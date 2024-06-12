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Тело мужчины обнаружили в Тисе около границы с Венгрией, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины возле границы с Венгрией на берегу реки Тиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что мужчину без признаков жизни обнаружил сегодня во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд отделения "Бодалово".

"Тело неизвестного находилось в реке Тиса. Течением его вынесло к украинскому берегу. Пограничникам удалось вытащить утопленника на берег", - говорится в сообщении.

У Тисі виявили тіло потопельника

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По информации ГПСУ, к месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и полиции. Личность погибшего сейчас устанавливают.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда в Тисе обнаружили 35 утопленников, добавили в пресс-центре.

Автор: 

Госпогранслужба (6447) граница (5272) уклонисты (847) Закарпатская область (2586)


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Топ комментарии
+8
Проблема в тому, що коли інші відстоять країною вмившись кров'ю і смертями рідних, і тут все почне налагоджуватися по троху, ці ж хотящі в свій час виїхать, почнуть лізти назад і плакатися які тяготи вони пережили на чужбині.
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12.06.2024 15:14
+7
Це 32-ий "паломник"
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12.06.2024 14:39
+7
Ви ще вірите в те, що тут при зеленій владі "відстоять країну"? О, наївні рожеві поні, прозріння буде жорстоким!
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12.06.2024 15:25
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На відміну від гондол'єра мишка.....
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12.06.2024 14:46 Ответить
"Тридцать четвертый...
Улыбнулся Старик"
Харон, иллюстрация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B5,_%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 Гюстава Доре к «Божественной комедии» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8 Данте


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12.06.2024 15:34 Ответить
Мало який Іхтіандр допливе до середини Тиси...
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12.06.2024 16:09 Ответить
Ипсо!
Угорці підкинули
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12.06.2024 14:31 Ответить
І хто понесе за це відповідальність?
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12.06.2024 14:33 Ответить
А.С.Пушкін.
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12.06.2024 14:56 Ответить
Треба проінформувати, що в полтавській області цього року, у водоймах вже втопилися сорок людей.
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12.06.2024 14:35 Ответить
в Польтаві звєрське ТЦК ?
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12.06.2024 16:00 Ответить
Зелений геноцид України.
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12.06.2024 14:39 Ответить
бачили що обирали - тож жеріть хоч повилазьте !!!!
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12.06.2024 16:17 Ответить
Це 32-ий "паломник"
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12.06.2024 14:39 Ответить
З тилу заходив... Харків чекає діверсанта... Або накабздон..
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12.06.2024 14:41 Ответить
Це того, що ти сам іє безжальний кацап. Людину шкода, треба дати шанс усі хто хоче виїхати. Але корумпована Зе влада цього не зробить, бо хто ж грошенята на ухилянтах буде заробляти
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12.06.2024 14:57 Ответить
Ти сам зрозумів що написав ?
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12.06.2024 15:01 Ответить
Проблема в тому, що коли інші відстоять країною вмившись кров'ю і смертями рідних, і тут все почне налагоджуватися по троху, ці ж хотящі в свій час виїхать, почнуть лізти назад і плакатися які тяготи вони пережили на чужбині.
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12.06.2024 15:14 Ответить
Ви ще вірите в те, що тут при зеленій владі "відстоять країну"? О, наївні рожеві поні, прозріння буде жорстоким!
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12.06.2024 15:25 Ответить
Ви вже за кордоном сподіваюсь? От і добре. Тільки одразу плануйте життя і громадянство. І сподівайтесь що вас ніколи не депортують.
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12.06.2024 16:07 Ответить
А так воно i буде, як би нереально це здається зараз...
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12.06.2024 16:26 Ответить
О, закидон какой! Ну давай я тебя кацапом обзову, потому что ты азы нашей Конституции не знаешь. Что в период военного времени многие статьи не действуют. Могут запретить квартиру покидать или село, могут даже у тебя отобрать "на время" ту квартиру, а тебя принудительно переселить хз куда и ПРИНУДИТЕЛЬНО отправить копать окопы. А машину у тебя тоже заберут.

