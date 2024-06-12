Тіло чоловіка виявили у Тисі біля кордону з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка біля кордону з Угорщиною на березі річка Тиса.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужба.
Зазначається, що чоловіка без ознак життя виявив сьогодні під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділення "Бодалово".
"Тіло невідомого перебувало у річці Тиса. Течією його винесло до українського берега. Прикордонникам вдалося витягнути потопельника на берег", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ДПСУ, до місця події викликали співробітників ДСНС та поліції. Особу загиблого наразі встановлюють.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону у Тисі виявили 35 потопельників, додали у пресцентрі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Улыбнулся Старик"
Харон, иллюстрация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B5,_%D0%93%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 Гюстава Доре к «Божественной комедии» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8 Данте
Угорці підкинули
Читай и изучай наш главный Закон. Потому что все это правильно и все это по Конституции.
а скільки по всій Україні ? сотні тисяч українців
кацап, ти в Нарьян-Марі про благородних бурято-кацапів і зле українське ТЦК розповідай
ТЦК довела до панічного стану і самовбивства
гвалт !!! покарати те ТЦК за мєстом бившего житєльства склизняка !
не тільки самі похерили своє майно, здоровья та життя, але й тих, хто не голосував за ЗЄлєнського і бачив які небезпеки несе цей персонаж !