Оккупанты нанесли авиаудар по Глушковке на Харьковщине. Погибла женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пятницу, 14 июня, около 15:00 российские захватчики нанесли удар авиабомбой по селу Глушковка Купянского района Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибла 57-летняя женщина.
Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, враг ударил по селу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения армией РФ законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Офис генпрокурора также показал фото последствий рашистской атаки.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль