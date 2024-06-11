УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5655 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
380 2

87-річну жінку поранено внаслідок артобстрілу Нікополя. ФОТОрепортаж

Внаслідок артобстрілу Нікополя на Дніпропетровщині поранення дістала 87-річна жінка.

Про це повідомив Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У неї множинні осколкові ураження. Госпіталізована в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, парники. Зачепило лінію електропередач.

Читайте: Доба на Донеччині: 1 особа загинула, 9 дістали поранення. Окупанти 15 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1207)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Енергодарі щось типу учбового центру операторів дронів.
На Нікополі вони тренуються.
Намагаються поцілити у несподівані місця, ганяються за перехожими і авто.
І на додаток цілодобові артобстріли.
показати весь коментар
11.06.2024 10:50 Відповісти
 
 