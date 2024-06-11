87-річну жінку поранено внаслідок артобстрілу Нікополя. ФОТОрепортаж
Внаслідок артобстрілу Нікополя на Дніпропетровщині поранення дістала 87-річна жінка.
Про це повідомив Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"У неї множинні осколкові ураження. Госпіталізована в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, парники. Зачепило лінію електропередач.
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На Нікополі вони тренуються.
Намагаються поцілити у несподівані місця, ганяються за перехожими і авто.
І на додаток цілодобові артобстріли.