Сутки на Донетчине: под огнем 3 района, повреждены дома и инфраструктурные объекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Кураховской громаде повреждены 4 двухэтажки в Горняке, 6 частных домов в Кураховке и промзона в Курахово.

Краматорский район

В Лиманской громаде обстреляны Терны и Ямполовка. В Николаевской громаде поврежден инфраструктурный объект. В Константиновке ранен человек, повреждены 2 многоэтажки. В Ильиновской громаде обстреляны окрестности Долгой Балки.

Бахмутский район

В Торецке повреждены 3 инфраструктурных объекта, в Пивничном - 14 частных домов. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 2 промышленных сооружения. В Северске повреждены 6 домов.

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Также отмечается, что с линии фронта эвакуированы 116 человек, в том числе 24 ребенка.