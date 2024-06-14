Германия объявила о новом пакете помощи для Украины: ПВО IRIS-T, HIMARS и бронетехника. СПИСОК

Правительство Германии обновило перечень новой военной помощи для Украины. В него вошли, в частности, системы ПВО IRIS-T SLM и HIMARS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте немецкого правительства по состоянию на 14 июня.

Что в новом пакете помощи?

Украина получит:

20 машин пехоты Marder с запчастями и боеприпасами;

10 танков боевых танков LEOPARD 1 A5 с запчастями и боеприпасами;

систему ППО IRIS-T SLM;

систему ПВО IRIS-T SLS;

3 системы HIMARS;

21 тысячу боеприпасов калибра 155 мм (от Бундесвера и запасов промышленности);

4 антидронные системы;

2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;

2 бронированные инженерные машины Dachs;

бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;

4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;

3 бортовые система противоракетной защиты для авиации AMPS;

100 приборов ночного видения;

IT-оборудование;

16 топливозаправщиков Zetros;

100 винтовок MK 556;

85 винтовок HLR 338 и 180 тысяч патронов;

100 винтовок CR 308;

400 тысяч патронов для огнестрельного оружия (со склада Бундесвера и промышленных запасов);

спасательные лодки.

средства для обезвреживания взрывоопасных предметов.

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Военная помощь от Германии

В рамках Фонда на инициативу по развитию потенциала безопасности Германия только в 2024 году выделила для военной помощи Украине примерно 7,1 млрд евро. В эту сумму входят взносы Берлина в Европейский фонд мира (EPF).

Ранее канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.