Окупант із піднятими догори руками йде розбитою вулицею у Вовчанську: "П#дар здається!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант здається українським воїнам під час боїв у Вовчанську на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як у полі зору камери українського безпілотника з'являється загарбник із піднятими догори руками і прямує ущент розбитою вулицею.
"П#дар здається!", - каже операторка українського безпілотника.
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