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Окупант із піднятими догори руками йде розбитою вулицею у Вовчанську: "П#дар здається!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант здається українським воїнам під час боїв у Вовчанську на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як у полі зору камери українського безпілотника з'являється загарбник із піднятими догори руками і прямує ущент розбитою вулицею.

"П#дар здається!", - каже операторка українського безпілотника.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон близько 60 росіян. У місті тривають бої, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Автор: 

бойові дії (3886) полонені (2267) Вовчанськ (422)


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Топ коментарі
+13
в цього трохи розуму ще є
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04.06.2024 12:11
+10
Меняют всех только главное правильно выложить товар на прилавок и провести презентацию
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04.06.2024 12:07
+10
Рідка порода кацапа - з трохи розуму.
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04.06.2024 12:14
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Зайва глотка свинособаки,яку ніхто не обміняє...
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04.06.2024 12:04 Відповісти
Меняют всех только главное правильно выложить товар на прилавок и провести презентацию
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04.06.2024 12:07 Відповісти
Зато є добровольчій батальйон з мацкалів- може захоче в нього вступити
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04.06.2024 12:08 Відповісти
Поки руки має то треба їх підняти. Хитро*опий.
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04.06.2024 12:08 Відповісти
Рішив перезавантажитись?
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04.06.2024 12:10 Відповісти
в цього трохи розуму ще є
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04.06.2024 12:11 Відповісти
Рідка порода кацапа - з трохи розуму.
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04.06.2024 12:14 Відповісти
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04.06.2024 17:26 Відповісти
Камбєк?
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04.06.2024 20:19 Відповісти
 
 