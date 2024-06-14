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Німеччина передала Україні автомобілі для захисту об’єктів цивільної інфраструктури. ФОТО
Німеччина передала Національній гвардії України п'ять автівок, призначених для захисту обʼєктів цивільної інфраструктури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в посольстві Німеччини.
"У відповідь на посилення російських атак по критичній інфраструктурі України Німеччина посилює допомогу Україні. Німецька сторона передала Національній гвардії України 5 автівок, призначених для захисту обʼєктів цивільної інфраструктури. Передача відбулася за участі заступника Посла в Україні Тіма Пранґе", - йдеться в повідомленні.
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можуть обладнати кулеметами-прожекторам для мобільних груп.
можуть обладнати кирками-лопатами та генераторам для рятівників.
а можуть обладнати матрацами-мангалами для виїзду на шашлики.
З іншого боку, ось, поліція купила 150 легкових автівок за гроші держбюджет - мабуть вважають захист критичної інфраструктури не таким вже й важливим!