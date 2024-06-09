Доба на Донеччині: росіяни вбили цивільного у Нью-Йорку, ще дві особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом минулої доби обстріляли 11 населених пунктів Донецької області. Під ворожим вогнем опинилися Курахове, Покровськ, Сіверськ, селища Гродівка, Неліпівка, Нью-Йорк, Північне, села Бересток, Дальнє, Дружба, Миколаївка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район

У Лиманській громаді обстріляні Ямпіль, Ямполівка, Терни і Зарічне. У Костянтинівській громаді пошкоджено 11 будинків: 6 у Марковому і 5 у Миколаївці.

Бересток ворог атакував з РСЗВ "Ураган" із касетними боєприпасами – пошкоджено 4 будинки, критичну інфраструктуру.

Бахмутський район

1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. У Сіверську зруйновано будинок.

На Нью-Йорк окупанти скинули авіабомбу "КАБ-250" - вбили цивільну особу, пошкодили три приватних оселі.

Авіаудар бомбою "КАБ-250" росіяни завдали по Неліпівці, пошкодили 4 домівки та автомобіль.

З лінії фронту евакуйовано 67 людей, у тому числі 8 дітей.

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