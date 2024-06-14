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Новини Допомога Україні
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Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України: ППО IRIS-T, HIMARS та бронетехніка. ПЕРЕЛІК

Новий пакет військової допомоги від Німеччини

Уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, системи ППО IRIS-T SLM та HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті німецького уряду станом на 14 червня.

Що в новому пакеті допомоги?

Україна отримає:

  • 20 машин піхоти Marder із запчастинами та боєприпасами;
  • 10 танків бойових танків LEOPARD 1 A5 із запчастинами та боєприпасами;
  • систему ППО IRIS-T SLM;
  • систему ППО IRIS-T SLS;
  • 3 системи HIMARS;
  • 21 тисячу боєприпасів калібру 155 мм (від Бундесверу та запасів промисловості);
  • 4 антидронові системи;
  • 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
  • 2 броньовані інженерні машини Dachs;
  • броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;
  • 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
  • 3 бортові система протиракетного захисту для авіації AMPS;
  • 100 приладів нічного бачення;
  • IT-обладнання;
  • 16 паливозаправників Zetros;
  • 100 гвинтівок MK 556;
  • 85 гвинтівок HLR 338 та 180 тисяч патронів;
  • 100 гвинтівок CR 308;
  • 400 тисяч патронів для вогнепальної зброї (зі складу Бундесверу та промислових запасів);
  • рятувальні човни.
  • засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення G-7 надати Україні $50 млрд із заморожених активів РФ є історичним кроком і чітким сигналом для Путіна, - Шольц

Військова допомога від Німеччини

У межах Фонду на ініціативу з розбудови потенціалу безпеки Німеччина лише у 2024 році виділила для військової допомоги Україні приблизно 7,1 млрд євро. До цієї суми входять внески Берліна до Європейського фонду миру (EPF).

Раніше канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина передасть Україні системи ППО, ракети та боєприпаси протягом наступних місяців.

Автор: 

Німеччина (7381) допомога (8374)


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Топ коментарі
+22
Непогано. Gut gemacht! 👍

Інженерам з Diehl за "Іриски" -- особлива подяка! 💛💙🇩🇪
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14.06.2024 14:18
+17
мощно
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14.06.2024 14:14
+12
Не зупиняйтеся - АЗОВУ багато чого треба!
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14.06.2024 14:29
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мощно
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14.06.2024 14:14 Відповісти
Непогано. Gut gemacht! 👍

Інженерам з Diehl за "Іриски" -- особлива подяка! 💛💙🇩🇪
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14.06.2024 14:18 Відповісти
Потужно!
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14.06.2024 14:18 Відповісти
Ну это получше чем 5000 касок. Danke
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14.06.2024 14:24 Відповісти
Росіянин, ти що тут забув ?
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14.06.2024 15:04 Відповісти
5000 было на официальном уровне. Это о чем можно говорить вслух. И было это в первые недели вторжения мордора! Когда все все посольства эвакуировались сдрыснули аж пятки сверкали и реч в высших сферах велась о "сколько дней/недель продержится Киев/ Правобережная Украина по линии р.Днепр "
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14.06.2024 15:32 Відповісти
в Германии, про это до сих пор помнят обычные люди, каким позорным было это заявление для Германии. Слава, богу, что многое изменилось
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14.06.2024 15:35 Відповісти
Не зупиняйтеся - АЗОВУ багато чого треба!
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14.06.2024 14:29 Відповісти
Дякуємо народу і уряду Німечини !
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14.06.2024 14:47 Відповісти
А чо! Непогано! Дяка німцям!
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14.06.2024 14:47 Відповісти
Дякуємо!!!
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14.06.2024 15:06 Відповісти
Файно.
А говноферма подоляка-наводчика помните сколько месяцев обливала грязюкой Шольца и вообще Запад.
При том что ни одна зелебоба НЕ пошевелилась организовать логистику и производство!! Все что есть условно "свое 🇺🇦" это отверточная сборка и рукастые волонтеры "с напильником" .
(Канадские водные мотоциклы как шасси для морских дронов и все в том же духе. + Старлинк + детонаторы + совецкая БЧ от какой то бомбы
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14.06.2024 15:28 Відповісти
Хрести на танчиках не замальовуйте!
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14.06.2024 15:49 Відповісти
А в цей час Макрон тільки своїм язиком допомогає. Це, звичайно, те ж цінне, але все ж таки, хотілося б щось більш матеріальне.
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14.06.2024 20:24 Відповісти
DW

Країни Великої сімки і надалі непохитно підтримуватимуть Україну й наголошують на необхідності змусити РФ платити за завдану Україні шкоду, наголошується в заключній заяві саміту лідерів G7.
"Росія має припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні, - наголошується в комюніке. - За даними Світового банку, ці збитки наразі перевищують 486 мільярдів доларів. Це неправильно, що Росія вирішує, чи буде вона платити за шкоду, завдану Україні, і коли саме. Зобов'язання Росії згідно з міжнародним правом щодо відшкодування завданої нею шкоди є чіткими, тож ми і надалі розглядатимемо всі можливі законні шляхи, які змусять Росію виконати ці зобов'язання".
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15.06.2024 02:26 Відповісти
Виглядає, що німцям увійшло в смак допомогати тлумити москалів... а там, гляди, і тауруси підвішені під крила ф-16 підвалять. "we can repeat" заграло новими фарбами...
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15.06.2024 05:44 Відповісти
 
 