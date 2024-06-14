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Новости Помощь Украине
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Германия объявила о новом пакете помощи для Украины: ПВО IRIS-T, HIMARS и бронетехника. СПИСОК

Новий пакет військової допомоги від Німеччини

Правительство Германии обновило перечень новой военной помощи для Украины. В него вошли, в частности, системы ПВО IRIS-T SLM и HIMARS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте немецкого правительства по состоянию на 14 июня.

Что в новом пакете помощи?

Украина получит:

  • 20 машин пехоты Marder с запчастями и боеприпасами;
  • 10 танков боевых танков LEOPARD 1 A5 с запчастями и боеприпасами;
  • систему ППО IRIS-T SLM;
  • систему ПВО IRIS-T SLS;
  • 3 системы HIMARS;
  • 21 тысячу боеприпасов калибра 155 мм (от Бундесвера и запасов промышленности);
  • 4 антидронные системы;
  • 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
  • 2 бронированные инженерные машины Dachs;
  • бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;
  • 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
  • 3 бортовые система противоракетной защиты для авиации AMPS;
  • 100 приборов ночного видения;
  • IT-оборудование;
  • 16 топливозаправщиков Zetros;
  • 100 винтовок MK 556;
  • 85 винтовок HLR 338 и 180 тысяч патронов;
  • 100 винтовок CR 308;
  • 400 тысяч патронов для огнестрельного оружия (со склада Бундесвера и промышленных запасов);
  • спасательные лодки.
  • средства для обезвреживания взрывоопасных предметов.

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Военная помощь от Германии

В рамках Фонда на инициативу по развитию потенциала безопасности Германия только в 2024 году выделила для военной помощи Украине примерно 7,1 млрд евро. В эту сумму входят взносы Берлина в Европейский фонд мира (EPF).

Ранее канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия передаст Украине системы ПВО, ракеты и боеприпасы в течение следующих месяцев.

Автор: 

Германия (6978) помощь (7819)


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Топ комментарии
+22
Непогано. Gut gemacht! 👍

Інженерам з Diehl за "Іриски" -- особлива подяка! 💛💙🇩🇪
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14.06.2024 14:18
+17
мощно
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14.06.2024 14:14
+12
Не зупиняйтеся - АЗОВУ багато чого треба!
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14.06.2024 14:29
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Правила форума Совет форумчан
мощно
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14.06.2024 14:14 Ответить
Непогано. Gut gemacht! 👍

Інженерам з Diehl за "Іриски" -- особлива подяка! 💛💙🇩🇪
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14.06.2024 14:18 Ответить
Потужно!
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14.06.2024 14:18 Ответить
Ну это получше чем 5000 касок. Danke
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14.06.2024 14:24 Ответить
Росіянин, ти що тут забув ?
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14.06.2024 15:04 Ответить
5000 было на официальном уровне. Это о чем можно говорить вслух. И было это в первые недели вторжения мордора! Когда все все посольства эвакуировались сдрыснули аж пятки сверкали и реч в высших сферах велась о "сколько дней/недель продержится Киев/ Правобережная Украина по линии р.Днепр "
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14.06.2024 15:32 Ответить
в Германии, про это до сих пор помнят обычные люди, каким позорным было это заявление для Германии. Слава, богу, что многое изменилось
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14.06.2024 15:35 Ответить
Не зупиняйтеся - АЗОВУ багато чого треба!
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14.06.2024 14:29 Ответить
Дякуємо народу і уряду Німечини !
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14.06.2024 14:47 Ответить
А чо! Непогано! Дяка німцям!
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14.06.2024 14:47 Ответить
Дякуємо!!!
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14.06.2024 15:06 Ответить
Файно.
А говноферма подоляка-наводчика помните сколько месяцев обливала грязюкой Шольца и вообще Запад.
При том что ни одна зелебоба НЕ пошевелилась организовать логистику и производство!! Все что есть условно "свое 🇺🇦" это отверточная сборка и рукастые волонтеры "с напильником" .
(Канадские водные мотоциклы как шасси для морских дронов и все в том же духе. + Старлинк + детонаторы + совецкая БЧ от какой то бомбы
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14.06.2024 15:28 Ответить
Хрести на танчиках не замальовуйте!
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14.06.2024 15:49 Ответить
А в цей час Макрон тільки своїм язиком допомогає. Це, звичайно, те ж цінне, але все ж таки, хотілося б щось більш матеріальне.
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14.06.2024 20:24 Ответить
DW

Країни Великої сімки і надалі непохитно підтримуватимуть Україну й наголошують на необхідності змусити РФ платити за завдану Україні шкоду, наголошується в заключній заяві саміту лідерів G7.
"Росія має припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні, - наголошується в комюніке. - За даними Світового банку, ці збитки наразі перевищують 486 мільярдів доларів. Це неправильно, що Росія вирішує, чи буде вона платити за шкоду, завдану Україні, і коли саме. Зобов'язання Росії згідно з міжнародним правом щодо відшкодування завданої нею шкоди є чіткими, тож ми і надалі розглядатимемо всі можливі законні шляхи, які змусять Росію виконати ці зобов'язання".
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15.06.2024 02:26 Ответить
Виглядає, що німцям увійшло в смак допомогати тлумити москалів... а там, гляди, і тауруси підвішені під крила ф-16 підвалять. "we can repeat" заграло новими фарбами...
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15.06.2024 05:44 Ответить
 
 