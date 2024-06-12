Тело мужчины обнаружили в Тисе около границы с Венгрией, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины возле границы с Венгрией на берегу реки Тиса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Отмечается, что мужчину без признаков жизни обнаружил сегодня во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд отделения "Бодалово".
"Тело неизвестного находилось в реке Тиса. Течением его вынесло к украинскому берегу. Пограничникам удалось вытащить утопленника на берег", - говорится в сообщении.
По информации ГПСУ, к месту происшествия вызвали сотрудников ГСЧС и полиции. Личность погибшего сейчас устанавливают.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда в Тисе обнаружили 35 утопленников, добавили в пресс-центре.
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Улыбнулся Старик"
Харон, иллюстрация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B5,_%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 Гюстава Доре к «Божественной комедии» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8 Данте
Угорці підкинули
Читай и изучай наш главный Закон. Потому что все это правильно и все это по Конституции.
а скільки по всій Україні ? сотні тисяч українців
кацап, ти в Нарьян-Марі про благородних бурято-кацапів і зле українське ТЦК розповідай
ТЦК довела до панічного стану і самовбивства
гвалт !!! покарати те ТЦК за мєстом бившего житєльства склизняка !
не тільки самі похерили своє майно, здоровья та життя, але й тих, хто не голосував за ЗЄлєнського і бачив які небезпеки несе цей персонаж !