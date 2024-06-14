Німеччина передала Україні автомобілі для захисту об’єктів цивільної інфраструктури. ФОТО

Німеччина передала Національній гвардії України п'ять автівок, призначених для захисту обʼєктів цивільної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в посольстві Німеччини.

"У відповідь на посилення російських атак по критичній інфраструктурі України Німеччина посилює допомогу Україні. Німецька сторона передала Національній гвардії України 5 автівок, призначених для захисту обʼєктів цивільної інфраструктури. Передача відбулася за участі заступника Посла в Україні Тіма Пранґе", - йдеться в повідомленні.

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