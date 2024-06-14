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Оккупанты нанесли авиаудар по селу Богуславка на Харьковщине. Пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 14 июня, около 15:00 российские захватчики нанесли авиаудар по селу Богуславка в Харьковской области. Под завалами жилого дома оказались супруги.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в прокуратуре, вражеский авиационный боеприпас попал в жилой дом. Под завалами помещения оказались мужчина и его жена.

Спасателям удалось деблокировать пострадавших. У них обнаружили ранения, медики оказывают им необходимую помощь.

Окупанти завдали авіаудару по селу Богуславка на Харківщині

Также из-за вражеского удара в селе повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Окупанти завдали авіаудару по селу Богуславка на Харківщині

В прокуратуре рассказали, что начато досудебное расследование по факту нарушения войсками РФ законов и обычаев войны - это ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Также в ведомстве показали последствия атаки врага.

Окупанти завдали авіаудару по селу Богуславка на Харківщині

Окупанти завдали авіаудару по селу Богуславка на Харківщині

Ранее сообщалось, что ночью 14 июня российские захватчики обстреляли Купянск-Узловой и Глушковку Купянского района Харьковской области.

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Автор: 

обстрел (27327) Харьковщина (5577)


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