Читай и изучай наш главный Закон. Потому что все это правильно и все это по Конституции.
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12.06.2024 15:32 Ответить
корумпована Зе влада обрана саме цими !іхтіандрами"
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12.06.2024 16:18 Ответить
От ТЦКуни ******* пугати що ось прийдуть буряти..... і шо будуть на підвалах катувати? Так вже ви тут і коментуєте і на підвалах вбиваєте і людей як скот на убій в місах і селах тримаєте, "евакуюєте" тільки коли населеному пункту вже пи*да і то в "чисте поле" без забезпечення з тимчасовими виплатами по 2к гривень, а шо люди ж не пінгвіни і на підножном кормі попасуться.
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12.06.2024 15:36 Ответить
тільки в одній Бучі від бурятів і іже з ними загинуло понад 637 жителів міста
а скільки по всій Україні ? сотні тисяч українців

кацап, ти в Нарьян-Марі про благородних бурято-кацапів і зле українське ТЦК розповідай
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12.06.2024 16:23 Ответить
Шановний, ви мабуть дусту переїли. Де в мене написано про "благородство" бурято-кацапів? А відповідальність за загибель сотень тисяч українців (як громадян, а не етносу) лежить не тільки на кацапах, які доречі особливо і не приховували своїх намірів, але і на розміновувачах, відведедунах військ, асфальтизаторах за рахунок фінансування ракетних програм та закупівлі озброєння, заглядунів у очі ху#ла та інше за списком.. А кацапи - вони своєї суті за сторіччя не міняли, єдина проблема у тому що їм чомусь, завжди все сходило з рук і ніколи вони не несли відповідальності за скоєні звірства, але то не тільки наша а й світова проблема, хоча світ ще й досі це , нажаль, не усвідомив.
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13.06.2024 09:52 Ответить
підозрюю, що у наступному році самим популярним хлопчачим ім'ям у Тячивському районі буде Харон, бо це ім'я буде символізувати майбутню заможність і вдачу дитини. Харон Орестович! - звучить жеж!
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12.06.2024 14:49 Ответить
пам'ятка прикордоннику: хлопці, я розумію, що влітку фізична праця в бронежилеті виснажує, проте за 5+ штук баксів можна й прив'язати каменюку до трупа --- щоби не вспливав, ні?
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12.06.2024 14:52 Ответить
Якесь самогубство мабуть.
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12.06.2024 14:57 Ответить
Пловець-епілептік
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12.06.2024 15:38 Ответить
еге ж !

ТЦК довела до панічного стану і самовбивства
гвалт !!! покарати те ТЦК за мєстом бившего житєльства склизняка !
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12.06.2024 15:59 Ответить
Склизняка!? Хто дав тобі право так писати про громадяниа твоєї країни? Ти знаєш обставини які його спонукали до такого відчайдушного вчинку? Ти ж в своїх постах "заламуєш руки" по вбитих свино-собаками українцях, а коли людина гине в результаті недолугих та шкідницьких дій своєї влади, то вона вже не українець, а склизняк? Це скабеївський прийом - розлюднення жертви для виправдання агресії та злочину. Думай-те шо пишит-те.
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13.06.2024 10:39 Ответить
Це все рашистське ІПСО, людина непридатна для мобілізації пішла покупатися. 😆
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12.06.2024 15:02 Ответить
Дуже "радісно" моральним потворам, що людина загинула - треба повправлятися в жартах на цю тему. Як була тут чимала частина "совкового" бидла, так і залишилась, лише змінили прапорець та одягнули вишиванки. Тому й досі не в ЄС та НАТО, бо все ще ментальні "совки" та дикуни, які не набагато кращі за рашистів - не доросли ще до цивілізації.
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12.06.2024 15:14 Ответить
ЗЄльоні курви (я маю на увазі й ЗЄ виборців, бо "кожен із них президент")
не тільки самі похерили своє майно, здоровья та життя, але й тих, хто не голосував за ЗЄлєнського і бачив які небезпеки несе цей персонаж !
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12.06.2024 15:54 Ответить
Знать до ЦТК плив... Але...
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13.06.2024 23:52 Ответить
 
 