УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9355 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
684 0

Унаслідок удару росіян FPV-дроном по Куп’янську постраждали цивільний чоловік та двоє поліцейських. ФОТОрепортаж

Російські окупанти учора, 13 червня, завдали удару FPV-дроном по Купʼянську на Харківщині, унаслідок чого поранено двох поліцейських та цивільного.

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 13 червня приблизно о 16:50 окупаційні війська РФ, порушуючи закони та звичаї війни, здійснили обстріл міста Куп'янськ. Ворожий FPV-дрон влучив у проїжджу частину в той час, коли службовий автомобіль поліції рухався дорогою. Акубаротравм зазнали двоє поліцейських Куп’янського районного відділу поліції, які виконували службові обов’язки на території обслуговування. У момент обстрілу поліцейські перебували в автомобілі. З вибуховими травмами їх доставили до медзакладу.

Удар по Куп'янську 13 червня

Також дивіться: Вночі ворог завдав авіаударів по прифронтових населених пунктах Харківщини. ФОТО

Також повідомляється, що вибухової травми та уламкового поранення зазнав перехожий - 60-річний цивільний чоловік. Постраждалий перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Удар по Куп'янську 13 червня
Удар по Куп'янську 13 червня
Удар по Куп'янську 13 червня

Читайте: 7500 цивільних Куп’янської громади на Харківщині відмовилися від обов’язкової евакуації, - МВА

Автор: 

обстріл (28672) Харківщина (6054) fpv-дрон (116) Куп’янськ (771)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 