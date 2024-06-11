87-річну жінку поранено внаслідок артобстрілу Нікополя. ФОТОрепортаж

Внаслідок артобстрілу Нікополя на Дніпропетровщині поранення дістала 87-річна жінка.

Про це повідомив Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У неї множинні осколкові ураження. Госпіталізована в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, парники. Зачепило лінію електропередач.

Читайте: Доба на Донеччині: 1 особа загинула, 9 дістали поранення. Окупанти 15 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж







