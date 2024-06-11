Розтрата понад 14 млн грн під час закупівлі комп’ютерів: посадовцям ДСНС повідомлено про підозру, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику одного із підрозділів ДСНС України та начальнику відділу цього підрозділу, які закупили комп’ютерне обладнання за завищеними цінами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Ціна на 30% вище ринкової вартості
Як зазначається, у жовтні 2022 року підрозділ ДСНС оголосив тендер на 2 тис. 50 комплектів персональних комп'ютерів на понад 44 млн гривень. Закупівлю проводили через аукціон, на який заявку подало лише одне підприємство.
Посадові особи ДСНС не дослідили ринкову вартість комп’ютерної техніки та оголосили переможцем підприємство, яке продавало комп’ютери на 30% вище ринкової вартості.
Висновки експертиз підтвердили закупівлю комп'ютерного обладнання за завищеними цінами. Таким чином бюджет зазнав збитків на суму понад 14 млн гривень.
Посадовцям ДСНС повідомили про підозру в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.
Також правоохоронці перевіряють причетність до цієї справи інших осіб.
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Усьо па РИГламенту КМУ, Шмигаль може підтвердити!
Яценюк робив ШОУ, з арештом керОвніка ДСНС, прямо під час засідання Уряду!! Але з часом, перед арештованим казнокрадом, тихо вибачалася і КОМПЕНСАЦІЮ з держбюджету йому виплачували, але теж, не з грошей Яценюка!!!
Це ШОУ привладних для тєлєДуриків, щоб очима тільки ЛУПАЛИ, і хвалили зелю з дєрьмаком і татаровим!! Шоу продовжується!
Должностные лица сидят на откатах. Что за игра в "слепого" с "глухим"?