Тіло чоловіка виявили у Тисі біля кордону з Угорщиною, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка біля кордону з Угорщиною на березі річка Тиса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужба.

Зазначається, що чоловіка без ознак життя виявив сьогодні під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділення "Бодалово".

"Тіло невідомого перебувало у річці Тиса. Течією його винесло до українського берега. Прикордонникам вдалося витягнути потопельника на берег", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією ДПСУ, до місця події викликали співробітників ДСНС та поліції. Особу загиблого наразі встановлюють.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону у Тисі виявили 35 потопельників, додали у пресцентрі.