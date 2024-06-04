Окупант із піднятими догори руками йде розбитою вулицею у Вовчанську: "П#дар здається!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант здається українським воїнам під час боїв у Вовчанську на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як у полі зору камери українського безпілотника з'являється загарбник із піднятими догори руками і прямує ущент розбитою вулицею.

"П#дар здається!", - каже операторка українського безпілотника.

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