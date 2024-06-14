Унаслідок удару росіян FPV-дроном по Куп’янську постраждали цивільний чоловік та двоє поліцейських. ФОТОрепортаж

Російські окупанти учора, 13 червня, завдали удару FPV-дроном по Купʼянську на Харківщині, унаслідок чого поранено двох поліцейських та цивільного.

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 13 червня приблизно о 16:50 окупаційні війська РФ, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили обстріл міста Куп'янськ. Ворожий FPV-дрон влучив у проїжджу частину в той час, коли службовий автомобіль поліції рухався дорогою. Акубаротравм зазнали двоє поліцейських Куп’янського районного відділу поліції, які виконували службові обов’язки на території обслуговування. У момент обстрілу поліцейські перебували в автомобілі. З вибуховими травмами їх доставили до медзакладу.

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Також повідомляється, що вибухової травми та уламкового поранення зазнав перехожий - 60-річний цивільний чоловік. Постраждалий перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.







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