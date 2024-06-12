Тело мужчины обнаружили в Тисе около границы с Венгрией, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины возле границы с Венгрией на берегу реки Тиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что мужчину без признаков жизни обнаружил сегодня во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд отделения "Бодалово".

"Тело неизвестного находилось в реке Тиса. Течением его вынесло к украинскому берегу. Пограничникам удалось вытащить утопленника на берег", - говорится в сообщении.

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По информации ГПСУ, к месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и полиции. Личность погибшего сейчас устанавливают.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда в Тисе обнаружили 35 утопленников, добавили в пресс-центре.