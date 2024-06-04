Оккупант с поднятыми вверх руками идет по разбитой улице в Волчанске: "П#дар сдается!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант сдается украинским воинам во время боев в Волчанске на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как в поле зрения камеры украинского беспилотника появляется захватчик с поднятыми вверх руками и направляется по разбитой улице.
"П#дар сдается!" - говорит оператор украинского беспилотника.
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