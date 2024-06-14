Германия передала Украине автомобили для защиты объектов гражданской инфраструктуры. ФОТО

Германия передала Национальной гвардии Украины пять автомобилей, предназначенных для защиты объектов гражданской инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в посольстве Германии.

"В ответ на усиление российских атак по критической инфраструктуре Украины Германия усиливает помощь Украине. Немецкая сторона передала Национальной гвардии Украины 5 автомобилей, предназначенных для защиты объектов гражданской инфраструктуры. Передача состоялась при участии заместителя Посла в Украине Тима Пранге", - говорится в сообщении.

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