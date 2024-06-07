1 человек погиб, 4 получили ранения: Российские войска 15 раз обстреляли Донетчину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска в течение суток 15 раз обстреляли Донецкую область, вследствие чего известно об 1 погибшем человеке, 4 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район

В Угледарской громаде повреждено админздание в Новоукраинке.

Покровский район

Также админздание повреждено в Горняке Кураховской громады. В Селидово двумя авиабомбами повреждены 5 многоэтажек, 3 магазина, админздание и аптека.

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Краматорский район

Один человек получил ранения в Торском Лиманской громады. В Славянске в результате ударов беспилотниками повреждены 3 частных дома, 4 автомобиля, гараж и теплица. В Зеленом Поле Ильиновской громады ранен человек. В Константиновке повреждены 4 многоэтажки и админздание.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде 1 человек погиб и 1 ранен; повреждены 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки и промышленное здание. В Торецкой громаде ранен человек, повреждены 2 дома.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 149 человек, в том числе 39 детей.

В течение суток в результате обстрелов РФ погиб 1 человек, 4 получили ранения.

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