РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5045 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
868 0

Сутки на Донетчине: россияне убили гражданского в Нью-Йорке, еще два человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. Под вражеским огнем оказались Курахово, Покровск, Северск, поселки Гродовка, Нелиповка, Нью-Йорк, Пивничное, села Бересток, Дальнее, Дружба, Николаевка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Краматорский район

В Лиманской громаде обстреляны Ямполь, Ямполовка, Терны и Заречное. В Константиновской громаде повреждены 11 домов: 6 в Марковом и 5 в Николаевке.

Бересток враг атаковал из РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами - повреждены 4 дома, критическая инфраструктура.

Бахмутский район

1 человек ранен и 1 дом поврежден в Пивничном. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 4 многоэтажки. В Северске разрушен дом.

На Нью-Йорк оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-250" - убили гражданское лицо, повредили три частных дома.

Авиаудар бомбой "КАБ-250" россияне нанесли по Нелиповке, повредили 4 дома и автомобиль.

С линии фронта эвакуированы 67 человек, в том числе 8 детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 1 человек погиб, 4 получили ранения: Российские войска 15 раз обстреляли Донетчину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Обстріли Донецької області 8 червня
Обстріли Донецької області 8 червня
Обстріли Донецької області 8 червня
Обстріли Донецької області 8 червня

Автор: 

обстрел (27351) Донецкая область (9756)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 