1 особа загинула, 4 дістали поранення: Російські війська 15 разів обстріляли Донеччину. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби 15 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого відомо про 1 загиблу людину, 4 дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район.

У Вугледарській громаді пошкоджено адмінбудівлю у Новоукраїнці.

Покровський район.

Також адмінбудівлю пошкоджено у Гірнику Курахівської громади. У Селидовому двома авіабомбами пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 крамниці, адмінбудівлю і аптеку.

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Краматорський район.

Одна особа дістала поранення у Торському Лиманської громади. У Слов'янську внаслідок ударів безпілотниками пошкоджено 3 приватні будинки, 4 автівки, гараж і теплицю. У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину. У Костянтинівці пошкоджені 4 багатоповерхівки та адмінбудівля.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 1 поранена; пошкоджені 8 приватних будинків, 2 господарчі споруди і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 149 людей, зокрема 39 дітей.

Протягом доби внаслідок обстрілів РФ загинула 1 особа, 4 дістали поранення.

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