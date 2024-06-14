Оккупанты нанесли авиаудар по селу Богуславка на Харьковщине. Пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пятницу, 14 июня, около 15:00 российские захватчики нанесли авиаудар по селу Богуславка в Харьковской области. Под завалами жилого дома оказались супруги.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказали в прокуратуре, вражеский авиационный боеприпас попал в жилой дом. Под завалами помещения оказались мужчина и его жена.
Спасателям удалось деблокировать пострадавших. У них обнаружили ранения, медики оказывают им необходимую помощь.
Также из-за вражеского удара в селе повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.
В прокуратуре рассказали, что начато досудебное расследование по факту нарушения войсками РФ законов и обычаев войны - это ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Также в ведомстве показали последствия атаки врага.
Ранее сообщалось, что ночью 14 июня российские захватчики обстреляли Купянск-Узловой и Глушковку Купянского района Харьковской области.
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