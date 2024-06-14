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Новини Фото Війна
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Окупанти завдали авіаудару по селу Богуславка на Харківщині. Постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 14 червня, близько 15:00 російські загарбники завдали авіаудару по селу Богуславка у Харківській області. У результаті під завалами житлового будинку опинилося подружжя.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли у прокуратурі, ворожий авіаційний боєприпас влучив у житловий будинок. Під завалами помешкання опинились чоловік та його дружина. 

Рятувальникам вдалося деклокувати потерпілих. У них виявили поранення, медики надають їм необхідну допомогу.

Окупанти завдали авіаудару по селу Богуславка на Харківщині

Також через ворожий удар у селі пошкоджені приватні домоволодіння і господарчі будівлі.

Окупанти завдали авіаудару по селу Богуславка на Харківщині

У прокуратурі розповіли, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення військами РФ законів та звичаїв війни - це ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Також у відомстві показали наслідки атаки ворога.

Окупанти завдали авіаудару по селу Богуславка на Харківщині

Окупанти завдали авіаудару по селу Богуславка на Харківщині

Раніше повідомлялося, що вночі 14 червня російські загарбники обстріляли Куп'янськ-Вузловий та Глушківку Куп'янського району Харківської області.

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Автор: 

обстріл (28672) Харківщина (6054)


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