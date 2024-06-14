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Германия объявила о новом пакете помощи для Украины: ПВО IRIS-T, HIMARS и бронетехника. СПИСОК
Правительство Германии обновило перечень новой военной помощи для Украины. В него вошли, в частности, системы ПВО IRIS-T SLM и HIMARS.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте немецкого правительства по состоянию на 14 июня.
Что в новом пакете помощи?
Украина получит:
- 20 машин пехоты Marder с запчастями и боеприпасами;
- 10 танков боевых танков LEOPARD 1 A5 с запчастями и боеприпасами;
- систему ППО IRIS-T SLM;
- систему ПВО IRIS-T SLS;
- 3 системы HIMARS;
- 21 тысячу боеприпасов калибра 155 мм (от Бундесвера и запасов промышленности);
- 4 антидронные системы;
- 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
- 2 бронированные инженерные машины Dachs;
- бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;
- 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
- 3 бортовые система противоракетной защиты для авиации AMPS;
- 100 приборов ночного видения;
- IT-оборудование;
- 16 топливозаправщиков Zetros;
- 100 винтовок MK 556;
- 85 винтовок HLR 338 и 180 тысяч патронов;
- 100 винтовок CR 308;
- 400 тысяч патронов для огнестрельного оружия (со склада Бундесвера и промышленных запасов);
- спасательные лодки.
- средства для обезвреживания взрывоопасных предметов.
Военная помощь от Германии
В рамках Фонда на инициативу по развитию потенциала безопасности Германия только в 2024 году выделила для военной помощи Украине примерно 7,1 млрд евро. В эту сумму входят взносы Берлина в Европейский фонд мира (EPF).
Ранее канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.
Топ комментарии
+22 George Highbaud
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+12 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий14.06.2024 14:29
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Інженерам з Diehl за "Іриски" -- особлива подяка! 💛💙🇩🇪
А говноферма подоляка-наводчика помните сколько месяцев обливала грязюкой Шольца и вообще Запад.
При том что ни одна зелебоба НЕ пошевелилась организовать логистику и производство!! Все что есть условно "свое 🇺🇦" это отверточная сборка и рукастые волонтеры "с напильником" .
(Канадские водные мотоциклы как шасси для морских дронов и все в том же духе. + Старлинк + детонаторы + совецкая БЧ от какой то бомбы
Країни Великої сімки і надалі непохитно підтримуватимуть Україну й наголошують на необхідності змусити РФ платити за завдану Україні шкоду, наголошується в заключній заяві саміту лідерів G7.
"Росія має припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні, - наголошується в комюніке. - За даними Світового банку, ці збитки наразі перевищують 486 мільярдів доларів. Це неправильно, що Росія вирішує, чи буде вона платити за шкоду, завдану Україні, і коли саме. Зобов'язання Росії згідно з міжнародним правом щодо відшкодування завданої нею шкоди є чіткими, тож ми і надалі розглядатимемо всі можливі законні шляхи, які змусять Росію виконати ці зобов'язання".