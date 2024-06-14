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Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України: ППО IRIS-T, HIMARS та бронетехніка. ПЕРЕЛІК
Уряд Німеччини оновив перелік нової військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, системи ППО IRIS-T SLM та HIMARS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті німецького уряду станом на 14 червня.
Що в новому пакеті допомоги?
Україна отримає:
- 20 машин піхоти Marder із запчастинами та боєприпасами;
- 10 танків бойових танків LEOPARD 1 A5 із запчастинами та боєприпасами;
- систему ППО IRIS-T SLM;
- систему ППО IRIS-T SLS;
- 3 системи HIMARS;
- 21 тисячу боєприпасів калібру 155 мм (від Бундесверу та запасів промисловості);
- 4 антидронові системи;
- 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
- 2 броньовані інженерні машини Dachs;
- броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запчастинами;
- 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
- 3 бортові система протиракетного захисту для авіації AMPS;
- 100 приладів нічного бачення;
- IT-обладнання;
- 16 паливозаправників Zetros;
- 100 гвинтівок MK 556;
- 85 гвинтівок HLR 338 та 180 тисяч патронів;
- 100 гвинтівок CR 308;
- 400 тисяч патронів для вогнепальної зброї (зі складу Бундесверу та промислових запасів);
- рятувальні човни.
- засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Військова допомога від Німеччини
У межах Фонду на ініціативу з розбудови потенціалу безпеки Німеччина лише у 2024 році виділила для військової допомоги Україні приблизно 7,1 млрд євро. До цієї суми входять внески Берліна до Європейського фонду миру (EPF).
Раніше канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина передасть Україні системи ППО, ракети та боєприпаси протягом наступних місяців.
Топ коментарі
+22 George Highbaud
показати весь коментар14.06.2024 14:18
+17 KosAn30 JT26
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+12 Владислав Сварчевський
показати весь коментар14.06.2024 14:29
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Інженерам з Diehl за "Іриски" -- особлива подяка! 💛💙🇩🇪
А говноферма подоляка-наводчика помните сколько месяцев обливала грязюкой Шольца и вообще Запад.
При том что ни одна зелебоба НЕ пошевелилась организовать логистику и производство!! Все что есть условно "свое 🇺🇦" это отверточная сборка и рукастые волонтеры "с напильником" .
(Канадские водные мотоциклы как шасси для морских дронов и все в том же духе. + Старлинк + детонаторы + совецкая БЧ от какой то бомбы
Країни Великої сімки і надалі непохитно підтримуватимуть Україну й наголошують на необхідності змусити РФ платити за завдану Україні шкоду, наголошується в заключній заяві саміту лідерів G7.
"Росія має припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні, - наголошується в комюніке. - За даними Світового банку, ці збитки наразі перевищують 486 мільярдів доларів. Це неправильно, що Росія вирішує, чи буде вона платити за шкоду, завдану Україні, і коли саме. Зобов'язання Росії згідно з міжнародним правом щодо відшкодування завданої нею шкоди є чіткими, тож ми і надалі розглядатимемо всі можливі законні шляхи, які змусять Росію виконати ці зобов'язання".