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Растрата более 14 млн грн при закупке компьютеров: должностным лицам ГСЧС сообщено о подозрении, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений ГСЧС Украины и начальнику отдела этого подразделения, которые закупили компьютерное оборудование по завышенным ценам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Цена на 30% выше рыночной стоимости

Как отмечается, в октябре 2022 года подразделение ГСЧС объявило тендер на 2 тыс. 50 комплектов персональных компьютеров на более 44 млн гривен. Закупку проводили через аукцион, на который заявку подало только одно предприятие.

Должностные лица ГСЧС не исследовали рыночную стоимость компьютерной техники и объявили победителем предприятие, которое продавало компьютеры на 30% выше рыночной стоимости.

Посадовці ДСНС закупили комп'ютери за завищеними цінами

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководителю оборонного предприятия из Николаевской области сообщено о подозрении за растрату более 2 млн грн

Выводы экспертиз подтвердили закупку компьютерного оборудования по завышенным ценам. Таким образом бюджет понес убытки на сумму более 14 млн гривен.

Посадовці ДСНС закупили комп'ютери за завищеними цінами

Должностным лицам ГСЧС сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Также правоохранители проверяют причастность к этому делу других лиц.

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Автор: 

растрата (243) ГСЧС (4977) ГБР (2994) подозрение (490)


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Топ комментарии
+10
Головне в них броня ....
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11.06.2024 11:32
+8
Це НЕ боротьба з корупцією, це пошук 10% що підлягають мобілізації.
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11.06.2024 11:34
+8
Копійки. Відбудуться легким переляком. І дбр зробить вигляд що тяжко працює.
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11.06.2024 11:39
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Правила форума Совет форумчан
Головне в них броня ....
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11.06.2024 11:32 Ответить
Це НЕ боротьба з корупцією, це пошук 10% що підлягають мобілізації.
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11.06.2024 11:34 Ответить
Одні підозри - а покарання не за горами?
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11.06.2024 11:34 Ответить
Покарання не за баром!
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11.06.2024 12:49 Ответить
І ціх відмажуть як Тишлака...зелена влада-корумпована держава.
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11.06.2024 11:35 Ответить
пентіуми 3 на олх , треба було закупити по 500 грн.
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11.06.2024 11:38 Ответить
Чомусь підозрію, що не далеко не передові компи закуплені.
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11.06.2024 11:39 Ответить
Ніяк, а пограти у ******* ігрульки?
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11.06.2024 11:46 Ответить
Копійки. Відбудуться легким переляком. І дбр зробить вигляд що тяжко працює.
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11.06.2024 11:39 Ответить
Мародер розстріл а краще шибениця і конфіскація майна у всієї родини з подальшим вигнанням на болота
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11.06.2024 11:41 Ответить
То треба з зелених починати. Головний мародер у нас на Банковій..
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11.06.2024 11:45 Ответить
А нафіга їм стільки?? Це тільки в одному підрозділі стільки клерків??
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11.06.2024 11:44 Ответить
Любой тендер в любой организации завышает цену от 30 до 100 процентов,все что оплачивает бюджет коррупционно и откатно.
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11.06.2024 11:46 Ответить
Це типовий приклад СИСТЕМНИХ розкрадань в ДСНС, як і в інших ЦОВВ!
Усьо па РИГламенту КМУ, Шмигаль може підтвердити!
Яценюк робив ШОУ, з арештом керОвніка ДСНС, прямо під час засідання Уряду!! Але з часом, перед арештованим казнокрадом, тихо вибачалася і КОМПЕНСАЦІЮ з держбюджету йому виплачували, але теж, не з грошей Яценюка!!!
Це ШОУ привладних для тєлєДуриків, щоб очима тільки ЛУПАЛИ, і хвалили зелю з дєрьмаком і татаровим!! Шоу продовжується!
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11.06.2024 11:46 Ответить
А за яйця по 17 коли ''нагороди'' зеленим будуть?
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11.06.2024 11:52 Ответить
В Україні під час війни йде змагання серед посадовців у владі і навколо неї, хто більше вкраде, покарання мінімальні, а то і в взагалі ніякі. По тюрмах сидить тільки злидні. Зепіздюки рулять.
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11.06.2024 11:53 Ответить
> Должностные лица ГСЧС не исследовали рыночную стоимость компьютерной техники

Должностные лица сидят на откатах. Что за игра в "слепого" с "глухим"?
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11.06.2024 16:34 Ответить
 
 