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Новини Фото Допомога Україні
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Німеччина передала Україні автомобілі для захисту об’єктів цивільної інфраструктури. ФОТО

Німеччина передала Національній гвардії України п'ять автівок, призначених для захисту обʼєктів цивільної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в посольстві Німеччини.

Авто від Німеччини

"У відповідь на посилення російських атак по критичній інфраструктурі України Німеччина посилює допомогу Україні. Німецька сторона передала Національній гвардії України 5 автівок, призначених для захисту обʼєктів цивільної інфраструктури. Передача відбулася за участі заступника Посла в Україні Тіма Пранґе", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України: ППО IRIS-T, HIMARS та бронетехніка. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Німеччина (7381) інфраструктура (492)


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14.06.2024 16:03 Відповісти
ну, це як керівництво Нац Гвардії вирішить:
можуть обладнати кулеметами-прожекторам для мобільних груп.
можуть обладнати кирками-лопатами та генераторам для рятівників.
а можуть обладнати матрацами-мангалами для виїзду на шашлики.
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14.06.2024 16:14 Відповісти
З одного боку, п'ять автівок це як крапля у морі.
З іншого боку, ось, поліція купила 150 легкових автівок за гроші держбюджет - мабуть вважають захист критичної інфраструктури не таким вже й важливим!
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14.06.2024 16:08 Відповісти
А якщо порівняти з тим, скільки йде на утримання ВР, жОПи та організацій, що їх обслуговують..
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14.06.2024 16:17 Відповісти
Хм, хочби 500?
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14.06.2024 16:25 Відповісти
Мерс 500-й? Для нашої влади це вже відстій. Наші мажори розсікають по Європі на ламборджині(зі справками про непридатність)
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14.06.2024 16:45 Відповісти
 
 