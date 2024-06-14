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Германия передала Украине автомобили для защиты объектов гражданской инфраструктуры. ФОТО
Германия передала Национальной гвардии Украины пять автомобилей, предназначенных для защиты объектов гражданской инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в посольстве Германии.
"В ответ на усиление российских атак по критической инфраструктуре Украины Германия усиливает помощь Украине. Немецкая сторона передала Национальной гвардии Украины 5 автомобилей, предназначенных для защиты объектов гражданской инфраструктуры. Передача состоялась при участии заместителя Посла в Украине Тима Пранге", - говорится в сообщении.
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можуть обладнати кулеметами-прожекторам для мобільних груп.
можуть обладнати кирками-лопатами та генераторам для рятівників.
а можуть обладнати матрацами-мангалами для виїзду на шашлики.
З іншого боку, ось, поліція купила 150 легкових автівок за гроші держбюджет - мабуть вважають захист критичної інфраструктури не таким вже й важливим!