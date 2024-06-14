Оккупанты нанесли авиаудар по селу Богуславка на Харьковщине. Пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 14 июня, около 15:00 российские захватчики нанесли авиаудар по селу Богуславка в Харьковской области. Под завалами жилого дома оказались супруги.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в прокуратуре, вражеский авиационный боеприпас попал в жилой дом. Под завалами помещения оказались мужчина и его жена.

Спасателям удалось деблокировать пострадавших. У них обнаружили ранения, медики оказывают им необходимую помощь.

Также из-за вражеского удара в селе повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

В прокуратуре рассказали, что начато досудебное расследование по факту нарушения войсками РФ законов и обычаев войны - это ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Также в ведомстве показали последствия атаки врага.

Ранее сообщалось, что ночью 14 июня российские захватчики обстреляли Купянск-Узловой и Глушковку Купянского района Харьковской области.

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