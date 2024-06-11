Растрата более 14 млн грн при закупке компьютеров: должностным лицам ГСЧС сообщено о подозрении, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений ГСЧС Украины и начальнику отдела этого подразделения, которые закупили компьютерное оборудование по завышенным ценам.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Цена на 30% выше рыночной стоимости
Как отмечается, в октябре 2022 года подразделение ГСЧС объявило тендер на 2 тыс. 50 комплектов персональных компьютеров на более 44 млн гривен. Закупку проводили через аукцион, на который заявку подало только одно предприятие.
Должностные лица ГСЧС не исследовали рыночную стоимость компьютерной техники и объявили победителем предприятие, которое продавало компьютеры на 30% выше рыночной стоимости.
Выводы экспертиз подтвердили закупку компьютерного оборудования по завышенным ценам. Таким образом бюджет понес убытки на сумму более 14 млн гривен.
Должностным лицам ГСЧС сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Также правоохранители проверяют причастность к этому делу других лиц.
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Усьо па РИГламенту КМУ, Шмигаль може підтвердити!
Яценюк робив ШОУ, з арештом керОвніка ДСНС, прямо під час засідання Уряду!! Але з часом, перед арештованим казнокрадом, тихо вибачалася і КОМПЕНСАЦІЮ з держбюджету йому виплачували, але теж, не з грошей Яценюка!!!
Це ШОУ привладних для тєлєДуриків, щоб очима тільки ЛУПАЛИ, і хвалили зелю з дєрьмаком і татаровим!! Шоу продовжується!
Должностные лица сидят на откатах. Что за игра в "слепого" с "глухим"?