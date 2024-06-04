Оккупант с поднятыми вверх руками идет по разбитой улице в Волчанске: "П#дар сдается!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант сдается украинским воинам во время боев в Волчанске на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как в поле зрения камеры украинского беспилотника появляется захватчик с поднятыми вверх руками и направляется по разбитой улице.

"П#дар сдается!" - говорит оператор украинского беспилотника.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также читайте: Под Волчанском ВСУ взяли в плен около 60 россиян. В городе продолжаются бои, - спикер ОСГВ "Хортица" Волошин