Доба на Донеччині: під вогнем 3 райони, пошкоджено будинки та інфраструктурні об’єкти. ФОТОрепортаж
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Курахівській громаді пошкоджено 4 двоповерхівки у Гірнику, 6 приватних будинків у Курахівці та промзона у Кураховому.
Краматорський район
У Лиманській громаді обстріляні Терни і Ямполівка. У Миколаївській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки. В Іллінівській громаді обстріляні околиці Довгої Балки.
Бахмутський район
У Торецьку пошкоджені 3 інфраструктурні об'єкти, у Північному - 14 приватних будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і 2 промислові споруди. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
Також зазначається, що з лінії фронту евакуйовано 116 людей, у тому числі 24 дитини.
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