Сутки на Донетчине: россияне убили гражданского в Нью-Йорке, еще два человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские захватчики за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области. Под вражеским огнем оказались Курахово, Покровск, Северск, поселки Гродовка, Нелиповка, Нью-Йорк, Пивничное, села Бересток, Дальнее, Дружба, Николаевка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Краматорский район
В Лиманской громаде обстреляны Ямполь, Ямполовка, Терны и Заречное. В Константиновской громаде повреждены 11 домов: 6 в Марковом и 5 в Николаевке.
Бересток враг атаковал из РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами - повреждены 4 дома, критическая инфраструктура.
Бахмутский район
1 человек ранен и 1 дом поврежден в Пивничном. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 4 многоэтажки. В Северске разрушен дом.
На Нью-Йорк оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-250" - убили гражданское лицо, повредили три частных дома.
Авиаудар бомбой "КАБ-250" россияне нанесли по Нелиповке, повредили 4 дома и автомобиль.
С линии фронта эвакуированы 67 человек, в том числе 8 детей.
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