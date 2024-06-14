Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка. ФОТОрепортаж
У п'ятницю, 14 червня, близько 15:00 російські загарбники завдали удару авіабомбою по селу Глушківка Купʼянського району Харківської області. Через ворожу атаку загинула 57-річна жінка.
Про це повідомив Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення армією РФ законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Офіс генпрокурора також показав фото наслідків рашистської атаки.
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