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В результате удара россиян FPV-дроном по Купянску пострадали гражданский мужчина и двое полицейских. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты вчера, 13 июня, нанесли удар FPV-дроном по Купянску на Харьковщине, в результате чего ранены двое полицейских и гражданский.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 13 июня примерно в 16:50 оккупационные войска РФ, нарушая законы и обычаи войны, совершили обстрел города Купянск. Вражеский FPV-дрон попал в проезжую часть в то время, когда служебный автомобиль полиции двигался по дороге. Акубаротравмы получили двое полицейских Купянского районного отдела полиции, выполнявшие служебные обязанности на территории обслуживания. В момент обстрела полицейские находились в автомобиле. С взрывными травмами их доставили в медучреждение.

Удар по Куп'янську 13 червня

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Также сообщается, что взрывную травму и осколочное ранение получил прохожий - 60-летний гражданский мужчина. Пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Удар по Куп'янську 13 червня
Удар по Куп'янську 13 червня
Удар по Куп'янську 13 червня

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обстрел (27327) Харьковщина (5577) fvp-дрон (108) Купянск (641)


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