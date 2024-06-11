87-летняя женщина ранена в результате артобстрела Никополя. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате артобстрела Никополя на Днепропетровщине ранения получила 87-летняя женщина.
Об этом сообщил Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"У нее множественные осколочные поражения. Госпитализирована в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Также в результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники. Задета линия электропередач.
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На Нікополі вони тренуються.
Намагаються поцілити у несподівані місця, ганяються за перехожими і авто.
І на додаток цілодобові артобстріли.