - з Тверської області РФ. Він проходив службу на посаді стрільця. Окупант розповів, що основною мотивацією воювати в Україні для нього був заробіток.

"Його підрозділ перетнув український кордон 10 травня у Харківській області. Він отримав поранення від скиду з дрона 12 травня та був кинутий окупантами в одній з будівель н.п. Вовчанськ, в якому він переховувався 21 день від українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян. У місті тривають бої, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин 

Окрім того, під час проведення штурмових дій українські прикордонники "Сталевого кордону" у Вовчанську також відбили 4 ворожі вогневі позиції та знищили 6 загарбників.

Полонений росіянин у Вовчанську
Полонений росіянин у Вовчанську

Автор: 

армія рф (17419) Держприкордонслужба ДПСУ (5989) полон (1562) Харківщина (6054) Вовчанськ (417)


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Топ коментарі
+14
На Єрмака схожий...
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05.06.2024 15:22
+11
Живучий гад , 21 день з пораненням , у спеку , без антибіотиків і не здохнув ((
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05.06.2024 15:26
+11
"...якого його побратими покинули..." - прекратите уже писать такие слова по отношению к кацапам .
Нет у них такого понятия - есть " сообщники - подельники - пособники - соучастники - собутыльники - братва - пи@ары ... " - ВЫБИРАЙТЕ !
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05.06.2024 15:43
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На Єрмака схожий...
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05.06.2024 15:22 Відповісти
100500
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05.06.2024 15:43 Відповісти
Може то ще один молодший брат його...
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06.06.2024 09:35 Відповісти
Живучий гад , 21 день з пораненням , у спеку , без антибіотиків і не здохнув ((
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05.06.2024 15:26 Відповісти
сечу пив замiсть антибiотикiв
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05.06.2024 15:44 Відповісти
Ну, ну, попий 21 день сечу , потім розкажеш про свої враження ((
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05.06.2024 15:51 Відповісти
По все вопросом о лечебных свойствах мочи - до цапорылых. Это их фишка. За шо купил, за то и продал...
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05.06.2024 16:02 Відповісти
Краще б воно тієї мочі напилося на своїх болотах іще до того як до нас приперлося ((
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05.06.2024 17:16 Відповісти
***** 21 день жер і пив те що мали в запасі господарі будику..всі закрутки обжер та щей обісрак касап іпучий...треба тихо кончити гада..чик по горлянці і пекло козлорилого...
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05.06.2024 15:27 Відповісти
Щось не розумію, як урода могли залишити побратими? КакЦапи і побратими, це щось неймовірне. Там навіть підлітки здають своїх батьків за банку врєнья. Павлік морозов у приклад.
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05.06.2024 15:32 Відповісти
Грошей воно прилізло на Україну підзаробити з збоєю в руках гвалтувати і вбивати.Ми його не кликали і треба сцуку кончить по тихому бо тепер за наші кошти будемо лікувать і утримувать падлу а потім Єрмак вгодованого цього кабана відпустить тихенько а воно знову полізе сюди. Ех нема у нас ще злості як в бандерівців .Я б його на смереку за ноги повісив та закоптив щоб другим касапам сташно стало шо тут водки нет а люта смерть жде...
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05.06.2024 15:35 Відповісти
Які в свинособаки «побратими»!?!?
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05.06.2024 15:36 Відповісти
"...якого його побратими покинули..." - прекратите уже писать такие слова по отношению к кацапам .
Нет у них такого понятия - есть " сообщники - подельники - пособники - соучастники - собутыльники - братва - пи@ары ... " - ВЫБИРАЙТЕ !
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05.06.2024 15:43 Відповісти
Есть еще ПОЦаны, помните в Сирии, сбитый кацаполетчик рвонул себя гранатой пркричав, шо взрывается за поцанов. Вот бы все кацапы перевзрывались тупо за поцанов.
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05.06.2024 15:48 Відповісти
Тепер витрачати кошти та ліки на його лікування та кошти на утримання, а могли б просто прикінчити на місці.
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05.06.2024 15:57 Відповісти
Маресьев, ***
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05.06.2024 16:01 Відповісти
Та не, це звичайна мишка в норке.
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05.06.2024 16:04 Відповісти
ну і дали б йому зіграти в "русскую рулєтку" на пол-ставкі - заробив би перед смертю
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05.06.2024 16:16 Відповісти
Хтось , мабуть , із місцевих допомагав цьому кацапському уроду ,
тому і вижив ,
але ніхто не звзнається🙁
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05.06.2024 16:45 Відповісти
Його навіть свої залишили, а ми будемо увесь непотрід підбирати.
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05.06.2024 17:21 Відповісти
А он точно из посадки вышел?
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05.06.2024 18:43 Відповісти
Матьорий або ждуни допомагали.
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05.06.2024 21:15 Відповісти
Треба щоб гімн расії заспівав та ногою під дих як вони наших, та стрельнуть біля їбала, і піз...ти як старе відро, та слухати дише ті не дишє. Коли дишє продовжуйте пиз...ти.
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06.06.2024 21:41 Відповісти
 
 