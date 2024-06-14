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Германия передала Украине автомобили для защиты объектов гражданской инфраструктуры. ФОТО

Германия передала Национальной гвардии Украины пять автомобилей, предназначенных для защиты объектов гражданской инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в посольстве Германии.

Авто від Німеччини

"В ответ на усиление российских атак по критической инфраструктуре Украины Германия усиливает помощь Украине. Немецкая сторона передала Национальной гвардии Украины 5 автомобилей, предназначенных для защиты объектов гражданской инфраструктуры. Передача состоялась при участии заместителя Посла в Украине Тима Пранге", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Германия (6978) инфраструктура (252)


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14.06.2024 16:03 Ответить
ну, це як керівництво Нац Гвардії вирішить:
можуть обладнати кулеметами-прожекторам для мобільних груп.
можуть обладнати кирками-лопатами та генераторам для рятівників.
а можуть обладнати матрацами-мангалами для виїзду на шашлики.
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14.06.2024 16:14 Ответить
З одного боку, п'ять автівок це як крапля у морі.
З іншого боку, ось, поліція купила 150 легкових автівок за гроші держбюджет - мабуть вважають захист критичної інфраструктури не таким вже й важливим!
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14.06.2024 16:08 Ответить
А якщо порівняти з тим, скільки йде на утримання ВР, жОПи та організацій, що їх обслуговують..
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14.06.2024 16:17 Ответить
Хм, хочби 500?
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14.06.2024 16:25 Ответить
Мерс 500-й? Для нашої влади це вже відстій. Наші мажори розсікають по Європі на ламборджині(зі справками про непридатність)
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14.06.2024 16:45 Ответить
 
 