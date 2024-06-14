Оккупанты нанесли авиаудар по Глушковке на Харьковщине. Погибла женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 14 июня, около 15:00 российские захватчики нанесли удар авиабомбой по селу Глушковка Купянского района Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибла 57-летняя женщина.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, враг ударил по селу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения армией РФ законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Офис генпрокурора также показал фото последствий рашистской атаки.

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