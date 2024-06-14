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Новости Фото Война
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Оккупанты нанесли авиаудар по Глушковке на Харьковщине. Погибла женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 14 июня, около 15:00 российские захватчики нанесли удар авиабомбой по селу Глушковка Купянского района Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибла 57-летняя женщина.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, враг ударил по селу модифицированной авиабомбой УМПБ Д-30. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и детский сад.

Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения армией РФ законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Офис генпрокурора также показал фото последствий рашистской атаки.

Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка

Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка

Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка

Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка

Смотрите также: Оккупанты нанесли авиаудар по селу Богуславка на Харьковщине. Пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27327) Харьковщина (5577)


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