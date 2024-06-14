Окупанти завдали авіаудару по селу Богуславка на Харківщині. Постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 14 червня, близько 15:00 російські загарбники завдали авіаудару по селу Богуславка у Харківській області. У результаті під завалами житлового будинку опинилося подружжя.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у прокуратурі, ворожий авіаційний боєприпас влучив у житловий будинок. Під завалами помешкання опинились чоловік та його дружина.

Рятувальникам вдалося деклокувати потерпілих. У них виявили поранення, медики надають їм необхідну допомогу.

Також через ворожий удар у селі пошкоджені приватні домоволодіння і господарчі будівлі.

У прокуратурі розповіли, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення військами РФ законів та звичаїв війни - це ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Також у відомстві показали наслідки атаки ворога.

Раніше повідомлялося, що вночі 14 червня російські загарбники обстріляли Куп'янськ-Вузловий та Глушківку Куп'янського району Харківської області.

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