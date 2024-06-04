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Новости Видео Война
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Оккупант с поднятыми вверх руками идет по разбитой улице в Волчанске: "П#дар сдается!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант сдается украинским воинам во время боев в Волчанске на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как в поле зрения камеры украинского беспилотника появляется захватчик с поднятыми вверх руками и направляется по разбитой улице.

"П#дар сдается!" - говорит оператор украинского беспилотника.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: Под Волчанском ВСУ взяли в плен около 60 россиян. В городе продолжаются бои, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин

Автор: 

боевые действия (4059) пленные (2142) Волчанск (389)


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Топ комментарии
+13
в цього трохи розуму ще є
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04.06.2024 12:11
+10
Меняют всех только главное правильно выложить товар на прилавок и провести презентацию
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04.06.2024 12:07
+10
Рідка порода кацапа - з трохи розуму.
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04.06.2024 12:14
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Зайва глотка свинособаки,яку ніхто не обміняє...
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04.06.2024 12:04 Ответить
Меняют всех только главное правильно выложить товар на прилавок и провести презентацию
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04.06.2024 12:07 Ответить
Зато є добровольчій батальйон з мацкалів- може захоче в нього вступити
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04.06.2024 12:08 Ответить
Поки руки має то треба їх підняти. Хитро*опий.
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04.06.2024 12:08 Ответить
Рішив перезавантажитись?
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04.06.2024 12:10 Ответить
в цього трохи розуму ще є
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04.06.2024 12:11 Ответить
Рідка порода кацапа - з трохи розуму.
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04.06.2024 12:14 Ответить
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04.06.2024 17:26 Ответить
Камбєк?
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04.06.2024 20:19 Ответить
 
 