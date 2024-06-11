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Розтрата понад 14 млн грн під час закупівлі комп’ютерів: посадовцям ДСНС повідомлено про підозру, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику одного із підрозділів ДСНС України та начальнику відділу цього підрозділу, які закупили комп’ютерне обладнання за завищеними цінами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Ціна на 30% вище ринкової вартості

Як зазначається, у жовтні 2022 року підрозділ ДСНС оголосив тендер на 2 тис. 50 комплектів персональних комп'ютерів на понад 44 млн гривень. Закупівлю проводили через аукціон, на який заявку подало лише одне підприємство.

Посадові особи ДСНС не дослідили ринкову вартість комп’ютерної техніки та оголосили переможцем підприємство, яке продавало комп’ютери на 30% вище ринкової вартості.

Посадовці ДСНС закупили комп'ютери за завищеними цінами

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Висновки експертиз підтвердили закупівлю комп'ютерного обладнання за завищеними цінами. Таким чином бюджет зазнав збитків на суму понад 14 млн гривень.

Посадовці ДСНС закупили комп'ютери за завищеними цінами

Посадовцям ДСНС повідомили про підозру в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Також правоохоронці перевіряють причетність до цієї справи інших осіб.

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Автор: 

розтрата (259) ДСНС (5123) ДБР (3509) підозра (769)


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Топ коментарі
+10
Головне в них броня ....
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11.06.2024 11:32
+8
Це НЕ боротьба з корупцією, це пошук 10% що підлягають мобілізації.
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11.06.2024 11:34
+8
Копійки. Відбудуться легким переляком. І дбр зробить вигляд що тяжко працює.
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11.06.2024 11:39
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Головне в них броня ....
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11.06.2024 11:32 Відповісти
Це НЕ боротьба з корупцією, це пошук 10% що підлягають мобілізації.
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11.06.2024 11:34 Відповісти
Одні підозри - а покарання не за горами?
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11.06.2024 11:34 Відповісти
Покарання не за баром!
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11.06.2024 12:49 Відповісти
І ціх відмажуть як Тишлака...зелена влада-корумпована держава.
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11.06.2024 11:35 Відповісти
пентіуми 3 на олх , треба було закупити по 500 грн.
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11.06.2024 11:38 Відповісти
Чомусь підозрію, що не далеко не передові компи закуплені.
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11.06.2024 11:39 Відповісти
Ніяк, а пограти у ******* ігрульки?
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11.06.2024 11:46 Відповісти
Копійки. Відбудуться легким переляком. І дбр зробить вигляд що тяжко працює.
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11.06.2024 11:39 Відповісти
Мародер розстріл а краще шибениця і конфіскація майна у всієї родини з подальшим вигнанням на болота
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11.06.2024 11:41 Відповісти
То треба з зелених починати. Головний мародер у нас на Банковій..
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11.06.2024 11:45 Відповісти
А нафіга їм стільки?? Це тільки в одному підрозділі стільки клерків??
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11.06.2024 11:44 Відповісти
Любой тендер в любой организации завышает цену от 30 до 100 процентов,все что оплачивает бюджет коррупционно и откатно.
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11.06.2024 11:46 Відповісти
Це типовий приклад СИСТЕМНИХ розкрадань в ДСНС, як і в інших ЦОВВ!
Усьо па РИГламенту КМУ, Шмигаль може підтвердити!
Яценюк робив ШОУ, з арештом керОвніка ДСНС, прямо під час засідання Уряду!! Але з часом, перед арештованим казнокрадом, тихо вибачалася і КОМПЕНСАЦІЮ з держбюджету йому виплачували, але теж, не з грошей Яценюка!!!
Це ШОУ привладних для тєлєДуриків, щоб очима тільки ЛУПАЛИ, і хвалили зелю з дєрьмаком і татаровим!! Шоу продовжується!
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11.06.2024 11:46 Відповісти
А за яйця по 17 коли ''нагороди'' зеленим будуть?
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11.06.2024 11:52 Відповісти
В Україні під час війни йде змагання серед посадовців у владі і навколо неї, хто більше вкраде, покарання мінімальні, а то і в взагалі ніякі. По тюрмах сидить тільки злидні. Зепіздюки рулять.
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11.06.2024 11:53 Відповісти
> Должностные лица ГСЧС не исследовали рыночную стоимость компьютерной техники

Должностные лица сидят на откатах. Что за игра в "слепого" с "глухим"?
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11.06.2024 16:34 Відповісти
 
 