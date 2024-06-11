87-летняя женщина ранена в результате артобстрела Никополя. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате артобстрела Никополя на Днепропетровщине ранения получила 87-летняя женщина.

Об этом сообщил Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"У нее множественные осколочные поражения. Госпитализирована в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники. Задета линия электропередач.

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