Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 14 червня, близько 15:00 російські загарбники завдали удару авіабомбою по селу Глушківка Купʼянського району Харківської області. Через ворожу атаку загинула 57-річна жінка.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення армією РФ законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Офіс генпрокурора також показав фото наслідків рашистської атаки.

Дивіться також: Окупанти завдали авіаудару по селу Богуславка на Харківщині. Постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж