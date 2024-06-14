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Новини Фото Війна
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Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 14 червня, близько 15:00 російські загарбники завдали удару авіабомбою по селу Глушківка Купʼянського району Харківської області. Через ворожу атаку загинула 57-річна жінка.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по селу модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30. Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі та дитячий садок.

Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення армією РФ законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Офіс генпрокурора також показав фото наслідків рашистської атаки.

Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка

Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка

Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка

Окупанти завдали авіаудару по Глушківці на Харківщині. Загинула жінка

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Автор: 

обстріл (28672) Харківщина (6054)


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